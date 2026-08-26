Nemzeti Sportrádió

Hetes a bűvös szám: sosem volt még korábban ennyi magyar légiós a Bajnokok Ligája főtábláján

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.08.26. 23:06
Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik és még öten (Fotó: Getty Images)
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BL-főtábla Bajnokok Ligája BL-alapszakasz légiósok magyar válogatott
Történelmi Bajnokok Ligája-idényre készülhetünk magyar szempontból, hiszen azzal, hogy az AEK Athén – soraiban a duplázó Varga Barnabással és keretében Vitális Milánnal – sikerrel vívta meg a BL-rájátszást a Levszki Szófiával szemben, hét (!) magyar játékos is ott lesz a 2026–2027-es BL-főtáblán.


Történelmi Bajnokok Ligája-idényre készülhetünk magyar szempontból, hiszen azzal, hogy az AEK Athén (soraiban Varga Barnabással és Vitális Milánnal) sikerrel vívta meg a BL-rájátszást, összesen hét magyar válogatott légiós lesz ott az elitsorozat főtábláján. 

Az említetteken kívül Szoboszlai Dominik (Liverpool), Kerkez Milos (Liverpool), Gulácsi Péter (Villarreal), Willi Orbán (RB Leipzig) és Sallai Roland (Galatasaray). Nemrég úgy tűnt, a Celtichez tartó Tóth Balázs (Blackburn) is feliratkozhat a listára, de a skót rekordbajnok négygólos előnyről elbukott a playoffkörben, így még a magyar kapus megszerzése sem biztos. 

Mint említettük, a hét rekord, de már az öt is az lett volna, hiszen négy légiósunk is csak két alkalommal szerepelt korábban BL-főtáblán, méghozzá 2011–2012-ben, illetve 2024–2025-ben. 

A rekordrészvétel magyar szempontból persze ennél magasabb, az 1995–1996-os és 2009–2010-es idényben egyaránt 15 fő, de akkor nem légiósokkal, hanem hazai csapatban szereplő játékosokkal a Ferencváros és a Debreceni VSC színeiben.

Varga Barnabás a BL-rájátszás visszavágóján duplával segítette az AEK Athént, míg Vitális Milán még nem lehetett ott a keretben amiatt, hogy az ETO FC-vel már szerepelt idén nyáron a BL-selejtezőben. 

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BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK
BAJNOKI ÁG
AEK Athén (görög)–Levszki Szófia (bolgár) 4–0 (Jovics, 7., Varga B. 12., 29., R. Marín 55. – 11-esből)

 

BL-főtábla Bajnokok Ligája BL-alapszakasz légiósok magyar válogatott
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