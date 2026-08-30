MLS: Sallói Dániel pontot mentett, Lionel Messi négy gólt szerzett

A Toronto FC az első félóra végéhez közeledve hazai pályán hátrányba került a New York City FC ellen. Robin Fraser, a kanadaiak vezetőedzője az 55. percben küldte be Sallói Dánielt, aki negyedórával később Theo Corbeanu remek beadását lőtte a kapuba, és ezzel megmentett egy pontot csapatának.

Sallói hatodszor volt eredményes a mostani idényben, legutóbb augusztus 20-án a Charlotte elleni 3–3-as döntetlen alkalmával talált a kapuba. A Toronto jelenleg nem áll rájátszást érő helyen, de csak kevesebb győzelme miatt szorul az Orlando Ciyt mögé.

Pintér Dániel a kispadról nézte végig, ahogy az Inter Miami kiüti a Montréalt. A floridai együttes július vége után nyert újra, érdekesség, hogy akkor is a kanadaiakat verték meg Lionel Messiék. Az argentin klasszis négy találattal vette ki a részét a mostani sikerből. Messi az MLS történetének 19. játékosa lett, aki négyszer is betalált egy meccsen, igaz, több forrás az első találatát Petrasso öngóljának jegyzi, ugyanis a montreali játékoson irányt változtatott a szabadrúgás.

Messi recorded 4 goals and an assist as @InterMiamiCF dominated CF Montreal, 7-1. 💪 pic.twitter.com/0cPkV40Jr6 — Major League Soccer (@MLS) August 30, 2026

Sorozatban negyedszer nyert a keleti első Nashville, míg Thomas Müller a nyugaton listavezető Vancouvert segítette góllal. A Chicago Fire-ben Robert Lewandowski pályára lépett, és a 82. percben ő állította be a 2–2-es végeredményt.

MAJOR LEAGUE SOCCER, ALAPSZAKASZ

Seattle Sounders–Chicago Fire 2–2

Atlanta United–Charlotte 0–2

DC United–Los Angeles FC 0–0

Inter Miami–CF Montréal 7–1

New York Red Bulls–Philadelphia Union 1–3

Toronto FC–New York City FC 1–1

Houston Dynamo–San Jose Earthquakes 0–0

Minnesota–Orlando City 3–3

Nashville SC–Cincinnati 4–0

Sporting Kansas City–Vancouver Whitecaps 0–3

Colorado Rapids–Real Salt Lake 1–0

Portland Timbers–Austin FC 1–2

San Diego FC–Los Angeles Galaxy 3–1