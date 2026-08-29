Eppel Márton két gólja ellenére a Csíkszereda kikapott odahaza a CFR-től

A nyolcszoros bajnok CFR ugyan nem a legszebb napjait éli, azonban a csődvédelem alá került klub így is képes volt ütőképes kezdőt pályára küldeni Csíkszeredában. A kolozsvári csapat az első perctől kezdeményezően lépett fel, de a nagy helyzetekre közel fél órát kellett várni: Lorenzo Biliboc fél percen belül kétszer is egyedül maradt Pap Eduarddal szemben, a csíki kapusnak elsőre még sikerült bravúrral védenie, másodjára már csak lelassítania tudta a hálóba guruló labdát.

Az FK fő fegyverei ezúttal is Pászka Lóránd pontrúgásai voltak, és az első szögletből jött is az egyenlítés, Eppel Márton fejelt négy méterről a jobb sarokba. A szünet előtti pillanatokban Ovidiu Perianu 30 méteres, mindenkit meglepő bombájával visszavette a vezetést a CFR, de a második félidőben ismét csak öt percig tudta tartani: egy röviden kifejelt szabadrúgás után Eppel lőtt a lábak sűrűjében a jobb alsó sarokba. A 35 éves csatárnak ez volt 14. gólja a román élvonalban, amivel beérte a Superliga történetének eddigi legeredményesebb magyar játékosát, Bőle Lukácsot.

A jóval nyíltabb második félidőben mindkét csapatnak volt esélye a győztes gólra, a csereként beálló Szalay Szabolcs lövéseit azonban megfogta Octavian Valceanu, a CFR kapusa, Pap viszont csak kiütni tudta Meriton Korenica erős próbálkozását, a korábban az NB I-ben hat idényt lehúzó Sztefan Drazsics pedig az üres kapuba lőtte a vendégek győztes gólját.

ROMÁN SUPERLIGA

7. forduló

FK Csíkszereda–CFR Kolozsvár 2–3 (Eppel 33., 50., ill. Biliboc 29., Perianu 45+2., Drazsics 83.)

Csíkszereda: Czékus Ádám, Szabó Alex és Pászka Lóránd egyaránt végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi adott egy gólpasszt; Eppel Márton is kezdett, lecseréléséig 76 percet volt a pályán, két gólt szerzett; Horváth Artúr kezdett, a szünetben Szalay Szabolcs váltotta; Hegedűs János a 76. percben állt be; Magyar Zsolt és Tajti Mátyás kispados volt; Ódor Máté eltiltását töltötte.