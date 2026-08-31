Mourinho: Semmilyen problémát nem látok köztük; az egyetlen, amit észlelek, hogy kiváló futballisták

S ha már Aranylabda-várományosok, adódik a következő kérdés: hogyan látja, megfér-e egy csárdában a sok tudás, megfelelő-e az összhang Bellingham, Vinícius és Mbappé között?

„Mindig is mondtam, hogy a nagyon jó futballisták együtt akarnak futballozni. Olyanokkal, akik ugyanannyit tudnak, akik ugyanolyan gyorsan gondolkodnak, hoznak döntést. És össze is kell illeniük. Még alá sem írtam Madridba, és már arról folyt a szó, hogy Mou ezt nem akarja a csapatában, azt nem akarja a csapatában, de a hármat együtt semmiképpen. Én meg azt mondom, hogy mindig a legjobbakat akarom, mindig, mindig. Láthatják, megvan köztük a megértés, tudnak együtt dolgozni. Például Arda góljánál Vini nem akart gólt rúgni, inkább a társának passzolt. Megölelik egymást, együtt ünnepelnek, együtt dolgoznak. Pillanatnyilag semmilyen problémát nem látok köztük; az egyetlen, amit észlelek, hogy kiváló futballisták.”

Nem azért cserélte le Jude Bellinghamet, mert elégedetlen volt vele (Fotó: Getty Images)

Vagyis boldognak látja a csapatát?

„Igen, de ez hosszú menet lesz. Nem egy hónapos küldetésen veszünk részt, hanem egy teljes idényre szólón. A játékosaimban igyekszem tudatosítani, hogy az elégedetlenséget, amit a kispadon ülve nyilvánvalóan éreznek, elsősorban nekik kell tudni kezelni. Én annyit tehetek, hogy minden egyes játékosomnak egyértelműen jelzem, hogy számítok rá, szükségem van rá, de a frusztráció jelentkezése végül elkerülhetetlen. Rajtuk múlik, mit kezdenek vele. Ma Trent játszott, Dumfries ült a padon. Cucurella játszott, Carreras kispadozott. Így megy ez egy olyan csapatnál, amelyiknél sok a kiváló labdarúgó.”

Kérdésre válaszolva a tréner hangsúlyozta, hogy nem tudja összehasonlítani a mostani és az előző idénybeli Real Madridot, mert nem volt alkalma rendszeresen nézni a csapatot a televízióban – igazából akkor figyelte alaposabban a madridiak játékát, amikor a Benfica edzőjeként fel kellett készülnie az egymás elleni BL-meccsekre.

„Amit biztosan tudok, hogy most is jönnek majd problémák. Vereségek is lesznek. A legutóbbi bajnoki idényben a Benficával nem kaptunk ki egyszer sem, de csak harmadikok lettünk, én pedig már most aláírnám azt az egy-két vereséget, ha cserébe mi lennénk a bajnokok. Lesz rossz időszakunk, éri majd sérülés fontos játékosunkat. Önöktől is jön majd a kritika, a drukkerek negatív reakciói sem maradnak el, na, nekünk akkor kell majd nagyon kiegyensúlyozottnak lenni, és nem engedni, hogy a negatív hullámok tönkretegyék az egész idényünket. Akkor lesz majd fontos, hogy a felépített csapategység kitartson, mert azon alapul a megoldás a nehéz pillanatokban.”

Szóba került a nyári nagy fogás, Yan Diomandé is, aki az eddigi három bajnoki mérkőzésen csak csere volt, és csupán 57 percet játszott.

„Lépésről lépésre kell haladnia. Jól és keményen dolgozik, nyitottan a tanulásra, rám és a csapattársaira is nagyon figyel, be fog illeszkedni. Én nem azt látom benne, hogy milyen sok pénzt fizettünk érte, hanem hogy milyen nagy lehetőségek rejlenek benne. Nagyon jó idénye volt a Leipziggel a Bundesligában, de nyugalom. Akiért ilyen sok pénzt fizetnek, arról általában azt gondoljuk, hogy berobban és félresöpör mindenkit az útjából, de itt nem ez a felállás. Rendkívüliek a képességei, csakhogy túl fiatal még. Mindenki nyugodjon le, take it easy!”