Schäfer András: Sokat elárul a csapatszellemről, hogy a sírból hoztuk vissza a meccset

– Gratulálhatunk a kétgólos hátrányból visszahozott meccsért, vagy valahol csalódást keltő az idényrajt?

– Csalódásnak semmiképp sem nevezném, mert mi mentettünk pontot, legfeljebb akkor lett volna az, ha kikapunk az idénynyitón. A Frankfurt azért jó ellenfél, persze nyilvánvalóan nyerni szerettünk volna, ám sajnos elkerülhető gólokat kaptunk, így hiába szereztük meg villámgyorsan a vezetést, hamar odaadtuk az előnyt nekik. A második félidőben nem volt benne, hogy a Frankfurt gólt szerez, de (miután mégis kaptunk egyet) innen is felálltunk. Sokat elárul a csapatszellemről, hogy a sírból hoztuk vissza a meccset.

– Egyórányi futball után ugyanaz a csere történt fordított felállásban, mint a Braunschweig elleni kupatalálkozón. Számított rá, hogy lehozza az edző?

– Nem beszéltük meg előre, én mindent beleadtam, amíg a pályán lehettem. Érthető, hogy hátrányban két támadóbb felfogású játékost hozott be a tréner. Ez is azt tükrözi, hogy nem tizenegyen vagyunk, a padról beállók is mindig hozzá tudnak tenni a teljesítményünkhöz. Állítom ezt akkor is, ha ezúttal – mondjuk így – én voltam az elszenvedő alany.

– A saját teljesítményét miként értékeli?

– Átlagos mérkőzést játszottam. Sajnos az első félidőben folyamatosan eltolódtunk védekezésben, ami sok energiámat felemésztette, és előre már nem tudtam annyit menni. A feladatomat megoldottam, akadtak jó egyéni akcióim is, nyilván jó lett volna, ha a pályán vagyok, amikor egyenlítettünk, de lesz még meccs az idényben, kapok még játékperceket, amelyeket szeretnék minél jobban kihasználni.

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

Borussia Dortmund–Hamburg 2–0 (Guirassy 9., Bornauw 45+1. – öngól)

Kiállítva: S. Inácio (77. – Dortmund)

Elversberg–Bayer Leverkusen 3–2 (Petkov 8., C. Campbell 9., Mokwa 46., ill. Schick 77., Kofane 90+1.)

1. FC Köln–Hoffenheim 3–2 (S. El Mala 51., Dallinga 72., 82., ill. Daghim 27., Kabak 67.)

Mainz–Paderborn 0–0

RB Leipzig–Mönchengladbach 3–0 (Baku 25., Nusa 49., Reitz 66.)

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 3–3 (Latte Lath 3., Querfeld 79., Skarke 90+2., ill. Ebnoutalib 10., 11., 67.)

VASÁRNAP

15.30: Freiburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: Augsburg–Schalke (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Bayern München–VfB Stuttgart 5–1 (Upamecano 21., Olise 55., Vagnoman 57. – öngól, Pavlovic 82., L. Díaz 90+2., ill. Vagnoman 52.)