Gazdagék történelmi kiesése a Ligák Kupájában

Egy nappal korábban a León a Real Salt Lake-et, míg a Monterrey a Chicago Fire-t győzte le a negyeddöntőben. Magyar idő szerint csütörtök hajnalban a Toluca az Austint győzte le, míg a Club América a Columbus Crew-t.

Az América a 11. percben Raphael Veiga révén szerzett vezetést, de a 39. percben hatalmas egyenlítési lehetőséghez jutottak az amerikaiak. Egy kezezés miatt megítélt büntetőt Brais Méndez végzett el, ám Rodolfo Cota eszén nem tudott túljárni.

A Columbus hibáját megbüntette az América, a 45. percben Brian Rodríguez két védőt is átvert, majd a kapuba lőtt. Az eredmény már nem változott szünet után, így először fordult elő, hogy négy mexikói csapat játssza a Ligák Kupája elődöntőjét. Gazdag Dániel a 66. percben lépett pályára.

Az elődöntőben a León a Tolucával, míg a Monterrey a Club Américával találkozik.

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA

Elődöntő

Toluca–Austin 2–0

Club América–Columbus Crew 2–0