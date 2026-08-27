Nemzeti Sportrádió

Gazdagék történelmi kiesése a Ligák Kupájában

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.27. 08:17
Az América is bejutott a legjobb négy közé (Fotó: Getty Images)
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Gazdag Dániel Club América Ligák Kupája Columbus Crew
A Club América 2–0-ra legyőzte a Columbus Crew labdarúgócsapatát a CONCACAF Ligák Kupájában, így a sorozat történetében először fordult elő, hogy négy mexikói csapat jutott be az elődöntőbe.

Egy nappal korábban a León a Real Salt Lake-et, míg a Monterrey a Chicago Fire-t győzte le a negyeddöntőben. Magyar idő szerint csütörtök hajnalban a Toluca az Austint győzte le, míg a Club América a Columbus Crew-t.

Az América a 11. percben Raphael Veiga révén szerzett vezetést, de a 39. percben hatalmas egyenlítési lehetőséghez jutottak az amerikaiak. Egy kezezés miatt megítélt büntetőt Brais Méndez végzett el, ám Rodolfo Cota eszén nem tudott túljárni.

A Columbus hibáját megbüntette az América, a 45. percben Brian Rodríguez két védőt is átvert, majd a kapuba lőtt. Az eredmény már nem változott szünet után, így először fordult elő, hogy négy mexikói csapat játssza a Ligák Kupája elődöntőjét. Gazdag Dániel a 66. percben lépett pályára.

Az elődöntőben a León a Tolucával, míg a Monterrey a Club Américával találkozik.

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Elődöntő
Toluca–Austin 2–0
Club América–Columbus Crew 2–0

 

Gazdag Dániel Club América Ligák Kupája Columbus Crew
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