Visszatérő vb-ezüstérmes vezérletével nyert a Juventus

Túlzás volna azt állítani, hogy minden rendben van a Juventus háza táján, a hamarosan záruló nyári átigazolási időszak sem pontosan úgy telt, ahogyan azt Torinóban tervezték, de az első bajnokit azért sikerült megnyerni múlt héten a Frosinone otthonában – igaz, csak 1–0-ra.

Ezúttal hazai pályán, a Parma volt az ellenfél, amelynek távozó japán válogatott kapusát (Szuzuki Zion) a torinóiak is szerették volna megszerezni, az érintett azonban az Aston Villához igazolt. A Juventus ezúttal sem futballozott kiemelkedően, bár sokat birtokolta a labdát, lőtt is jó párszor, de az első félidőben csak egyszer találta el a kaput.

A második félidőben bejött a múlt idényt kölcsönben az Atlético Madridnál töltő, friss világbajnoki ezüstérmes (kétszeres Copa América-győztes) szélső, Nico González az 57. percben, aki nem sokkal később megszerezte a vezetést a Juventusnak.

A hajrában a szintén csereként beálló, holland válogatott Teun Koopmeiners szerzett még egy gólt, beállítva a 2–0-s végeredményt.

A Monza és az Udinese fordulatos mérkőzést játszott egymással, amelynek végén a vendégek örülhettek a három pontnak.

A Sassuolo hazai pályán 2–1-re felülmúlta a Torinót.

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Juventus–Parma 2–0 (N. González 63., Koopmeiners 88.)

Fiorentina–Frosinone 0–3 (Raimondo 26., 68., Bracaglia 38.)

Monza–Udinese 2–3 (Colpani 37., G. Varela 63., ill. Piotrowski 32., H. Kamara 45., Ekkelenkamp 45+3.)

Sassuolo–Torino 2–1 (Volpato 32., Berardi 78., ill. Comuzzo 45+2.)

Vasárnap játsszák

18.30: Napoli–Como (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Genoa

Hétfőn játsszák

18.30: Lecce–Roma (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Bologna (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Milan–Venezia 2–0 (G. Ramos 68., Halhal 89. – öngól)