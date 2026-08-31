Carrick a csapat reakciója miatt a legboldogabb; Alonsónak vegyes érzései vannak a győzelem után

Az első fordulóban elszenvedett váratlan vereség után a Manchester United hazai pályán javított, és magabiztos játékkal 5–2-re legyőzte az Ipswichet. A manchesteriek vezetőedzője, Michael Carrick szerint nagyon fontos, hogy csapata jó reagált a múlt heti vereségre: „A leginkább annak örültem, hogy a héten beszéltünk a nehéz helyzetek kezeléséről, hiszen ha sikeres csapat akarsz lenni, meg kell tanulnod megbirkózni a kudarcokkal – fogalmazott a szakvezető a mérkőzés után a The Guardian szerint. – Minden csapat szenved vereséget. Kezelni kell a hullámvölgyeket, legyen szó a mérkőzésen belüli lendület megtöréséről, egy kapott gólról, egy vereségről vagy akár egy rossz sorozatról. Bármi is történjen, túl kell lendülni rajta. A múlt héti események után arról beszéltünk, hogy megpróbálunk túllépni a történteken, azonban most is egy nehézséggel szembesültünk, amikor hátrányba kerültünk. A fiúk azonban ekkor is megmutatták a hitüket, az önbizalmukat és az összetartásukat. Persze még nagyon korai szakaszában járunk az idénynek, de ez számomra kifejezetten örömteli volt.”

Az összecsapáson mesterhármast jegyző Bruno Fernandes teljesítményére külön is kitért Carrick: „Rengeteget jelent nekünk. Ő a csapatkapitány, és már jó néhány éve itt van. Rengeteg különböző érzelmi helyzetet élt már át, így óriási tapasztalata van, amit átadhat a többieknek. Egy kicsit utat és példát mutathat nekik, és segíthet a nehezebb pillanatokban. Az olyan napokon, mint a mai (az interjú vasárnap készült – a szerk.), bizonyos játékosoktól várjuk el, hogy hozzátegyenek valami pluszt, és ő ezt különösen jól megtette.”