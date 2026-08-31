Nemzeti Sportrádió

Carrick a csapat reakciója miatt a legboldogabb; Alonsónak vegyes érzései vannak a győzelem után

T. Z.T. Z.
2026.08.31. 09:01
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Michael Carrick (Fotó: Getty Images)
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Chelsea angol foci Manchester United Xabi Alonso Michael Carrick Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2. fordulójának vasárnapi játéknapján a Manchester United 5–2-re kiütötte az Ipswichet, míg a rivális Chelsea 4–3-ra múlta felül a Brightont. A mérkőzések után a két győztes szakvezető, Michael Carrick és Xabi Alonso értékelte csapata teljesítményét.

Az első fordulóban elszenvedett váratlan vereség után a Manchester United hazai pályán javított, és magabiztos játékkal 5–2-re legyőzte az Ipswichet. A manchesteriek vezetőedzője, Michael Carrick szerint nagyon fontos, hogy csapata jó reagált a múlt heti vereségre: „A leginkább annak örültem, hogy a héten beszéltünk a nehéz helyzetek kezeléséről, hiszen ha sikeres csapat akarsz lenni, meg kell tanulnod megbirkózni a kudarcokkal – fogalmazott a szakvezető a mérkőzés után a The Guardian szerint. – Minden csapat szenved vereséget. Kezelni kell a hullámvölgyeket, legyen szó a mérkőzésen belüli lendület megtöréséről, egy kapott gólról, egy vereségről vagy akár egy rossz sorozatról. Bármi is történjen, túl kell lendülni rajta. A múlt héti események után arról beszéltünk, hogy megpróbálunk túllépni a történteken, azonban most is egy nehézséggel szembesültünk, amikor hátrányba kerültünk. A fiúk azonban ekkor is megmutatták a hitüket, az önbizalmukat és az összetartásukat. Persze még nagyon korai szakaszában járunk az idénynek, de ez számomra kifejezetten örömteli volt.”

Az összecsapáson mesterhármast jegyző Bruno Fernandes teljesítményére külön is kitért Carrick: „Rengeteget jelent nekünk. Ő a csapatkapitány, és már jó néhány éve itt van. Rengeteg különböző érzelmi helyzetet élt már át, így óriási tapasztalata van, amit átadhat a többieknek. Egy kicsit utat és példát mutathat nekik, és segíthet a nehezebb pillanatokban. Az olyan napokon, mint a mai (az interjú vasárnap készült – a szerk.), bizonyos játékosoktól várjuk el, hogy hozzátegyenek valami pluszt, és ő ezt különösen jól megtette.”

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A United egyik közvetlen riválisa, a Chelsea-nek valamivel nehezebb dolga volt vasárnap, Xabi Alonso csapata egy eseménydús meccsen győzte le 4–3-ra a Brightont. A nehézségek ellenére a spanyol szakvezető összességében elégedett volt azzal, amit játékosai nyújtottak, bár nem tagadta, hogy a mérkőzés közben vegyes érzések munkálkodtak benne: „Minden győzelemnek nagyon örülök, de ez egy olyan mérkőzés volt, amelynek különböző szakaszaiban egészen más érzéseink lehettek – magyarázta Xabi Alonso a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Chelsea hivatalos honlapja szerint. – Végül azonban elégedettek lehettünk az eredmény miatt. Nagyra értékeljük ezt a sikert egy nagyon jó ellenféllel szemben, amely az elmúlt években rendre megnehezítette a dolgunkat. Örülünk a győzelemnek; voltak olyan dolgok, illetve periódusok, amelyeket jól oldottunk meg, de ez egy folyamat része: ugyanis még mindig tanulnunk és fejlődnünk kell. És ez ltalában ez könnyebben megy a győzelmek mellett.”

A mérkőzés egyik negatívumát Moisés Caicedo újabb sérülése jelentette. Az ecuadori középpályás sérülése után csereként lépett pályára, de 13 perccel később máris le kellett cseréni: „Óvatosan jelezte, hogy nem érzi magát a legjobban. A héten még meg kell vizsgálnunk, de nem új keletű problémáról van szó.”

A Chelsea-re a következő fordulóban az Arsenal elleni bajnoki szuperrangadó vár az Emirates-ben, míg a Manchester United Liverpoolba látogat, ahol az Everton vendége lesz.

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2. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Manchester United–Ipswich Town 5–2 (B. Fernandes 40., 61., 68. – a másodikat 11-esből, Greaves 56. – öngól, Mbeumo 82., ill. L. Davis 29., Akpom 90+1.)
Chelsea–Brighton & Hove Albion 4–3 (Lavia 4., P. Neto 14., Joao Pedro 32., Palmer 74., ill. Yalcouyé 35., Joao Pedro 63. – öngól, Gross 90+6.)
Leeds United–Brentford 1–1 (Calvert-Lewin 79., ill. Schade 41.)
Sunderland–Fulham 1–0 (Isidor 75.)

Hétfőn játsszák
21.00: Aston Villa–Arsenal (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Liverpool–Nottingham Forest 2–2 (Isak 60., Munoz 82., ill. Ndoye 24., Gibbs-White 70. – 11-esből)
AFC Bournemouth–Everton 1–1 (A. Scott 41., ill. Tarkowski 90+2.)
Coventry City–Hull City 0–1 (Millar 82.)
Tottenham Hotspur–Newcastle United 0–2 (Elanga 62., Wissa 72.)
Pénteken játszották
Crystal Palace–Manchester City 1–4 (Donnarumma 56. – öngól, ill. Haaland 17., 84., Cherki 54., 59.)

 

 

 

Chelsea angol foci Manchester United Xabi Alonso Michael Carrick Premier League
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