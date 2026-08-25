Románia: Bobál Gergely gólja ellenére kikapott a Slobozia
A tavaly még a Superligában szereplő klubok mérkőzésén szerzett gólt Bobál Gergely, az Unirea Slobozia nyáron igazolt magyar támadója, aki a keddi bajnoki 7. percében a kapusról kipattanó labdát egészen közelről küldte a Metaloglobus hálójába.
A 31 éves csatár gólja azonban kevésnek bizonyult, a bukaresti vendégek a második félidőben előbb kiegyenlítettek, majd egy ráadáspercekben szerzett góllal megnyerték a mérkőzést.
Bobálnak négy bajnoki mérkőzésen ez volt a második gólja (videó itt), rajta kívül még senki sem volt eredményes az utolsó helyre visszaeső csapatból. Emellett a Román Kupában is van már egy találata.
ROMÁN LIGA 2
4. FORDULÓ
Unirea Slobozia–Metaloglobus 1–2
Slobozia: Bobál Gergely végigjátszotta a mérkőzést, a 7. percben ő lőtte csapata gólját
Az állás: 1. Slatina 12, 2. Poli Temesvár 10, 3. Resicabánya 9, …7. Metaloglobus 7, …22. Slobozia 1
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