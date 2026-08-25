Románia: Bobál Gergely gólja ellenére kikapott a Slobozia

A 31 éves csatár gólja azonban kevésnek bizonyult, a bukaresti vendégek a második félidőben előbb kiegyenlítettek, majd egy ráadáspercekben szerzett góllal megnyerték a mérkőzést.

Bobálnak négy bajnoki mérkőzésen ez volt a második gólja (videó itt), rajta kívül még senki sem volt eredményes az utolsó helyre visszaeső csapatból. Emellett a Román Kupában is van már egy találata.

ROMÁN LIGA 2

4. FORDULÓ

Unirea Slobozia–Metaloglobus 1–2

Slobozia: Bobál Gergely végigjátszotta a mérkőzést, a 7. percben ő lőtte csapata gólját

Az állás: 1. Slatina 12, 2. Poli Temesvár 10, 3. Resicabánya 9, …7. Metaloglobus 7, …22. Slobozia 1