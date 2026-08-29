Vasárnapi sportműsor: Kisvárda–ETO FC, PAFC–Ferencváros, férfi és női kézilabda Szuperkupa-mérkőzés
AUGUSZTUS 30., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
6. FORDULÓ
16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
6. FORDULÓ
17.30: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.30: Szentlőrinc SE–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.30: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
NB III
6. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Hajdúnánás FK
17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Tarpa SC
17.30: Debreceni EAC–Gödöllői SK
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
17.30: Sárisápi BSE–FC Sopron
17.30: 1908 SZAC Budapest–Haladás FC
17.30: Balatonalmádi SE–Opus Tigáz Tatabánya
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.30: ReBase Majosi SE–Érdi VSE
17.30: Pécsi MFC–Iváncsa KSE
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Kispest-Honvéd FC II–Monor SE
11.00: Gyulai Termál FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
11.00: Vasas FC II–III. kerületi TVE
17.30: Meton-FC Dabas SE–Újpest FC II
17.30: BKV Előre–Hódmezővásárhelyi FC
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
15.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
15.00: Leeds United–Brentford (Tv: Spíler1, 21.45, felv.)
15.00: Sunderland–Fulham (Tv: Spíler1, 19.35, felv.)
17.30: Manchester United–Ipswich Town (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
15.00: Paris FC–Nice
17.15: Rennes–Le Mans
20.45: Monaco–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: Augsburg–Schalke (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
13.30: St. Pauli–Kaiserslautern (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
18.30: Napoli–Como (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Genoa
SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
17.00: Real Madrid–Málaga (Tv: Spíler2)
19.30: Deportivo–Valencia (Tv: Spíler2)
21.30: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Női Bajnokok Ligája, első szakasz (Budaörs)
B-csoport
16.30: Budaörsi SC–Son Cladera TTC Mallorca (spanyol) (Tv: M4 Sport+, 17.50-től)
ATLÉTIKA
Magyar csapatbajnokság (Lantos Mihály Sportközpont, Budapest, Rákospatak utca 13–17.), 3. nap
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság 4. forduló, Most
13.15: 3. futam
16.15: 4. futam (Tv: Match4)
BILIÁRD
Hétfő, 1.30: US Open, 2. nap, 2. rész, Frisco (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
17.00: Grand Slam-verseny, 3. nap, Lausanne (Tv: Sport2)
DARTS
Hungarian Darts Trophy, MVM Dome
Nyolcaddöntő, negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)
EVEZÉS
Világbajnokság, Amszterdam
10.27: vegyes kétpár, elődöntő (Pétervári-Molnár Bendegúz, Gadányi Zoltána)
GOLF
18.00: PGA Tour, Tour Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para-világbajnokság, Poznan
10.04: döntők (férfi K–1 500 m, női K–1 200 m, női C–1 200 m, női VL2 200 m, férfi KL2 200 m, férfi KL3 200 m, férfi C–2 500 m, férfi K–2 500 m, női K–2 500 m, női C–4 500 m) (Tv: M4 Sport)
14.04: 5000 méteres döntők (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
12.26: 9. szakasz, Villajoyosa–Alto de Aitana, 187.4 km, hegyi befutó (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
Mountain bike, vb, Val di Sole
12.50: nők, elit, cross country, olimpiai táv (Tv: Duna Tv, M4 Sport+, Eurosport2)
15.00: férfiak, elit, cross country, olimpiai táv (Tv: M4 Sport+, Eurosport2)
KÉZILABDA
SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉSEK, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA
NŐK
15.00: Győri Audi ETO KC–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFIAK
18.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Német bajnokság, férfiak
23.45: Gummersbach–Magdeburg (Tv: Sport2, felv.)
KOSÁRLABDA
Férfi világbajnoki selejtező, második csoportkör
L-csoport, 2. forduló, Ljubljana
20.00: Szlovénia–Magyarország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
WNBA, ALAPSZAKASZ
21.00: Atlanta Dream–Minnesota Lynx
MOTORSPORT
MOTOGP, ARAGÓNIAI NAGYDÍJ, ALCANIZ
8.45: Harley-Davidson Bagger-vk, 10. verseny (Tv: Arena4)
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
ÖTTUSA
VILÁGBAJNOKSÁG
7.00: női döntő (Guzi Blanka) (Tv: M4 Sport)
10.30: férfidöntő (Koleszár Mihály, Szép Balázs) (Tv: M4 Sport+)
RALI
Paraguay rali, a világbajnokság 11. futama, Encarnación és környéke
RÖPLABDA
Női Európa-bajnokság, nyolcaddöntő, Brno
16.00: Franciaország–Görögország
19.00: Szerbia–Horvátország
TEKVANDÓ
Női világbajnokság, Tajjüan (Kína)
Márton Luana (67 kg), Patakfalvy Luca (57 kg)
TENISZ
US Open, New York
Férfi egyes 1. forduló (a 64 közé jutásért) (Tv: Eurosport1)
17.00: Fucsovics Márton–Daniel Merida (spanyol)
VITORLÁZÁS
ILCA 7-es világbajnokság, Dún Laoghaire
VÍZILABDA
BENU férfi Magyar Kupa, selejtező
A-csoport (Szentes)
11.00: Metalcom Szentes–KSI SE
13.00: KSI SE–Semmelweis OSC
C-csoport (Császár-Komjádi Sportuszoda
11.30: VasasPlaket–UVSE
A NEMZETI SPORTRÁDÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Gólok, győzelmek, fordulatok – így telik a hétvége a sport világában
7.00: A labdarúgó NB I 6. fordulójáról beszélgetünk
7.40: Az Európa-liga főtáblájára jutott a Ferencváros – ez történt a Trabzonspor elleni visszavágón
8.00: Sorsoltak a labdarúgó nemzetközi kupákban: melyek a legjobban várt párosítások?
8.40: Kézilabdaéhségre Szuperkupa, a vonalban Rosta István
9.00: Olimpia: több mint sport – a stúdióban Vajda László
10.00: Best of
12.00: Sporthely
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Bera Emese
15.00: Közvetítés a Győr–Ferencváros női kézilabda Szuperkupa-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Olasz Gergő. Szakkommentátor: Marosán György
16.30: Közvetítés a Kisvárda–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Szabó Bence. Szakkommentátor: Bene Ferenc
18.00: Közvetítés a Veszprém–Szeged férfi kézilabda Szuperkupa-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Olasz Gergő. Szakkommentátor: Marosán György
19.00: Közvetítés a Puskás Akadémia–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál
20.00: Közvetítés a Szlovénia–Magyarország férfi kosárlabda világbajnoki selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakkommentátor: Károlyi Andrea
22.15: Sportvilág Keszi Dórával