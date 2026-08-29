Vasárnapi sportműsor: Kisvárda–ETO FC, PAFC–Ferencváros, férfi és női kézilabda Szuperkupa-mérkőzés

AUGUSZTUS 30., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

6. FORDULÓ

16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

6. FORDULÓ

17.30: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.30: Szentlőrinc SE–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.30: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

NB III

6. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Hajdúnánás FK

17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Tarpa SC

17.30: Debreceni EAC–Gödöllői SK

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

17.30: Sárisápi BSE–FC Sopron

17.30: 1908 SZAC Budapest–Haladás FC

17.30: Balatonalmádi SE–Opus Tigáz Tatabánya

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.30: ReBase Majosi SE–Érdi VSE

17.30: Pécsi MFC–Iváncsa KSE

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Kispest-Honvéd FC II–Monor SE

11.00: Gyulai Termál FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

11.00: Vasas FC II–III. kerületi TVE

17.30: Meton-FC Dabas SE–Újpest FC II

17.30: BKV Előre–Hódmezővásárhelyi FC

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

15.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

15.00: Leeds United–Brentford (Tv: Spíler1, 21.45, felv.)

15.00: Sunderland–Fulham (Tv: Spíler1, 19.35, felv.)

17.30: Manchester United–Ipswich Town (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

15.00: Paris FC–Nice

17.15: Rennes–Le Mans

20.45: Monaco–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: Augsburg–Schalke (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.30: St. Pauli–Kaiserslautern (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

18.30: Napoli–Como (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Genoa

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

17.00: Real Madrid–Málaga (Tv: Spíler2)

19.30: Deportivo–Valencia (Tv: Spíler2)

21.30: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Női Bajnokok Ligája, első szakasz (Budaörs)

B-csoport

16.30: Budaörsi SC–Son Cladera TTC Mallorca (spanyol) (Tv: M4 Sport+, 17.50-től)

ATLÉTIKA

Magyar csapatbajnokság (Lantos Mihály Sportközpont, Budapest, Rákospatak utca 13–17.), 3. nap

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság 4. forduló, Most

13.15: 3. futam

16.15: 4. futam (Tv: Match4)

BILIÁRD

Hétfő, 1.30: US Open, 2. nap, 2. rész, Frisco (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

17.00: Grand Slam-verseny, 3. nap, Lausanne (Tv: Sport2)

DARTS

Hungarian Darts Trophy, MVM Dome

Nyolcaddöntő, negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)

EVEZÉS

Világbajnokság, Amszterdam

10.27: vegyes kétpár, elődöntő (Pétervári-Molnár Bendegúz, Gadányi Zoltána)

GOLF

18.00: PGA Tour, Tour Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para-világbajnokság, Poznan

10.04: döntők (férfi K–1 500 m, női K–1 200 m, női C–1 200 m, női VL2 200 m, férfi KL2 200 m, férfi KL3 200 m, férfi C–2 500 m, férfi K–2 500 m, női K–2 500 m, női C–4 500 m) (Tv: M4 Sport)

14.04: 5000 méteres döntők (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

12.26: 9. szakasz, Villajoyosa–Alto de Aitana, 187.4 km, hegyi befutó (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

Mountain bike, vb, Val di Sole

12.50: nők, elit, cross country, olimpiai táv (Tv: Duna Tv, M4 Sport+, Eurosport2)

15.00: férfiak, elit, cross country, olimpiai táv (Tv: M4 Sport+, Eurosport2)

KÉZILABDA

SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉSEK, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA

NŐK

15.00: Győri Audi ETO KC–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFIAK

18.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Német bajnokság, férfiak

23.45: Gummersbach–Magdeburg (Tv: Sport2, felv.)

KOSÁRLABDA

Férfi világbajnoki selejtező, második csoportkör

L-csoport, 2. forduló, Ljubljana

20.00: Szlovénia–Magyarország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

WNBA, ALAPSZAKASZ

21.00: Atlanta Dream–Minnesota Lynx

MOTORSPORT

MOTOGP, ARAGÓNIAI NAGYDÍJ, ALCANIZ

8.45: Harley-Davidson Bagger-vk, 10. verseny (Tv: Arena4)

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG

7.00: női döntő (Guzi Blanka) (Tv: M4 Sport)

10.30: férfidöntő (Koleszár Mihály, Szép Balázs) (Tv: M4 Sport+)

RALI

Paraguay rali, a világbajnokság 11. futama, Encarnación és környéke

RÖPLABDA

Női Európa-bajnokság, nyolcaddöntő, Brno

16.00: Franciaország–Görögország

19.00: Szerbia–Horvátország

TEKVANDÓ

Női világbajnokság, Tajjüan (Kína)

Márton Luana (67 kg), Patakfalvy Luca (57 kg)

TENISZ

US Open, New York

Férfi egyes 1. forduló (a 64 közé jutásért) (Tv: Eurosport1)

17.00: Fucsovics Márton–Daniel Merida (spanyol)

VITORLÁZÁS

ILCA 7-es világbajnokság, Dún Laoghaire

VÍZILABDA

BENU férfi Magyar Kupa, selejtező

A-csoport (Szentes)

11.00: Metalcom Szentes–KSI SE

13.00: KSI SE–Semmelweis OSC

C-csoport (Császár-Komjádi Sportuszoda

11.30: VasasPlaket–UVSE

A NEMZETI SPORTRÁDÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Gólok, győzelmek, fordulatok – így telik a hétvége a sport világában

7.00: A labdarúgó NB I 6. fordulójáról beszélgetünk

7.40: Az Európa-liga főtáblájára jutott a Ferencváros – ez történt a Trabzonspor elleni visszavágón

8.00: Sorsoltak a labdarúgó nemzetközi kupákban: melyek a legjobban várt párosítások?

8.40: Kézilabdaéhségre Szuperkupa, a vonalban Rosta István

9.00: Olimpia: több mint sport – a stúdióban Vajda László

10.00: Best of

12.00: Sporthely

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Bera Emese

15.00: Közvetítés a Győr–Ferencváros női kézilabda Szuperkupa-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Olasz Gergő. Szakkommentátor: Marosán György

16.30: Közvetítés a Kisvárda–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Szabó Bence. Szakkommentátor: Bene Ferenc

18.00: Közvetítés a Veszprém–Szeged férfi kézilabda Szuperkupa-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Olasz Gergő. Szakkommentátor: Marosán György

19.00: Közvetítés a Puskás Akadémia–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál

20.00: Közvetítés a Szlovénia–Magyarország férfi kosárlabda világbajnoki selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakkommentátor: Károlyi Andrea

22.15: Sportvilág Keszi Dórával