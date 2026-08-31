Heti légiósprogram: péntek este játszik a Liverpool

AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ
AZERBAJDZSÁN
Premier League
18.15: Sumqayit–Qarabag
Qarabag: Várkonyi Bence
CIPRUS
Cyprus League
19.00: Omonia Nicosia–Omonia Aradippu
Omonia Nicosia: Loic Nego
DÁNIA
Superliga
19.00: FC Köbenhavn–Sonderjyske
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
FINNORSZÁG
Veikkausliga
18.00: Mariehamm–Jaro
Jaro: Kocsis Gergő
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.45: Dijon–Saint-Étienne
Saint-Étienne: Csongvai Áron
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: AZ II–Utrecht II
AZ: Kovács Bendegúz
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: Sirius–Malmö
Sirius: Vancsa Zalán
SZEPTEMBER 1., KEDD
ANGLIA
Championship
20.45: Lincoln City–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
20.45: Portsmouth–Derby County
Portsmouth: Kosznovszky Márk
LENGYELORSZÁG
Lengyel Kupa, 2. forduló
16.00: Siarka Tarnobrzeg–Zaglebie Lubin
Zaglebie: Szabó Levente
OLASZORSZÁG
Olasz Kupa, 3. forduló
18.00: Parma–Cremonese
Parma: Balogh Botond
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
17.00: Sepsi OSK–CFR
Sepsi: Sigér Dávid
SZEPTEMBER 2., SZERDA
ANGLIA
Championship
20.45: West Bromwich Albion–Charlton Athletic
WBA: Callum Styles
AUSZTRIA
Bundesliga
20.30: Salzburg–Rapid Wien
Salzburg: Redzic Damir
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
GÖRÖGORSZÁG
Görög Kupa, alapszakasz
20.00: AEK Athén–Arisz
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
HORVÁTORSZÁG
Prva NL (II. osztály)
17.00: Dugopolje–Karlovac
Karlovac: Geiger Bálint
IRÁN
Persian Gulf Pro League
18.00: Eszteglal–Perszepolisz
Perszepolisz: Gera Dániel
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
17.00: Gloria Bistrita–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 2. forduló
16.30: Filakovo–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő
SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK
CIPRUS
Szuperkupa
18.30: Omonia Nicosia–Pafosz
Omonia Nicosia: Loic Nego
DÁNIA
Superliga
20.00: FC Köbenhavn–Nordsjaelland
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Raków Czestochowa–Górnik Zabrze
Raków: Molnár Ádin
Lengyel Kupa, 2. forduló
20.30: Slask Wroclaw–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
19.30: Poli Temesvár–Rapid Bucuresti
Temesvár: Huszti András
SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
ANGLIA
Premier League
21.00: Ipswich Town–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
SZLOVÉNIA
Prva liga
20.15: Nafta Lendva–Radomolje
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
13.30: Newcastle United–Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
Championship
13.30: Preston North End–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: West Bromwich Albion–Watford
WBA: Callum Styles
16.00: Portsmouth–Cardiff City
Portsmouth: Kosznovszky Márk
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, 2. forduló
20.30: Austria Klagenfurt–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
AZERBAJDZSÁN
Premier League
17.00: Neftci Baku–Safa Baku
Neftci: Skribek Alen
17.00: Qarabag–Araz
Qarabag: Várkonyi Bence
BELGIUM
Jupiler League
20.45: St. Truiden–La Louviére
La Louviére: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: FC Bruges II–Eupen
FC Bruges II: Ostoici Stefan
BULGÁRIA
Parva Liga
18.00: Szpartak Varna–CSZKA Szófia
Varna: Major Sámuel
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Apollon–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.00: Sigma Olomouc–Bohemians
Sigma: Baráth Péter
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 1.30: Toronto FC–Chicago Fire
Toronto: Sallói Dániel
Vasárnap, 1.30: Inter Miami–Atlanta United
Miami: Pintér Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.00: Saint-Étienne–Montpellier
Saint-Étienne: Csongvai Áron
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
20.00: AEK Athén–Arisz
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
16.30: Dordrecht–AZ II
AZ: Kovács Bendegúz
HORVÁTORSZÁG
HNL
20.00: Rijeka–NK Osijek
Osijek: Bakti Balázs
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Werder Bremen–RB Leipzig
Leipzig: Willi Orbán
15.30: Bayer Leverkusen–Union Berlin
Union: Schäfer András
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Wolfsburg–Cottbus
Wolfsburg: Dárdai Bence
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Estrela–Famalicao
Famalicao: Szűcs Tamás
19.00: Marítimo–Benfica
Marítimo: Szalai Gábor
ROMÁNIA
Superliga
14.00: Botosani–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
16.30: UTA Arad–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
Liga 2 (II. osztály)
10.00: ASA Marosvásárhely–Metaloglobus
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
10.00: Unirea Slobozia–CS Dinamo Bucuresti
Unirea Slobozia: Bobál Gergely
SPANYOLORSZÁG
La Liga
21.00: Villarreal–Deportivo La Coruna
Villarreal: Gulácsi Péter
La Liga 2 (II. osztály)
16.15: Gijón–Girona
Girona: Yaakobishvili Antal
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
17.30: Vasteras–Sirius
Sirius: Vancsa Zalán
SZLOVÁKIA
Niké Liga
20.30: Dunaszerdahelyi AC–Slovan Bratislava
DAC: Tuboly Máté
2. liga (II. osztály)
16.00: Nagybiccse–Somorja
Somorja: Tóth Dániel
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
16.00: Erzurumspor–Konyaspor
Konyaspor: Tóth Rajmund
SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, 2. forduló
17.00: St. Pölten–Salzburg
Salzburg: Redzic Damir
17.00: Vorwarts Steyr–Hartberg
Hartberg: Pécsi Ármin
BELGIUM
Jupiler League
16.00: Kortrijk–Zulte-Waregem
Waregem: Átrok Zalán
CIPRUS
Cyprus League
19.00: Nea Szalamina–AEK Larnaca
Nea Szalamina: Kovács Dániel
CSEHORSZÁG
Chance Liga
18.00: Hradec Králové–Sparta Praha
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
DÁNIA
Superliga
16.00: Odense–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
HOLLANDIA
Eredivisie
12.15: Groningen–Twente
Groningen: Csinger Márk
14.30: Heerenveen–AZ Alkmaar
AZ: Kovács Bendegúz
14.30: ADO Den Haag–Fortuna Sittard
Den Haag: Bárány Donát
HORVÁTORSZÁG
Prva NL (II. osztály)
17.00: Karlovac–Hrvace
Karlovac: Geiger Bálint
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Lech Poznan–Raków Czestochowa
Raków: Molnár Ádin
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Hertha BSC–Magdeburg
Hertha: Dárdai Márton
13.30: Greuther Fürth–Heidenheim
Fürth: Keresztes Krisztián
OLASZORSZÁG
Serie A
15.00: Parma–Monza
Parma: Balogh Botond
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Santa Clara–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
11.30: CSM Olimpia–Poli Temesvár
CSM Olimpia: Vida Kristopher
Temesvár: Huszti András
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
21.00: Almería–Cádiz
Almería: Yaakobishvili Áron
SZERBIA
Szuperliga
21.00: Vojvodina–Zemun
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga
17.00: Kassa–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
14.00: Basaksehir–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
19.00: Arisz–Omonia Nicosia
Arisz: Szakos Bence
Omonia Nicosia: Loic Nego
IRÁN
Persian Gulf Pro League
17.30: Perszepolisz–Zob Ahan
Perszepolisz: Gera Dániel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Wieczysta Krakow–Zaglebie Lubin
Zaglebie: Szabó Levente
20.30: Pogon Szczecin–Wisla Plock
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Rizespor–Alanyaspor
Rizespor: Mocsi Attila