Stanko eldöntötte, Győrbe került a női kézilabda Szuperkupa

KÉZILABDA

SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA

NŐK

GYŐRI AUDI ETO KC–FTC-TOYOTA KOVÁCS 30–24 (14–13)

Székesfehérvár, MET Aréna, 4698 néző. V: Altmár, Horváth M.

GYŐR: TOFT – HOVDEN 5, STANKO 11 (2), Elver 3, Brattset 1, Breistöl, Fodor Cs. 2. Csere: Sako (kapus), T. Rushfeldt Deila 2, BOUKTIT 5 (1), De Paula 1. Edző: Per Johansson

FTC: A. KRISTENSEN – Malestein 2, INGSTAD 5, Vogel 3, Tranborg, SIMON P. 7, Hársfalvi 1. Csere: Böde- Bíró B. (kapus), Klujber 1, Lysa Tchaptchet 1, Omoregie 2, M. Möller 2, Bordás. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 10. perc: 4–2. 14. p.: 5–6. 23. p.: 10–8. 27. p.: 11–12. 36. p.: 15–15. 48. p.: 21–17. 55. p.: 25–23. 57. p.: 27–24

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Talán Simon Petrának túl sok lehetősége volt az első félidőben, de alapvetően a hármas védőink uralták a középső területet. A második félidőben elkezdtünk kontrázni, gyorsabban játszottunk, erősek voltunk a döntőben. Tjasa most más helyen van a hierarchiában, az egész előszezonban kiemelkedő volt, most rajta a sor, hogy vezesse a csapatot.

Jesper Jensen: – Nem hibáztak sokat a bírók, de ezek sajnos meghatározó pillanatokban jöttek. Kritikus pillanatban nem fújták be a lépéshibát a Győrnek. Az első félidőben sok helyzetet hagytunk ki Sandra Tofttal szemben, a jövőben jobban ki kell használnunk a lehetőségeinket. Ez a vereség nem katasztrófa, mert még csak az előszezon zárásaként tekintettünk rá.

ÖSSZEFOGLALÓ

120. alkalommal mérte össze erejét a magyar női kézilabda két legsikeresebb együttese, a Győr és a Ferencváros, az idénynyitó rangadó tétjét ezúttal a 2015 óta először kiírt szuperkupa jelentette. A nyáron mindkét együttes kerete átalakult, a bajnok és kupagyőztes ETO-hoz csatlakozott az átlövő Thale Rushfeldt Deila és a beálló Sahar Bouktit – mindkettőre fontos feladat hárult az FTC ellen, ráadásul a győrieknek több hiányzót is pótolni kellett, többek között Dione Housheerre és Bo van Weteringre sem számíthatott Per Johansson. A túloldalon Jesper Jensen is számíthatott új szerzeményeire, Anna Kristensen, Elizabeth Omoregia, Lysa Tchaptchet, Michala Möller is első tétmérkőzésére készült az FTC mezében.

A kezdés előtt az előző idény legjobbjának megválasztott Simon Petrát köszöntötték, majd kezdetét vette a hangpárbaj a zsúfolásig telt lelátón, és a csata a játéktéren az idény első trófeájáért. Klujber Katrin átlövésből szerezte a meccs első gólját, a túloldalon Fodor Csenge válaszolt egy szépen kijátszott akció végén. Anna Kristensen már hat és fél perc alatt bizonyította, hogy jó vételt csinált vele a Ferencváros, a harmadik védése kifejezetten látványos volt, lábbal hárította Kristine Breistöl ziccerét.

Fotó: Árvai Károly

Két elhibázott ferencvárosi támadás után kétgólos előnyért támadhatott az ETO a 10. percben, ráadásul Vilde Ingstadot két percre kiállították, Tjasa Stanko élt is az eséllyel, 4–2-re növelve csapata előnyét. A fehérvári csarnok játékterének javítgatása adott lehetőséget a sorok rendezésére, az emberhátrányt átvészelte az FTC, Tchaptchet és Simon vezetésével ledolgozta hátrányát. Sőt, a vezetést is átvette, Hársfalvi Júlia elegánsan ejtette át Sandra Toftot.

Johansson kipróbálta a kétbeállós játékot is, de Omoregie-vel szemben hatástalannak bizonyult, a nyáron szerződtetett irányító is megszerezte első találatát, a 17. percben 7–7-re álltak ezzel a felek. Innen az ETO mozdult el, Toft védéseinek és két értékesített támadásnak köszönhetően. Simon vezetésével felzárkózott a Ferencváros, fej fej mellett haladtak a felek, Bruna de Paula a bal szélen tűnt fel, csavart lövését azonban hárította Kristensen.

A 27. percben hosszú idő után ismét FTC előnyt mutatott az eredményjelző, Simon négy gólnál tartott, míg a győrieknél Stanko ötig jutott. Jensen azt reklamálta, hogy rosszul cserélt az ETO, hosszas videózás után a játékvezetők arra jutottak, nem történt szabálytalanság. Toft ziccervédése után kettőre növelhette volna előnyét a kisalföldi együttes, azonban a másik dán kapus, Kristensen hárította Stanko próbálkozását, a maradék másodpercekben kapura lövésig már nem jutott a Ferencváros.

14–13-as győri vezetéssel vágtak neki a felek a második játékrésznek. 2:50 percet kellett várni, hogy gólt láthasson a közönség, Bouktit szerezte meg második találatát, de rögtön jött válasz a túloldalon, szintén egy beállótól, Ingstadtól, aki aztán egy hetest és egy kétperces kiállítást is kiharcolt. Hatadou Sako azonban túljárt a büntetőnél Simon eszén, ám a következő győri támadásnál labdát szerzett az FTC, Vogel egész pályás találattal egalizált. A nagy koncentráció során azért belehibázgattak a csapatok, akadtak eladott labdát két győri lövés is a lécen kötött ki, Ingstad ziccerét Toft védte, majd a beálló összeszedett egy újabb kiállítást.

Fotó: Árvai Károly

Lendületbe került a Győr a 41. percre, Emilie Hovden is feliratkozott a gólszerzők közé, 18–16-ra vezetett az ETO, sőt Sako Klujber hetesét is megfogta. Kristensen két védéssel segítette csapatát, ám a kipattanókat begyűjtötték Bouktiték, és csak sikerült betalálni, először kialakítva háromgólos különbséget.

De Paula is megcsillogtatta képességeit, negyedórával a vége előtt 20–17-re vezetett az ETO. Rövidesen pont a brazil játékost állították ki, Toft azonban gondoskodott arról, hogy ne tudjon rögtön kozmetikázni. A dán kapusok „különmeccsében” a következő támadás végén egyenlített Kristensen, ám hamarosan labdavesztést követően egész pályás találattal növelte négyre előnyét a győri csapat.

Fogyott az idő, Jensen érezte, hogy változtatni kell a játék képén, Möller góljával tett is egy lépést a felzárkózás felé a Ferencváros. Hovden ejtésével állította vissza rögtön a négygólos különbséget, majd ugyanő növelte ötre az 50. perc végén egy labdaszerzés után – ez benne van a hét hat elleni játékban.

Fotó: Árvai Károly

Hat és fél perccel a vége előtt, 25–21-es győri vezetésnél időt kért Johansson, kulcsfontosságú helyzet előtt álltak a felek: sikerül-e lezárnia az ETO-nak a találkozót, vagy a Ferencváros reménykedhet a heroikus feltámadásban. Kristensen újabb nagy védése után Simon ötödik gólja jelezte, a fővárosiak nem adták fel. Elhibázott győri támadás után Simon újfent villant, majd Stanko nyolcadik találata és egy blokkolt Vogel-lövés megnyugtatta a kisalföldieket.

Stanko és Simon újabb gólváltása után 27–24-es győri előnyről következhetett az utolsó három és fél perc. Az idő az ETO-nak dolgozott, Stanko értékesített hetessel szerezte meg tizedik gólját, és tette biztossá, hogy a tizenegy év után kiírt Szuperkupa Győrbe kerül. A szlovén irányító nagyon élt, mellette a 10 védéssel záró Toft is sokat tett azért, hogy az ETO hattal nyert. 30–24