Nemzeti Sportrádió

Rosta Miklós: El kell hinnünk, hogy bárki ellen van esélyünk!

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.08.31. 10:45
null
Rosta Miklós és a Szeged nagyot küzdött a Veszprém ellen (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
kézilabda OTP Bank-Pick Szeged Rosta Miklós
Hullámzó meccsen két góllal maradt alul az OTP Bank-Pick Szeged a székesfehérvári Szuperkupa döntőben a One Veszprémmel szemben. A szegediek beállója szerint egyre jobban megismerik egymást az új játékosokkal, Rosta Miklós az NSO Tv stábjának elmondta, abban bízik, hogy mire jön a szezon érdemi része, minden kirakós darab a helyére kerül.

KÉZILABDA
SZUPERKUPA
FÉRFIAK
ONE VESZPRÉM HC–OTP BANK-PICK SZEGED 37–35 (20–16)
Székesfehérvár, MET Aréna, 5140 néző. Vezette: Bíró Á., Kiss O.
VESZPRÉM: E. Nielsen – Lenne 1, MARTINOVIC 5, Cindric 2, PESMALBEK 4, HESAM 6, Gáncs-Pető 2. Csere: Ligetvári, DESCAT 6 (3), Adel 2, Ali Zein, REMILI 6, Imre B. 1 (1), El-Dera 2, Dodics. Edző: Xavier Pascual
SZEGED: Portner – Sostaric 2, Röd 2, Toto 3, Horiha 4, Frimmel 1, Lukács P. 2. Csere: MIKLER R. (kapus), Sandell 2, Fazekas M. 1, ROSTA M. 5, SZILÁGYI BENJÁMIN 8 (1), Mackovsek 1, Jelinic 4. Edző: Michael Apelgren
Az eredmény alakulása. 7. perc: 7–2. 17. p.: 12–6. 24. p.: 17–10. 27. p.: 18–14. 32. p.: 20–18.  38. p.: 28–21. 50. p.: 31–28. 55. p.: 35–32
Kiállítások: 4, ill. 2 perc
Hétméteresek: 7/4, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: – Ez is egy trófea, nem játszottunk kiemelkedően, de az idény olyan szakaszában vagyunk, amikor fejlődni kell. Az eredmény mellett azt is figyelni kell, hogyan játszunk, akadtak elképesztő pillanataink a támadások során, a gondot inkább a védekezésben láttam, olykor könnyű gólokat kaptunk. Már a kezdetektől úgy álltunk neki, hogy győzni akarunk.
Michael Apelgren: – A veszprémiek végig kontroll alatt tartották a meccset, a végén mégis nyomás alá tudtuk helyezni őket. Mindenképp biztató, hogy életben maradtunk, hiába van rengeteg új játékosunk, a világ egyik legjobb csapata ellen kellett kézilabdáznunk. Még csak az elején vagyunk egy új csapat építésének, az alap jó, tovább kell dolgozni és össze fog ez állni.

Kapcsolódó tartalom

Imre Bence: Kicsit nehézkes volt, de örülök, hogy megvan az első trófea

A szélső szerint egyre jobban halad a beilleszkedéssel, és csapat is egyre inkább összeáll.

Hiába remekelt Szilágyi, hiába játszott jól Rosta és Mikler is, a Veszprémé a Szuperkupa

A nyáron alaposan megerősödő, Nielsent is megszerző Veszprém most sem kapott ki a nagy riválistól.

 

kézilabda OTP Bank-Pick Szeged Rosta Miklós
Legfrissebb hírek

Férfi kézilabda NB I: az előző idény legjobbjára más szerepkörben számítanak Gyöngyösön

Kézilabda
3 órája

Európai kézilabdaligák: tizenhét magyar gól Craiovában

Kézilabda
15 órája

Hiába remekelt Szilágyi, hiába játszott jól Rosta és Mikler is, a Veszprémé a Szuperkupa

Kézilabda
16 órája

Négy magyar sztárcsapat egy helyen – jön a kézilabda Szuperkupa!

Kézilabda
Tegnap, 9:03

Sok múlhat a két új átlövőn a szegedi kézicsapatnál

Kézilabda
2026.08.28. 10:51

Nikola Portner: A Szegedben minden megvan, hogy nagyhatalommá váljon

Kézilabda
2026.08.26. 13:36

Kézilabda a határon túl – Horváth Zoltán, Tóbiás József és Jakab Árpád voltak a Szabaddobás vendégei

Kézilabda
2026.08.26. 13:31

Minden jel szerint csak a kézilabdát veszti el az új közmédia

Egyéb csapat
2026.08.25. 08:39