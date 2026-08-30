Varga Barnabás gólja csak egy pontot ért az AEK-nak
Két magyarral a kezdőben kezdte a Kifiszia otthonában vívott bajnoki mérkőzést az AEK, Varga Barnabás a csatársorban, Vitális Milán a középpályán kapott lehetőséget. Némi meglepetésre jobban kezdtek a hazaiak, többször is próbálkoztak lövéssel, de veszélyt nem jelentettek. Vitális Milán ellen a 18. percben már a második csúnya szabálytalanságot követtél el, nem kímélték a házigazdák a magyar válogatott futballistát… Nem sok minden történt az első félidőben, alacsony színvonalú volt a játék, az utolsó percekben előbb Luka Jovics, majd Razvan Marin juttathatta volna előnyhöz az athéniakat.
A fordulás után sem javult fel a játék minősége, a hazaiak középpályása, Jorge Pombo viszont ígéretes helyzetből lőhetett, de csúnyán célt tévesztett. A 63. percben Razvan Marin kiugratása után Varga Barnabás szépen passzolt a kapuba ziccerben, ezzel egymás utáni harmadik tétmérkőzésén negyedszer talált be. Hat perccel később Vitálist lecserélte Marko Nikolics vezetőedző, a középpályásnak 51 labdaérintése, három hosszú passza, két-két labdaszerzése és labdavesztése, négy megnyert földi párharca és három kiharcolt szabálytalansága volt, ezenkívül 95 százalékos pontossággal passzolt.
A 82. percben Varga Barnabást is lehívta a pályáról Nikolics, a hazaiaktól Roshon van Eijma piros lapot kapott, s amikor már mindenki elkönyvelte az AEK-győzelmet, a 90+7. percben Bernardo Sousa góljával emberhátrányban kiegyenlített a Kifiszia.
|A Szpartak Varna Major Sámuel góljával került előnybe a Ludogorec ellen, s végül 1–1-es döntetlenre végeztek a csapatok. A magyar légiós első alkalommal talált be új klubjában, melyet július közepe óta erősít. A gól ide kattintva tekinthető meg.
GÖRÖG SZUPERLIGA
2. FORDULÓ
Kifiszia–AEK Athén 1–1
AEK: VARGA BARNABÁS gólt szerzett, a 82. percben lecserélték; VITÁLIS MILÁNT a 69. percben lecserélték
BULGÁRIA
Parva Liga
Szpartak Várna–Ludogorec 1–1
Szpartak Várna: Major Sámuel a 65. percben gólt szerzett, a 82.-ben lecserélték.
VASÁRNAPI LÉGIÓSKÖRKÉP
AUSZTRIA
Bundesliga
Hartberg–Ried 3–2
Hartberg: Pécsi Ármin végigvédte a mérkőzést.
SK Rapid –Sturm Graz 3–1
Rapid: Bolla Bendegúz végig a pályán volt.
RB Salzburg–Austria Wien 4–1
Salzburg: Redzic Damirt a 64. percben lecserélték.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Zira–Neftci 1–0
Neftci Baku: Skribek Alen a kispadon ült.
BELGIUM
Jupiler League
Westerlo–Zulte-Waregem 2–2
Zulte-Waregem: Átrok Zalánt a 66. percben lecserélték.
CIPRUS
Cyprus League
AEL Limassol–Anorthoszisz 2–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás az 57. percben állt be.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sparta Praha–Slavia Praha 0–3
Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is a kispadon ült.
HOLLANDIA
Eredivisie
Feyenoord–ADO Den Haag 2–2
ADO Den Haag: Bárány Donát sérült.
HORVÁTORSZÁG
HNL
Osijek–Slaven Belupo 3–0
Osijek: Bakti Balázs a 61. percben állt be.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–Jagiellona Bialystok 2–5
Raków: Molnár Ádint a 62. percben lecserélték.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Famalicao–Gil Vicente 0–0
Famalicao: Szűcs Tamás a kispadon ült.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Poli Temesvár–ASA Marosvásárhely 3–0
Poli Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bence kispados volt.
SVÁJC
Superliga
St. Gallen–Thun 3–4
St. Gallen: Csoboth Kevin nem volt a keretben.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Szakolca–Dunaszerdahely 1–6
Dunaszerdahely: Tuboly Máté nem volt keretben.
Besztercebánya–Komárom 2–2
Besztercebánya: Szánthó Regő a 69. percig játszott.
Komárom: Mitring Zsombor kispados volt.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Nafta–Maribor 2–3
Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, az 53. percben sárga lapot kapott, Keresztes Noel és Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyás a 79. percben állt be, a 83.-ban sárga lapot kapott.