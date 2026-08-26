Nemzeti Sportrádió

Bollát lecserélték a tizenegyespárbaj előtt, nem jutott Kl-főtáblára a Rapid

R. D. P.R. D. P.
2026.08.26. 21:49
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Bolla Bendegúz (fehérben) sárga lappal hagyta el a pályát a hosszabbításban (Fotó: Getty Images)
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Konferencialiga-selejtező Hearts Bolla Bendegúz Rapid Wien
A Hearts jutott tovább a Konferencialiga-selejtező playoffköréből, miután fordulatos visszavágón tizenegyespárbajban búcsúztatta a Bolla Bendegúzzal felálló bécsi Rapidot.

A bécsi találkozón a Rapid Ercin Kara 34. percben szerzett góljával került előnybe, és sokáig úgy tűnt, hazai pályán kiharcolhatja a továbbjutást. A skót Hearts azonban a második félidőben egyenlített: Pierre Kaboré a 79. percben emberhátrányban talált be, így ismét nyílttá vált a párharc.

A rendes játékidő nem hozott döntést, ezért következett a hosszabbítás. Ebben újabb fordulatok jöttek: Calvin Miller a 100. percben a vendégeket juttatta előnyhöz, ám a Rapid az utolsó pillanatokban, a 119. percben Nenad Cvetkovics révén egyenlített.

A 2–2-es döntetlen azt jelentette, hogy 4–4-es összesítéssel tizenegyespárbaj dönt a továbbjutásról, és a szétlövésben a Hearts bizonyult higgadtabbnak, amivel bejutott a Kl alapszakaszába. Bolla Bendegúz a bécsieknél kezdőként 111 percet töltött a pályán.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
SK Rapid (osztrák)–Hearts (skót) 2–2 – 11-esekkel 3–4
Továbbjutott: a Hearts, 4–4-es összesítéssel, tizenegyesekkel

 

Konferencialiga-selejtező Hearts Bolla Bendegúz Rapid Wien
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