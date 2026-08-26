Varga Barnabás duplázott, a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott az AEK Athén

Egy félidő alatt, de voltaképpen nem egészen fél óra elteltével elintézte a továbbjutás kérdését a Varga Barnabással felálló AEK (Vitális Milán a Győrrel már játszott a sorozat selejtezőjében, ezért nem nevezhető) a Levszki ellen, amely gól nélküli első mérkőzést követően érkezett meg Athénba. A magyar csatár főszerepet játszott a meccs alakulásában, mert ugyan az első hazai gólnál még éktársa, Luka Jovics érkezett a legjobb ütemben Lazarosz Rota beadására és fejelt a kapu jobb oldalába, a folytatásban Varga duplája intézte el végképp a bolgár bajnokot.

Először a 12. percben egy szöglelet követő szituációban Filipe Relvas fejelte le elé a labdát, Varga pedig hét méterről ballal kapásból a bal alsó sarokba zúdított. Majd a 29. percben villant ismét a magyar légiós, amikor Lovro Majer szögletét követően a bolgár védők gyűrűjéből, nyolc méterről fejelt a vendégek kapujába, igaz, Szvetoszlav Vucov kapus is kellett a gólhoz, egy kis koncentrációval védhette volna a fejest.

VARGA BARNABÁS ELSŐ GÓLJA ITT!

VARGA BARNABÁS MÁSODIK GÓLJA ITT!

Ha ez nem lett volna elegendő, a második félidő is egy gyors athéni góllal indult: a Jovics buktatásáért megítélt tizenegyest Razvan Marin értékesítette – szegény Vucov ismét mérgelődhetett, mert nem sok kellett ahhoz, hogy kivédje a középre tartó labdát. Az AEK magabiztosan nyert, a görög bajnok győzelme egyben azt is jelenti, hogy először lesz ott hét magyar légiós a Bajnokok Ligája főtábláján. Az athéniak futballistáin kívül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos (Liverpool), Gulácsi Péter (Villarreal), Willi Orbán (RB Leipzig) és Sallai Roland (Galatasaray). 4–0

LYON (francia)–FENERBAHCE (török)

A két csapat első meccse 1–1-es döntetlenre végződött Isztambulban, így a visszavágót papíron a Lyon várhatta kedvezőbb helyzetből. Ehhez képest a franciáknak rémálomszerűen alakult az első félidő: a 24. percben Vedat Muriqi közelről vágta a labdát a kapuba, négy perccel később pedig jobb oldali szöglet után Archie Brown növelte kétgólosra a török csapat előnyét. A folytatásban a Lyon próbálkozott, de inkább a Fener állt közelebb az újabb gól megszerzéséhez. A 61. percben mégis visszajöttek a franciák reményei, köszönhetően Malick Fofanának, aki remek kapáslövéssel vette be a vendégek kapuját. A Lyon ezzel a góllal új lendületet kapott, és a 71. percben megint betalált, Fofana második gólját azonban hosszas VAR-vizsgálat után érvénytelenítette a játékvezető, aki elsőre még megadta. A hajrában a Lyon újabb rohamokat indított a hosszabbítást jelentő gólért, ám nem tudott kapuba találni – a mérkőzés összképe alapján a Fenerbahce megérdemelten harcolta ki a továbbjutást, dacára annak, hogy a második félidőben nagyon visszafogottan futballozott. 1–2

VIKING (norvég)–DINAMO ZAGREB (horvát)

A zágrábi iksz után a Dinamo már a 10. percben továbbjutásra állt a Viking ellen, miután Arber Hoxha fejjel megszerezte a vezetést a látogatóknak. Sokáig azonban nem örülhettek a horvát szurkolók, nyolc perccel később a Viking tizenegyeshez jutott, amelyet Zlatko Tripic váltott gólra. A szünetben teljesen egál volt a párharc állása, a második félidőben azonban nagyon hamar rosszra fordult a Dinamo helyzete, a Viking ugyanis rövid időn belül két gólt is szerzett: Edvin Austbö a tizenhatos vonaláról zúdított nagy gólt, Tobias Moi pedig hasonló távolságból növelte kétgólosra csapata előnyét. A Dinamo a folytatásban már nem tudta szorosabbá tenni a párharcot, a Viking meglepetésre, de teljesen megérdemelten jutott fel a Bajnokok Ligája főtáblájára. 3–1

CELJE (szlovén)–SLOVAN (szlovák)

Története során másodszor jutott be a csoportkörbe a pozsonyi Slovan, amely a múlt heti hazai 1–1-es döntetlen után Celjében hosszabbításban 2–1-re győzött a szlovén bajnok otthonában. Yaya Touré, a Slovan mestere a meccs előtt elárulta, hogy játékosként a fontos mérkőzések előtt nagyon rosszul aludt. „Most probléma nélkül hajtottam le a fejem. Most nem leszek a pályán, a védenceim lábában van minden” – mondta röviddel a találkozó előtt az egykori Barcelona-játékos. Nos, úgy tűnt, a Slovan focistái 13 ezer néző előtt betartják az edző által előírt minden taktikai utasítást. Először megúszták Szvit Seslar fejesét, majd a 18. percben közel kerültek a BL-főtáblájához. Mégpedig két szlovén játékos összjátéka után. Kenan Bajrics fantasztikus, 60 méteres átadását Andrazs Sporar remekül vette le, majd 17 méterről átemelte a kifutó Zsan Laban kapust.

Ezután a hazaiak percei következtek. A 27. percben még Dominik Takác mutatott be bravúrt, nem sokkal később azonban előbb a játékvezető nem vette észre Tigran Barseghjan szabálytalanságát, majd a VAR-ellenőrzés után büntetőt ítélt, amelyet Szvit Seslar biztosan értékesített. Összességében az első félidő után a pozsonyi csapat örülhetett a döntetlennek: a hazaiak jobbak voltak, amit az xG is bizonyított – 1.70–0.44 a szlovén bajnok javára.

A szünet után kiegyenlítettebbé vált a találkozó, mindkét csapat eltalálta a kapufát. A 90. percben óriási helyzetet hagyott ki a Celje, így hosszabbítás következett. A ráadásban aktívabb volt a Slovan, és a 100. percben megszerezte a vezetést. Egy labdavesztés után Nino Marcelli indította az ellentámadást, majd jobbra tette a labdát, Cristian Martínez pedig ügyesen átemelte a hazaiak kapusát. A hosszabbítás első félidejének végén szerencséjük volt a pozsonyiaknak, Mario Kvesic ugyanis nagy helyzetet hagyott ki, a Slovan így bejutott a BL ligaszakaszába. 1–2

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK

BAJNOKI ÁG

AEK Athén (görög)–Levszki Szófia (bolgár) 4–0 (Jovics 7., Varga B. 12., 29., R. Marín 55. – 11-esből)

Továbbjutott: az AEK Athén, 4–0-s összesítéssel

Viking (norvég)–Dinamo Zagreb (horvát) 3–1 (Tripic 18. – 11-esből, Austbö 48., Moi 51., ill. Hoxha 10.)

Továbbjutott: a Viking, 5–3-as összesítéssel

Celje (szlovén)–Slovan (szlovák) 1–2 (Seslar 34. – 11-esből, ill. Sporar 18., C. Martínez 100.) – hosszabbítás után

Továbbjutott: a Slovan, 3–2-es összesítéssel

NEM BAJNOKI ÁG

Lyon (francia)–Fenerbahce (török) 1–2 (M. Fofana 61., ill. Muriqi 24., A. Brown 28.)

Továbbjutott: a Fenerbahce, 3–2-es összesítéssel