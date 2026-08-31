Magyar ezüstérem és bravúros negyeddöntő a debreceni 3x3-as kosárfesztiválon

A sort a korosztályos világ- és Európa-bajnokságokat tavaly felváltó U21-es Nemzetek Ligája nyitotta meg. A Károlyi Andrea vezette női válogatott első mérkőzésén 17–12-re verte meg az íreket, majd 21–8-ra kikapott a későbbi aranyérmes hollandoktól, és nem jutott tovább csoportjából. A férfiaknál Lekli József tanítványai Ausztria ellen kezdtek, és kiélezett meccsen 21–20-ra nyertek, majd ők is a hollandokkal kerültek szembe, ám ők 22–12-vel jobbnak bizonyultak. A lengyelek elleni fináléban aztán – amelyre megtelt az ezerfős alkalmi aréna a Kossuth téren – 21–11-re kikaptak, így ezüstéremmel zártak.

Csütörtökön újabb Nemzetek Ligája-fordulóra került sor, ám ekkor mindkét hazai válogatott két-két vereséggel kiesett. A férfiaknál este ismét a lengyelek ünnepelhettek, s a nőknél a hollandok is megismételték előző napi diadalukat. Pénteken sem termett sok babér az U21-es hazaiaknak, mivel a nők Ausztriától és Lengyelországtól is kikaptak, míg a férfiak 21–15-re verték az íreket, majd 21–11-re alulmaradtak a lengyelekkel szemben, és nem jutottak tovább. Ezúttal mindkét nemnél a hollandok nyakába került az aranyérem.

Az elmúlt 12 évben már megszokott, pénzdíjas Women’s Series és World Tour Masters-küzdelmekben a nők léptek először pályára, s a magyar válogatott mellett Debrecen csapata is elindult. Utóbbi a Peking néven szereplő gárdával csapott össze elsőként, és 21–12-re kikapott, majd mivel a spanyoloktól is vereséget szenvedett (21–8), befejezte szereplését. A magyar válogatott elsőként az elmúlt öt Women's Series-viadalt megnyerő Hollandiával szállt szembe és – Papp Dia remeklése ellenére – 21–15-re alulmaradt, majd 20–16-ra kikapott a csehektől is, így Jakab Máté szövetségi kapitány együttese számára véget ért a torna. A döntő után ezúttal is Hollandia ünnepelhetett.

Mivel pénteken a Nemezetek Ligája és a Women’s Series is lezárult, így a hétvége már teljes egészében a World Tour Masters küzdelmeiről szólt. A férfi csapatok pénzdíjas versenyén is volt magyar érdekeltség, ugyanis Debrecen néven lépett pályára a magyar válogatott, ahol Kelemen Balázs, Komma Dániel és Molnár Mátyás mellett ezúttal is ott volt a szakág legendája, a korábban a DEAC csapatában is megfordult Ivosev Tamás. A Debrecen Mastersen a világranglista első tíz csapatából nyolc képviseltette magát, olimpiai, világ- és Európa-bajnokok sora szerepelt a Nagytemplom előtt.

A Csirke Ferenc kapitány irányította hazai kedvencek alaposan kitettek magukért, pedig az amerikai és a francia válogatottakat is felvonultató Miami, illetve Toulouse gárdáival kerültek egy trióba. Először 22–13-ra kikaptak a tengerentúli csapattól, majd ki-ki meccsen Kelemen vezetésével bravúros győzelmet arattak a franciák felett (21–13), így bejutottak a vasárnapi egyenes kieséses szakaszba. A negyeddöntőben – melyre óriási volt az érdeklődés, és még a szomszédos óriás kivetítő előtt is nagy tömeg alakult ki – a három olimpiai bajnokkal felálló Amsterdam volt az ellenfél. A hollandok 8–2-vel kezdtek, és noha a magyarok remekül állták a sarat, 20–17-tel a rivális ment tovább az elődöntőbe. Az Amsterdam végül ezüstéremmel zárt, mivel a fináléban 21–17-re kikapott a selejtezőből indult német Baskets Bonntól.