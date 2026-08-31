Nemzeti Sportrádió

Ligetvári Patrik: Megszereztük az első trófeánkat, lekerült rólunk a teher

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.08.31. 09:35
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Ligetvári Patrik örül, hogy Szuperkupa-győzelemmel indult az idény (Fotó: Árvai Károly)
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Ligetvárii Patrik One Veszprém HC kézilabda Szuperkupa
A ONE Veszprém többször is magabiztos előnnyel vezetett az OTP Bank-Pick Szeged elleni Szuperkupa-meccsen, végül két góllal győztek Ligetvári Patrikék. A veszprémiek irányítója szerint a Szuperkupához méltó volt a két csapat összecsapása Székesfehérváron. Ligetvári Patrik viccesen megjegyezte, idén ezzel megvan az első megszerzett trófea, így pedig a teher is lekerült róluk.

KÉZILABDA
SZUPERKUPA
FÉRFIAK
ONE VESZPRÉM HC–OTP BANK-PICK SZEGED 37–35 (20–16)
Székesfehérvár, MET Aréna, 5140 néző. V: Bíró Á., Kiss O.
VESZPRÉM: E. Nielsen – Lenne 1, MARTINOVIC 5, Cindric 2, PESMALBEK 4, HESAM 6, Gáncs-Pető 2. Csere: Ligetvári, DESCAT 6 (3), Adel 2, Ali Zein, REMILI 6, Imre B. 1 (1), el-Dera 2, Dodics. Edző: Xavier Pascual
SZEGED: Portner – Sostaric 2, Röd 2, Toto 3, Horiha 4, Frimmel 1, Lukács P. 2. Csere: MIKLER R. (kapus), Sandell 2, Fazekas M. 1, ROSTA M. 5, SZILÁGYI BENJÁMIN 8 (1), Mackovsek 1, Jelinic 4. Edző: Michael Apelgren
Az eredmény alakulása. 7. perc: 7–2. 17. p.: 12–6. 24. p.: 17–10. 27. p.: 18–14. 32. p.: 20–18.  38. p.: 28–21. 50. p.: 31–28. 55. p.: 35–32. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 7/4, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: – Ez is egy trófea, nem játszottunk kiemelkedően, de az idény olyan szakaszában vagyunk, amikor fejlődni kell. Az eredmény mellett azt is figyelni kell, hogyan játszunk, akadtak elképesztő pillanataink a támadások során, a gondot inkább a védekezésben láttam, olykor könnyű gólokat kaptunk. Már a kezdetektől úgy álltunk neki, hogy győzni akarunk.
Michael Apelgren: – A veszprémiek végig kontroll alatt tartották a meccset, a végén mégis nyomás alá tudtuk helyezni őket. Mindenképp biztató, hogy életben maradtunk, hiába van rengeteg új játékosunk, a világ egyik legjobb csapata ellen kellett kézilabdáznunk. Még csak az elején vagyunk egy új csapat építésének, az alap jó, tovább kell dolgozni és össze fog ez állni.

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Ligetvárii Patrik One Veszprém HC kézilabda Szuperkupa
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