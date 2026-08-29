A Leverkusen bánta: a Bundesligában is folytatódik az elversbergi csoda

ELVERSBERG–LEVERKUSEN 3–2

Az Elversberg a legutóbbi idényt a 2. Bundesliga második helyén zárta, így története során először szerepelhet a német élvonalban. A Saar-vidéken fekvő Spiesen-Elversberg városa mindösszesen 13 ezer lakost számlál, az újonc stadionja pedig alig tízezer férőhelyes, bár bővítés előtt áll. Ha a méreteket nézzük, csodával felérő tett, amit az elmúlt években véghez vitt az Elversberg, ez a menetelés pedig a Bundesliga új idényének első fordulójában sem hagyott alább.

Az újonc a 8. és a 9. percben is betalált a 2024-ben bajnok Bayer Leverkusen ellen, alaposan sokkolva ezzel a gyógyszergyáraikat, akik még a kétgólos hátránnyal első félidőt követően sem tudtak visszajönni a meccsbe, sőt: a második félidő legelején, a 46. percben harmadjára is beköszönt az Elversberg. A Leverkusen erejéből ezután csak kétszeri szépítésre futotta, ráadásul a második gól a 90. perc után jött, így az újonc 3–2-re nyert.

RB LEIPZIG–MÖNCHENGLADBACH 3–0

Pár évvel ezelőtt a lipcseiek aktuális Bundesliga-mérkőzése még három magyar válogatott labdarúgó kezdőjátékával kecsegetett, ám azóta Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolt, Gulácsi Péter pedig idény nyáron állt tovább a Villarrealhoz, így csak Willi Orbán maradt hírmondónak. A nemzeti csapatunk kulcsembere hiába múlt 33 éves, még mindig kezdőként kapott szerepet az idény első bajnokiján – bízik benne tehát az új vezetőedző, Martin Demichelis is.

A lipcseiek – akik nyáron 100 millió feletti összegért adták el múlt nyáron igazolt sztárjukat, Yan Diomandét a Real Madridnak – remekül kezdték a mérkőzést, Ridle Baku góljával vezetést is szereztek a 25. percben, majd folyamatosan nyomás alatt tartották a Mönchengladbachot. A második félidő elején aztán a norvég válogatott tagjaként vb-negyeddöntőig menetelő, az amerikai tornán fantasztikusan teljesítő Antonio Nusa villant meg, s szenzációs gólt tekert a vendégek kapujába a 49. percben. A Leipzig végig kézben tartotta a meccset, még növelte is előnyét, s végül magabiztosan, 3–0-ra nyert.

KÖLN–HOFFENHEIM 3–2

Jól tudjuk, a Hoffenheim csak negyedik kalapos volt pénteken az Európa-liga-sorsoláson, a Ferencváros pedig meg is kapta ellenfeléül a topligás csapatot a főtáblán, ráadásul idegenben. Nos, ezúttal a Hoffenheimnek kellett vendégként, Kölnben teljesítenie, a vezetést viszonylag korán meg is szerezte, de aztán egyenlítettek a hazaiak.

A második félidőben a Hoffenheim előbb tizenegyeshez jutott, de azt még elhibázta, utána viszont betalált a 67. percben az exliverpooli Ozan Kabak. A meccsnek mondjuk még nagyon nem volt ezzel vége: a Köln Thijs Dallinga duplájával tíz perc alatt fordított, s 3–2-re nyert.

MAINZ–PADERBORN 0–0

Az agresszív letámadásáról ismert Mainz ellenfele az az újonc Paderborn volt, amely ugyan csak harmadik lett a múlt idény végén a 2. Bundesligában, hatalmas bravúrral kiejtette a Wolfsburgot az osztályozón, így feljutott az élvonalba. Ez a meccs meglehetősen sokáig kiegyenlített játékot hozott, s bár a hajrára a Mainz átvette az irányítást, gólt egyik csapat sem tudott szerezni.

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

Elversberg–Bayer Leverkusen 3–2 (Petkov 8., C. Campbell 9., Mokwa Ntusu 46., Schick 77., Kofane 90+1.)

1. FC Köln–Hoffenheim 3–2 (El Mala 51., Dallinga 72., 82., ill. Daghim 27., Kabak 67.)

Mainz–Paderborn 0–0

RB Leipzig–Mönchengladbach 3–0 (Baku 25., Nusa 49., Reitz 66.)

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 3–3 (Latte Lath 3., Querfeld 79., Skarke 90+2., ill. Ebnoutalib 10., 11., 67.)

KÉSŐBB

18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

15.30: Freiburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)

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