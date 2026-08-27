Yaakobishvili Antal kölcsönben Madridba került – hivatalos

Csütörtökön az Atlético Madrid és a Girona is beszámolt róla, hogy a belső védő a katalán klubtól kölcsönbe került a fővárosiakhoz, akiknél a spanyol harmadosztályú Atlético Madrilenóban szerepel majd ebben az évadban – az Atleti tartalékcsapata (melyet az egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok Fernando Torres irányít) az előző idényben a harmadik helyen zárt a Primera Federación II. csoportjában, a feljutásról azonban lecsúszott az osztályozó során.

„Nagyon várom, hogy elkezdődjön számomra ez az új fejezet, s hogy segíthessek elérni a csapatnak a céljait” – nyilatkozta a bejelentéskor Yaakobishvili Antal.

A 22 éves játékos az MTK-ban nevelkedett, 2017-ben került a spanyol Sant Just utánpótlásába, ahonnan 2021-ben szerződtette a Girona. A katalán klub első csapatában 2024-ben mutatkozott be, pályára lépett a La Ligában, a Király-kupában és a Bajnokok Ligájában is – összesen öt tétmeccsen jutott szóhoz. Az előző idényben előbb a spanyol másodosztályú FC Andorra színeiben szerepelt, majd a harmadik ligás CD Tenerife vette kölcsön, így tíz bajnokit játszhatott a teljes évad során.

Yaakobishvili szerződése 2028-ig érvényes a Gironánál, amely kiemelte közleményében, a kölcsönjáték célja, hogy a 193 centiméter magas hátvéd minél több játékpercet gyűjtsön, és még tovább fejlődjön.