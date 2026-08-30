Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: tizenhét magyar gól Craiovában

2026.08.30. 21:24
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Nagy csatát vívott egymással a Craiova és a Slatina (Fotó: Facebook/CSM Slatina)
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kézilabda légiósok Kácsor Gréta
Tizenhét magyar gól született az SCM Universitatea Craiova és a CSM Slatina mérkőzésén a román női kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján.

A liga honlapja szerint a 32–32-es döntetlennel zárult találkozón a hazaiaknál Pődör Rebeka – az előző két idény NB I-es gólkirálynője – hétszer, a vendégeknél az egyaránt Európa-bajnoki bronzérmes Kácsor Gréta nyolcszor, Papp Nikoletta pedig kétszer talált be.

Farkas Johanna három találatával a TuS Metzingen 32–30-ra nyert az SV Union Halle-Neustadt otthonában a német női élvonalban. Csíkos Luca is háromszor volt eredményes a Thüringer HC-ban, amely otthon 34–27-re verte a Buxtehuder SV-t.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a Dunaszerdahely házigazdaként 41–29-re verte a Sokol Píseket a szlovák-cseh női bajnokság első fordulójában. A HC DAC sikeréhez Molnár Korinna hat, Farkas Júlia öt, Élő Beatrix négy, Pénzes Mónika és Komlós Eszter egy-egy találattal járult hozzá.

Leimeter Csaba három találattal tért vissza a német élvonalba, ráadásul csapata, az újonc Balingen-Weilstetten hazai pályán 30–26-ra nyert a HC Hamburg ellen.

Hanusz Egon négy, Szeitl Erik két góllal járult hozzá a Cesson-Rennes 31–23-as győzelméhez az US Saintes otthonában a Francia Kupa első fordulójában. Ónodi-Jánoskúti Máté háromszor talált a hálóba az USAM Nimes Gard együttesében, amely 37–32-re nyert a HC Cournon d'Auvergne vendégeként. Ugyancsak a legjobb 16 közé jutott a kapus, Merkovszki Pál együttese, a Pontault-Combault, mivel hazai pályán 30–28-ra győzött a Caen HB ellen.

 

kézilabda légiósok Kácsor Gréta
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