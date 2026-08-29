Fordított a Galatasaray, Sallai Rolandnak fontos szerepe volt az egyenlítésben

Egy szöglet után Novatus Miroshi közeli lövéssel a Göztepének szerzett vezetést, de még a szünet előtt jött az egyenlítés: Sallai Roland végzett el szabadrúgást, az erősen a kapu elé lőtt, egy védő fején irányt változtató labda az előrehúzódó Davinson Sánchez mellkasáról vágódott a hálóba. A második félidő elején Gabriel Sara már a Galatát juttatta előnyhöz, majd a gólt sarokkal előkészítő Victor Osimhen rúgta a harmadikat, büntetőből. A Göztepe szépített, aztán – Sallai beadásából – Osimhen fejjel is betalált, csakhogy a VAR kicentizte a minimális lest… A hajrában a Göztepe tizenegyest reklamált, egy lövés Davinson Sánchez kezén változtatott irányt, ám a játékvezető nem fújt – maradt a 3–2.

Akárcsak Sallai a Galatában, végig a pályán volt Mocsi Attila is a Rizesporban, amely az első félidőben kétgólos előnyt épített a Gaziantep otthonában. S bár a végjátékban a hazaiak szépítettek egy öngóllal, a három pont Mocsiéké lett – hattal a negyedik helyen állnak.

Tóth Rajmund csapata, a Konyaspor vezetett a Kocaelispor ellen, de a második félidőben emberhátrányba került – a korábban Újpesten futballozó Enisz Bardit állította ki a játékvezető –, és a vendégek a hajrában fordítottak. Tóth 1–1-nél, a 77. percben állt be csereként, és ő sem úszta meg sárga lap nélkül a meccset. A Konyaspornak három forduló után még nincs pontja.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig, 3. forduló

Galatasaray–Göztepe 3–2

Gaziantep–Rizespor 1–2

Konyaspor–Kocaelispor 1–2

Az élcsoport: 1. Galatasaray 7 pont, 2. Genclerbirligi 7, 3. Kocaelispor 6, 4. Rizespor 6

BELGIUM. Először került be a La Louviere kezdő tizenegyébe Gruber Zsombor, és gólpasszal tette emlékezetessé a napot: a Mechelen elleni bajnoki első félidejének hajrájában Gruber két védő figyelmét magára vonva hozta helyzetbe Mustapha Isah-t, és átadását a nigériai támadó gólra is váltotta. A hazaiak ezzel vezettek, de a meccs 2–2-vel zárult – igaz, a döntetlen is mérföldkő, a három vereséggel nyitó La Louviere először szerzett pontot ebben az idényben. Pályára lépett a csapat másik magyar légiósa is: a 85. percben Kovács Mátyás éppen Grubert váltotta.