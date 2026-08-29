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NB I: Újpest–Vasas 0–0

Tóth Alex nélkül ikszelt a Bournemouth; Lampardék ellen maradt hibátlan a Hull

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.08.29. 18:05
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James Tarkowski (középen) mentett pontot a liverpooliaknak a ráadásban (Fotó: Getty Images)
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Coventry City Bournemouth Tóth Alex Hull City Everton Premier League
A Bournemouth 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán az Evertonnal az angol Premier League 2. fordulójának szombati mérkőzésén. A magyar válogatott Tóth Alex ezúttal nem kapott lehetőséget.

A Bournemouth a 41. percben Alex Scott góljával szerzett vezetést, és sokáig úgy tűnt, hogy otthon tartja a három pontot. Az Everton azonban a ráadásban megmentette az egyik pontot, James Tarkowski a 92. percben egyenlített.

A magyar válogatott Tóth Alex nem került be a hazaiak keretébe, a klubhoz közel álló forrás szerint ennek nem sérülés áll a hátterében.

A Hull City eközben továbbra is hibátlan a bajnokságban, hiszen 1–0-ra győzött a Frank Lampard irányította Coventry City otthonában. A mérkőzés egyetlen gólját Liam Millar szerezte a 82. percben.

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Liverpool–Nottingham Forest 2–2 (Isak 60., V. Munoz 82., ill. Ndoye 24., Gibbs-White 70. – 11-esből)
AFC Bournemouth–Everton 1–1 (A. Scott 41., ill. Tarkowski 90+2.)
Coventry City–Hull City 0–1 (Millar 82.)
18.30: Tottenham Hotspur–Newcastle United (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák
15.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
15.00: Leeds United–Brentford
15.00: Sunderland–Fulham
17.30: Manchester United–Ipswich Town (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Aston Villa–Arsenal (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Crystal Palace–Manchester City 1–4 (Donnarumma 56. – öngól, ill. Haaland 17., 84., Cherki 54., 59.)

 

 

Coventry City Bournemouth Tóth Alex Hull City Everton Premier League
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