Tóth Alex nélkül ikszelt a Bournemouth; Lampardék ellen maradt hibátlan a Hull

A Bournemouth a 41. percben Alex Scott góljával szerzett vezetést, és sokáig úgy tűnt, hogy otthon tartja a három pontot. Az Everton azonban a ráadásban megmentette az egyik pontot, James Tarkowski a 92. percben egyenlített.

A magyar válogatott Tóth Alex nem került be a hazaiak keretébe, a klubhoz közel álló forrás szerint ennek nem sérülés áll a hátterében.

A Hull City eközben továbbra is hibátlan a bajnokságban, hiszen 1–0-ra győzött a Frank Lampard irányította Coventry City otthonában. A mérkőzés egyetlen gólját Liam Millar szerezte a 82. percben.

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Liverpool–Nottingham Forest 2–2 (Isak 60., V. Munoz 82., ill. Ndoye 24., Gibbs-White 70. – 11-esből)

AFC Bournemouth–Everton 1–1 (A. Scott 41., ill. Tarkowski 90+2.)

Coventry City–Hull City 0–1 (Millar 82.)

18.30: Tottenham Hotspur–Newcastle United (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

15.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

15.00: Leeds United–Brentford

15.00: Sunderland–Fulham

17.30: Manchester United–Ipswich Town (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Aston Villa–Arsenal (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Crystal Palace–Manchester City 1–4 (Donnarumma 56. – öngól, ill. Haaland 17., 84., Cherki 54., 59.)