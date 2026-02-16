Légióskörkép: öt magyar játékos összesen tíz gólt szerzett a múlt héten

A magyar légiósok szempontjából kimondottan termékeny héten Eppel Márton kezdte a gólgyártást, a Csíkszereda csatára egymás után háromszor talált be a Sporting Liesti vendégeként a Román Kupában 5–0-ra megnyert meccsen, a 76. és a 83. perc között (az elsőt 11-esből szerezte, a harmadikat pedig fejjel). Eppel a kupameccs után a hétvégén, az Universitatea elleni, 4–1-re elveszített bajnokin is betalált fejjel, így 28 tétmeccsen 16 gólnál tart az idényben (ebből hetet szerzett a bajnokságban), utóbbi mérkőzésen egyébként Kleinheisler László az első romániai bajnokiján a kapu fölé lőtt egy tizenegyest.

EPPEL MÁRTON MESTERHÁRMASA A ROMÁN KUPÁBAN

EPPEL-GÓL A BAJNOKSÁGBAN IS, MAJD EGY KIHAGYOTT 11-ES KLEINHEISLERTŐL

Pénteken Kiss Tamás az Anorthosziszban a Kraszava elleni 1–1-es meccsen, idénybeli 16. bajnokiján megszerezte az első ciprusi gólját, a jobb szélről lőtt a hosszú alsóba.

KISS TAMÁS ELSŐ CIPRUSI GÓLJA

A 18 éves Kovács Bendegúz a második félidőre beállva egymaga eldöntötte az AZ II holland másodosztályú bajnokiját az Oss ellen, ugyanis a meccs mindhárom gólját a magyar csatár szerzete. Előbb jó 25 méterről ballal bombázott a kapuba, majd egy kipattanót értékesített, aztán pedig a kapunak háttal állva is betalált. Ebben az idényben a különböző sorozatokban 26 tétmeccsen 25 gólt szerzett a klub színeiben, közülük hat találkozón négyet a holland másodosztályban és öt mérkőzésen hetet az UEFA Ifjúsági Ligában (a holland U14-es bajnokságban 14 meccsen 14 gól a mérlege).

KOVÁCS BENDEGÚZ MESTERHÁRMASA A HOLLAND MÁSODOSZTÁLYBAN

Szombaton a Liverpoolban a Brighton ellen 3–0-ra megnyert FA-kupa-meccsen Kerkez Milos gólpasszt adott (ebben az idényben tétmeccsen a másodikat), Szoboszlai Dominik pedig gólt lőtt, egymás után a második tétmeccsén talált be, az idényben pedig már tíz gólnál tart (ez a legeredményesebb liverpooli idénye, eddig nyolc gól volt a legtöbb, amit egy évadban szerzett a Liverpoolban).

KERKEZ-GÓLPASSZ, MAJD SZOBOSZLAI-GÓL

A szlovák élvonalban szereplő DAC-ban Tuboly Máté szerezte meg idénybeli első gólját a Komárom elleni 2–2-es meccsen, előrevetődve, egy jól irányzott fejessel.

TUBOLY MÁTÉ CSUKAFEJESE

Az elmúlt hét krónikájához tartozik még, hogy Angliában Tóth Alex először volt kezdő a Bournemouthban az Everton elleni bajnokin. Németországban viszont Gulácsi Pétert már a 29. percben le kellett cserélni sérülés miatt az RB Leipzig Wolfsburg elleni bajnokiján (2–2). Ausztriában Redzic Damir bemutatkozott a Red Bull Salzburgban. Szlovákiában Kovács Mátyás két gólpasszt adott a Kassában.



A KÜLFÖLDÖN, ELSŐ ÉS MÁSODOSZTÁLYBAN SZEREPLŐ MAGYAR, ILL. MAGYAR U- VAGY FELNŐTTVÁLOGATOTT LABDARÚGÓK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

FEBRUÁR 9., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyprus League

Arisz–Anorthoszisz 0–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdőként a 90+1. percig játszott, a 60. percben sárga lapot kapott.

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

AZ II–Dordrecht 1–2

AZ II: Kovács Bendegúz a 77. percben állt be.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kayserispor–Kocaelispor 1–2

Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést, a flashscore.com értékelése alapján a mezőny legjobbja volt.

FEBRUÁR 10., KEDD

ANGLIA

Premier League

Everton–AFC Bournemouth 1–2

Bournemouth: Tóth Alex 58 percet kapott Andoni Iraolától, 26 labdaérintése volt, ebből 2 az ellenfél kapuja előtt, 18-ból 15 sikeres passza, és 3 párharcot vívott meg.

Championship (II. osztály)

Birmingham City–West Bromwich Albion 0–0

West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, csapata egyik legjobbja volt.

NÉMETORSZÁG

Német Kupa, negyeddöntő

Hertha BSC–Freiburg 1–1 – tizenegyesekkel 4–5

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést, egy fontos mentése volt.

FEBRUÁR 11., SZERDA

ANGLIA

Premier League

Sunderland–Liverpool 0–1

Liverpool: Szoboszlai Dominik az eltiltását töltötte, Kerkez Milos kispados volt, nem cserélték be.

NÉMETORSZÁG

Német Kupa, negyeddöntő

Bayern München–RB Leipzig 2–0

RB Leipzig: Gulácsi Péter kispados volt, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Bari–Spezia 0–0

Spezia: Nagy Ádám kispados volt, nem cserélték be.

ROMÁNIA

Román Kupa, csoportkör

Metalul Buzau–Sepsi OSK 1–0

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem utazott el a mérkőzésre.

Sporting Liesti–Csíkszereda 0–5

Csíkszereda: Hegedűs János, Nagy Zoárd és Szalay Szabolcs végig a pályán volt, Dusinszki Szabolcs helyére az 59. percben Eppel Márton állt be, és három gólt szerzett; Kleinheisler László kezdőként 80 percet játszott, Pászka Lóránd a 71. percben lépett pályára, Tajti Mátyás és Végh Bence nem volt a keret tagja.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Aberdeen – a játéktér rossz állapota miatt elmaradt

Dundee United: Keresztes Krisztián

FEBRUÁR 12., CSÜTÖRTÖK

–

FEBRUÁR 13., PÉNTEK

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–Patro Eisden 2–3

FC Bruges II: Ostoici Stefan végig a kispadon ült.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Kraszava 1–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás a 37. percben gólt szerzett, a 91. percig a pályán volt.

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

Oss–AZ II 0–3

AZ II: Kovács Bendegúz a szünetben beállva mesterhármast szerzett, a 49., az 58. és a 68. percben talált be.

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

Almería–FC Andorra 3–2

Andorra: Yaakobishvili Áron végigvédte a meccset.

TÖRÖKORSZÁG

Super League

Galatasaray–Eyüpspor 5–1

Galatasaray: Sallai Roland nem lépett pályára.

FEBRUÁR 14., SZOMBAT

ANGLIA

FA-kupa, 4. forduló

Norwich City–West Bromwich Albion 3–1

West Bromwich: Callum Styles nem volt a keretben.

Liverpool–Brighton&Hove Albion 3–0

Liverpool: Kerkez Milos végig a pályán volt, a 42. percben gólpasszt adott, Pécsi Ármin nem volt a keretben, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, az 56. percben gólt szerzett

Championship (II. osztály)

Queens Park Rangers–Blackburn Rovers 1–3

Blackburn: Tóth Balázs végig a pályán volt.

Portsmouth–Sheffield United 0–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lommel–Anderlecht II 2–0

Lommel: Vancsa Zalán a 80. percben állt be.

Kortrijk–Beerschot VA 1–0

Kortrijk: Dénes Vilmos a kispadon ült.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sigma Olomouc–Viktoria Plzen 1–2

Sigma Olomouc: Baráth Péter végig a pályán volt.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Gol Gohar–Perszepolisz 3–1

Perszepolisz: Gera Dániel végig a pályán volt.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Hapoel Petah Tikva–Hapoel Haifa 0–1

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márkot a 62. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Zaglebie Lubin–Raków 0–0

Zaglebie Lubin: Szabó Levente a félidőben állt be.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Hamburg–Union Berlin 3–2

Union Berlin: Schäfer András a 84. percben állt be.

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Hannover 2–3

Hertha: Dárdai Márton kezdőként végigjátszotta a meccset.

ROMÁNIA

Superliga

Universitatea Kolozsvár–Csíkszereda 4–1

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs és Hegedűs János a kispadon ült, Eppel Márton a 71. percben gólt lőtt, a 72.-ben lecserélték, Kleinheisler László végig a pályán volt, a 76. percben tizenegyest hibázott, Nagy Zoárd a 72. percben állt be, Pászka Lóránd eltiltását tölti, Szalay Szabolcs a 61. percben állt be, Tajti Mátyás nem volt a keretben,Végh Bence sérült

SKÓCIA

Premiership

Falkirk–Dundee United 2–3

Dundee United: Keresztes Krisztiánt a 65. percben lecserélték.

SZERBIA

Szuperliga

Partizan Beograd–Szpartak Szabadka 2–1

Szpartak: Holender Filip az 56. percben állt be.

Csukaricski–Vojvodina 2–3

Vojvodina: Szűcs Kornél nem volt a keretben.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Eperjes–Kassa 1–4

Kassa: Kovács Mátyás két gólpasszt adott, a 76. percben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG

Super League

Genclerbirligi–Rizespor 2–2

Rizespor: Mocsi Attila a kispadon ült.

FEBRUÁR 15., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

Grazer AK–Red Bull Salzburg 1–1

GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt kerettag.

Salzburg: Redzic Damir kispados volt, a 66. percben állt be csereként.

Austria Wien–Rapid Wien 2–0

Rapid: Bolla Bendegúz kezdett, a 82. percben lecserélték.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Toulouse 2–1

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

PAOK–AEK Athén 0–0

AEK Athén: Varga Barnabás kezdett, az 56. percben sárga lapot kapott, a 90+2. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Arka Gdynia 1–0

Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem a keretben, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Wolfsburg 2–2

RB Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdett, előbbit a 29. percben lecserélték sérülés miatt, utóbbi végigjátszotta a mérkőzést.

Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a keretben.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Frosinone 0–2

Spezia: Nagy Ádám kispados volt, nem cserélték be.

SZERBIA

Szuperliga

Mladoszt–Topolya 1–3

Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a 67. percben lecserélték.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Komárom–Dunaszerdahely 2–2

Komárom: Szűcs Patrik kezdett, a szünetben lecserélték

Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést, a hetedik percben sárga lapot kapott, a 30. percben gólt szerzett.

Nagyszombat–Zsolna 0–0

Zsolna: Szánthó Regő kispados volt, a 71. percben cserélték be.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kocaelispor–Gaziantep 3–0

Kocaelispor: Balogh Botond kispados volt, nem cserélték be.

FEBRUÁR 16., HÉTFŐ

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

21.15: Rio Ave–Moreirense

Rio Ave: Nikitscher Tamás