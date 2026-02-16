Légióskörkép: öt magyar játékos összesen tíz gólt szerzett a múlt héten
A magyar légiósok szempontjából kimondottan termékeny héten Eppel Márton kezdte a gólgyártást, a Csíkszereda csatára egymás után háromszor talált be a Sporting Liesti vendégeként a Román Kupában 5–0-ra megnyert meccsen, a 76. és a 83. perc között (az elsőt 11-esből szerezte, a harmadikat pedig fejjel). Eppel a kupameccs után a hétvégén, az Universitatea elleni, 4–1-re elveszített bajnokin is betalált fejjel, így 28 tétmeccsen 16 gólnál tart az idényben (ebből hetet szerzett a bajnokságban), utóbbi mérkőzésen egyébként Kleinheisler László az első romániai bajnokiján a kapu fölé lőtt egy tizenegyest.
EPPEL MÁRTON MESTERHÁRMASA A ROMÁN KUPÁBAN
EPPEL-GÓL A BAJNOKSÁGBAN IS, MAJD EGY KIHAGYOTT 11-ES KLEINHEISLERTŐL
Pénteken Kiss Tamás az Anorthosziszban a Kraszava elleni 1–1-es meccsen, idénybeli 16. bajnokiján megszerezte az első ciprusi gólját, a jobb szélről lőtt a hosszú alsóba.
KISS TAMÁS ELSŐ CIPRUSI GÓLJA
A 18 éves Kovács Bendegúz a második félidőre beállva egymaga eldöntötte az AZ II holland másodosztályú bajnokiját az Oss ellen, ugyanis a meccs mindhárom gólját a magyar csatár szerzete. Előbb jó 25 méterről ballal bombázott a kapuba, majd egy kipattanót értékesített, aztán pedig a kapunak háttal állva is betalált. Ebben az idényben a különböző sorozatokban 26 tétmeccsen 25 gólt szerzett a klub színeiben, közülük hat találkozón négyet a holland másodosztályban és öt mérkőzésen hetet az UEFA Ifjúsági Ligában (a holland U14-es bajnokságban 14 meccsen 14 gól a mérlege).
KOVÁCS BENDEGÚZ MESTERHÁRMASA A HOLLAND MÁSODOSZTÁLYBAN
Szombaton a Liverpoolban a Brighton ellen 3–0-ra megnyert FA-kupa-meccsen Kerkez Milos gólpasszt adott (ebben az idényben tétmeccsen a másodikat), Szoboszlai Dominik pedig gólt lőtt, egymás után a második tétmeccsén talált be, az idényben pedig már tíz gólnál tart (ez a legeredményesebb liverpooli idénye, eddig nyolc gól volt a legtöbb, amit egy évadban szerzett a Liverpoolban).
KERKEZ-GÓLPASSZ, MAJD SZOBOSZLAI-GÓL
A szlovák élvonalban szereplő DAC-ban Tuboly Máté szerezte meg idénybeli első gólját a Komárom elleni 2–2-es meccsen, előrevetődve, egy jól irányzott fejessel.
TUBOLY MÁTÉ CSUKAFEJESE
Az elmúlt hét krónikájához tartozik még, hogy Angliában Tóth Alex először volt kezdő a Bournemouthban az Everton elleni bajnokin. Németországban viszont Gulácsi Pétert már a 29. percben le kellett cserélni sérülés miatt az RB Leipzig Wolfsburg elleni bajnokiján (2–2). Ausztriában Redzic Damir bemutatkozott a Red Bull Salzburgban. Szlovákiában Kovács Mátyás két gólpasszt adott a Kassában.
A KÜLFÖLDÖN, ELSŐ ÉS MÁSODOSZTÁLYBAN SZEREPLŐ MAGYAR, ILL. MAGYAR U- VAGY FELNŐTTVÁLOGATOTT LABDARÚGÓK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
FEBRUÁR 9., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
Arisz–Anorthoszisz 0–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdőként a 90+1. percig játszott, a 60. percben sárga lapot kapott.
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
AZ II–Dordrecht 1–2
AZ II: Kovács Bendegúz a 77. percben állt be.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kayserispor–Kocaelispor 1–2
Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést, a flashscore.com értékelése alapján a mezőny legjobbja volt.
FEBRUÁR 10., KEDD
ANGLIA
Premier League
Everton–AFC Bournemouth 1–2
Bournemouth: Tóth Alex 58 percet kapott Andoni Iraolától, 26 labdaérintése volt, ebből 2 az ellenfél kapuja előtt, 18-ból 15 sikeres passza, és 3 párharcot vívott meg.
Championship (II. osztály)
Birmingham City–West Bromwich Albion 0–0
West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, csapata egyik legjobbja volt.
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, negyeddöntő
Hertha BSC–Freiburg 1–1 – tizenegyesekkel 4–5
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést, egy fontos mentése volt.
FEBRUÁR 11., SZERDA
ANGLIA
Premier League
Sunderland–Liverpool 0–1
Liverpool: Szoboszlai Dominik az eltiltását töltötte, Kerkez Milos kispados volt, nem cserélték be.
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, negyeddöntő
Bayern München–RB Leipzig 2–0
RB Leipzig: Gulácsi Péter kispados volt, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Bari–Spezia 0–0
Spezia: Nagy Ádám kispados volt, nem cserélték be.
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
Metalul Buzau–Sepsi OSK 1–0
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem utazott el a mérkőzésre.
Sporting Liesti–Csíkszereda 0–5
Csíkszereda: Hegedűs János, Nagy Zoárd és Szalay Szabolcs végig a pályán volt, Dusinszki Szabolcs helyére az 59. percben Eppel Márton állt be, és három gólt szerzett; Kleinheisler László kezdőként 80 percet játszott, Pászka Lóránd a 71. percben lépett pályára, Tajti Mátyás és Végh Bence nem volt a keret tagja.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Aberdeen – a játéktér rossz állapota miatt elmaradt
Dundee United: Keresztes Krisztián
FEBRUÁR 12., CSÜTÖRTÖK
–
FEBRUÁR 13., PÉNTEK
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–Patro Eisden 2–3
FC Bruges II: Ostoici Stefan végig a kispadon ült.
CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–Kraszava 1–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás a 37. percben gólt szerzett, a 91. percig a pályán volt.
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
Oss–AZ II 0–3
AZ II: Kovács Bendegúz a szünetben beállva mesterhármast szerzett, a 49., az 58. és a 68. percben talált be.
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
Almería–FC Andorra 3–2
Andorra: Yaakobishvili Áron végigvédte a meccset.
TÖRÖKORSZÁG
Super League
Galatasaray–Eyüpspor 5–1
Galatasaray: Sallai Roland nem lépett pályára.
FEBRUÁR 14., SZOMBAT
ANGLIA
FA-kupa, 4. forduló
Norwich City–West Bromwich Albion 3–1
West Bromwich: Callum Styles nem volt a keretben.
Liverpool–Brighton&Hove Albion 3–0
Liverpool: Kerkez Milos végig a pályán volt, a 42. percben gólpasszt adott, Pécsi Ármin nem volt a keretben, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, az 56. percben gólt szerzett
Championship (II. osztály)
Queens Park Rangers–Blackburn Rovers 1–3
Blackburn: Tóth Balázs végig a pályán volt.
Portsmouth–Sheffield United 0–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lommel–Anderlecht II 2–0
Lommel: Vancsa Zalán a 80. percben állt be.
Kortrijk–Beerschot VA 1–0
Kortrijk: Dénes Vilmos a kispadon ült.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sigma Olomouc–Viktoria Plzen 1–2
Sigma Olomouc: Baráth Péter végig a pályán volt.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Gol Gohar–Perszepolisz 3–1
Perszepolisz: Gera Dániel végig a pályán volt.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Hapoel Petah Tikva–Hapoel Haifa 0–1
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márkot a 62. percben lecserélték.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin–Raków 0–0
Zaglebie Lubin: Szabó Levente a félidőben állt be.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Hamburg–Union Berlin 3–2
Union Berlin: Schäfer András a 84. percben állt be.
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Hannover 2–3
Hertha: Dárdai Márton kezdőként végigjátszotta a meccset.
ROMÁNIA
Superliga
Universitatea Kolozsvár–Csíkszereda 4–1
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs és Hegedűs János a kispadon ült, Eppel Márton a 71. percben gólt lőtt, a 72.-ben lecserélték, Kleinheisler László végig a pályán volt, a 76. percben tizenegyest hibázott, Nagy Zoárd a 72. percben állt be, Pászka Lóránd eltiltását tölti, Szalay Szabolcs a 61. percben állt be, Tajti Mátyás nem volt a keretben,Végh Bence sérült
SKÓCIA
Premiership
Falkirk–Dundee United 2–3
Dundee United: Keresztes Krisztiánt a 65. percben lecserélték.
SZERBIA
Szuperliga
Partizan Beograd–Szpartak Szabadka 2–1
Szpartak: Holender Filip az 56. percben állt be.
Csukaricski–Vojvodina 2–3
Vojvodina: Szűcs Kornél nem volt a keretben.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Eperjes–Kassa 1–4
Kassa: Kovács Mátyás két gólpasszt adott, a 76. percben lecserélték.
TÖRÖKORSZÁG
Super League
Genclerbirligi–Rizespor 2–2
Rizespor: Mocsi Attila a kispadon ült.
FEBRUÁR 15., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
Grazer AK–Red Bull Salzburg 1–1
GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt kerettag.
Salzburg: Redzic Damir kispados volt, a 66. percben állt be csereként.
Austria Wien–Rapid Wien 2–0
Rapid: Bolla Bendegúz kezdett, a 82. percben lecserélték.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Le Havre–Toulouse 2–1
Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
PAOK–AEK Athén 0–0
AEK Athén: Varga Barnabás kezdett, az 56. percben sárga lapot kapott, a 90+2. percben lecserélték.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Arka Gdynia 1–0
Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem a keretben, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–Wolfsburg 2–2
RB Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdett, előbbit a 29. percben lecserélték sérülés miatt, utóbbi végigjátszotta a mérkőzést.
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a keretben.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Frosinone 0–2
Spezia: Nagy Ádám kispados volt, nem cserélték be.
SZERBIA
Szuperliga
Mladoszt–Topolya 1–3
Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a 67. percben lecserélték.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Komárom–Dunaszerdahely 2–2
Komárom: Szűcs Patrik kezdett, a szünetben lecserélték
Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést, a hetedik percben sárga lapot kapott, a 30. percben gólt szerzett.
Nagyszombat–Zsolna 0–0
Zsolna: Szánthó Regő kispados volt, a 71. percben cserélték be.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kocaelispor–Gaziantep 3–0
Kocaelispor: Balogh Botond kispados volt, nem cserélték be.
FEBRUÁR 16., HÉTFŐ
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Rio Ave–Moreirense
Rio Ave: Nikitscher Tamás