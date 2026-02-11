Román Kupa: Eppel-mesterhármassal búcsúzott a Csíkszereda, vereséggel a Sepsi

Az FK szakvezetője, Ilyés Róbert gyakorlatilag a második sorral állt ki a harmadosztályú Sporting Liesti ellen, így Kleinheisler László kezdőként pipálta ki bemutatkozó mérkőzését. A csíkiak az 57. percig eredménytelenül egykapuztak, de aztán előbb Wilhelm Loeper lőtt be két, kapusról kipattanó labdát saját fejese, majd a frissen beálló Eppel lövése után. A magyar center pedig nem állt le, és előbb önmaga által kiharcolt büntetőből, majd Soufiane Jebari kiugratása végén is a hálóba lőtt, harmadjára pedig a hazai kapus ütötte rá úgy a labdát a bal kapufa közelében, hogy az a hálóba pattant.

Az FK-nak azonban az ötgólos siker sem volt elég a továbbjutáshoz, a másik két mérkőzés eredménye ugyanis kedvezőtlenül alakult számára.

A sérült Sigér Dávid nélkül felálló Sepsi OSK sorsa viszont saját kezében volt, azonban erőtlen támadójátéka miatt esélye sem volt a győzelemre a szintén Liga 2-es Metalul Buzau otthonában. A hazaiak egy közelről szerzett góllal nyertek, és egymást követő második évben jutottak be a legjobb nyolc közé. A hazaiak akár nagyobb különbséggel is nyerhettek volna, de a gólszerző Valentin Robu büntetőjét megfogta Bogdan Ungureanu, a Sepsi kapusa.

ROMÁN KUPA

CSOPORTKÖR, C-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Sporting Lesti–FK Csíkszereda 0–5 (Loeper 57., 67., Eppel 76., 82., 83. – az elsőt 11-esből)

Csíkszereda: Hegedűs János, Nagy Zoárd és Szalay Szabolcs végig a pályán volt, Dusinszki Szabolcs helyére az 59. percben Eppel Márton állt be, és három gólt szerzett; Kleinheisler László kezdőként 80 percet játszott, Pászka Lóránd a 71. percben lépett pályára, Tajti Mátyás és Végh Bence nem volt a keret tagja.

Metalul Buzau–Sepsi OSK 1–0 (Robu 35.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem utazott el a mérkőzésre.

Universitatea Cluj–Otelul Galati 2–0

A csoport végeredménye: 1. Universitatea Cluj 7 pont, 2. Metalul Buzau 6, 3. Otelul Galati 4, 4. Csíkszereda 4, 5. Sepsi OSK 2, 6. Liesti 1