A Bayern Brémában, a Frankfurt és a Leverkusen hazai pályán aratott könnyed győzelmet a Bundesligában

Nem borult a papírforma Brémában, a címvédő Bayern München a 22. percben Harry Kane tizenegyesével szerezte meg a vezetést, majd az angol csatár három perccel később átlövésből is eredményes volt. A második félidőben Leon Goretzka is beköszönt – a bajorok könnyedén nyertek, s folytatják menetelésüket a címvédés felé. 0–3

A Bayern ellen alulmaradó, jelenleg osztályozós helyen tanyázó Werder a két évvel ezelőtti aranyérmes Leverkusentől kapott segítséget – a „gyógyszergyáriak” ugyanis már az első negyed órában két gólt rúgtak a vonal alatt veszteglő St. Pauli kapujába, majd a szünet után további két gólt szereztek. 4–0

A Schäfer Andrást a kispadra nevező Union Berlin Leopold Querfeld büntetőjével szerzett vezetést Hamburgban, de a HSV még a szünet előtt egyenlített, majd Ransford Yeboah Königsdörffer duplájával 3–1-re elhúzott. A hajrában a magyar középpályást is pályára küldte Steffen Baumgart, de Andrej Ilics gólja csak a szépítésre volt elég, a vereséget már nem tudta elkerülni a fővárosi alakulat. 3–2

A labda ugyan a vendég Mönchengladbachnál volt többet, de a kapura a Frankfurt jelentette a nagyobb veszélyt, s a szünetben már 2–0-ra vezettek a hazaiak. A második játékrészben Ansgar Knauff gólja lezárta a lényegi kérdéseket, így az Eintracht gyűjtötte be a három pontot. 3–0

Tovább menetel az idény meglepetéscspatának számító Hoffenheim, a kék-fehér együttes ezúttal a Freiburgnak rúgott egy hármast hazai pályán, így továbbra a harmadik helyen áll a tabellán. 3–0

NÉMET BUNDESLIGA

22. FORDULÓ

Hamburg–Union Berlin 3–2 (Königsdörffer 35., 82., Capaldo 45+2., ill. Querfeld 28. – 11-esből, Ilics 89.)

Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach 3–0 (Brown 24., Ehgujab 34., Knauff 75.)

Werder Bremen–Bayern München 0–3 (Kane 22. – 11-esből, 25., Goretzka 70.)

Hoffenheim–Freiburg 3–0 (Asllani 46., Kabak 51., Gendrey 90+5.)

Bayer Leverkusen–St. Pauli 4–0 (Quansah 13., Schick 14., Tapsoba 52., Poku 78.)

Később

18.30: VfB Stuttgart–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Augsburg–Heidenheim

17.30: RB Leipzig–Wolfsburg (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Borussia Dortmund–Mainz 4–0 (Guirassy 10., 42., Beier 15., Kohr 84. – öngól)