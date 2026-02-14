A Bayern Brémában, a Frankfurt és a Leverkusen hazai pályán aratott könnyed győzelmet a Bundesligában

Nem borult a papírforma Brémában, a címvédő Bayern München a 22. percben Harry Kane tizenegyesével szerezte meg a vezetést, majd az angol csatár három perccel később átlövésből is eredményes volt. A második félidőben Leon Goretzka is beköszönt – a bajorok könnyedén nyertek, s folytatják menetelésüket a címvédés felé. 0–3
A Bayern ellen alulmaradó, jelenleg osztályozós helyen tanyázó Werder a két évvel ezelőtti aranyérmes Leverkusentől kapott segítséget – a „gyógyszergyáriak” ugyanis már az első negyed órában két gólt rúgtak a vonal alatt veszteglő St. Pauli kapujába, majd a szünet után további két gólt szereztek. 4–0
A Schäfer Andrást a kispadra nevező Union Berlin Leopold Querfeld büntetőjével szerzett vezetést Hamburgban, de a HSV még a szünet előtt egyenlített, majd Ransford Yeboah Königsdörffer duplájával 3–1-re elhúzott. A hajrában a magyar középpályást is pályára küldte Steffen Baumgart, de Andrej Ilics gólja csak a szépítésre volt elég, a vereséget már nem tudta elkerülni a fővárosi alakulat. 3–2
A labda ugyan a vendég Mönchengladbachnál volt többet, de a kapura a Frankfurt jelentette a nagyobb veszélyt, s a szünetben már 2–0-ra vezettek a hazaiak. A második játékrészben Ansgar Knauff gólja lezárta a lényegi kérdéseket, így az Eintracht gyűjtötte be a három pontot. 3–0
Tovább menetel az idény meglepetéscspatának számító Hoffenheim, a kék-fehér együttes ezúttal a Freiburgnak rúgott egy hármast hazai pályán, így továbbra a harmadik helyen áll a tabellán. 3–0
NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ
Hamburg–Union Berlin 3–2 (Königsdörffer 35., 82., Capaldo 45+2., ill. Querfeld 28. – 11-esből, Ilics 89.)
Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach 3–0 (Brown 24., Ehgujab 34., Knauff 75.)
Werder Bremen–Bayern München 0–3 (Kane 22. – 11-esből, 25., Goretzka 70.)
Hoffenheim–Freiburg 3–0 (Asllani 46., Kabak 51., Gendrey 90+5.)
Bayer Leverkusen–St. Pauli 4–0 (Quansah 13., Schick 14., Tapsoba 52., Poku 78.)
Később
18.30: VfB Stuttgart–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Augsburg–Heidenheim
17.30: RB Leipzig–Wolfsburg (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Borussia Dortmund–Mainz 4–0 (Guirassy 10., 42., Beier 15., Kohr 84. – öngól)
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|22
|18
|3
|1
|82–19
|+63
|57
|2. Borussia Dortmund
|22
|15
|6
|1
|47–20
|+27
|51
|3. Hoffenheim
|22
|14
|3
|5
|47–28
|+19
|45
|4. Bayer Leverkusen
|21
|12
|3
|6
|43–27
|+16
|39
|5. RB Leipzig
|21
|12
|3
|6
|40–28
|+12
|39
|6. Stuttgart
|21
|12
|3
|6
|38–28
|+10
|39
|7. Eintracht Frankfurt
|22
|8
|7
|7
|44–46
|–2
|31
|8. Freiburg
|22
|8
|6
|8
|32–36
|–4
|30
|9. Hamburg
|21
|6
|7
|8
|24–31
|–7
|25
|10. Union Berlin
|22
|6
|7
|9
|28–37
|–9
|25
|11. 1. FC Köln
|21
|6
|5
|10
|30–34
|–4
|23
|12. Mönchengladbach
|22
|5
|7
|10
|25–37
|–12
|22
|13. Augsburg
|21
|6
|4
|11
|24–39
|–15
|22
|14. Mainz
|22
|5
|6
|11
|25–37
|–12
|21
|15. Wolfsburg
|21
|5
|4
|12
|29–44
|–15
|19
|16. Werder Bremen
|22
|4
|7
|11
|22–42
|–20
|19
|17. St. Pauli
|22
|4
|5
|13
|20–39
|–19
|17
|18. Heidenheim
|21
|3
|4
|14
|19–47
|–28
|13