A Bayern Brémában, a Frankfurt és a Leverkusen hazai pályán aratott könnyed győzelmet a Bundesligában

2026.02.14. 17:31
Harry Kane (középen) és Leon Goretzka (jobbra) szállította a bajor gólokat (Fotó: Getty Images)
St. Pauli Bayern München Eintracht Frankfurt Union Berlin Werder Bremen Bundesliga Bayer Leverkusen Hamburg Hoffenheim Hamburger SV Freiburg Borussia Mönchengladbach
Nem volt hiány a gólokban a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 22. fordulójának szombat délutáni meccsein.

Nem borult a papírforma Brémában, a címvédő Bayern München a 22. percben Harry Kane tizenegyesével szerezte meg a vezetést, majd az angol csatár három perccel később átlövésből is eredményes volt. A második félidőben Leon Goretzka is beköszönt – a bajorok könnyedén nyertek, s folytatják menetelésüket a címvédés felé. 0–3

A Bayern ellen alulmaradó, jelenleg osztályozós helyen tanyázó Werder a két évvel ezelőtti aranyérmes Leverkusentől kapott segítséget – a „gyógyszergyáriak” ugyanis már az első negyed órában két gólt rúgtak a vonal alatt veszteglő St. Pauli kapujába, majd a szünet után további két gólt szereztek. 4–0

A Schäfer Andrást a kispadra nevező Union Berlin Leopold Querfeld büntetőjével szerzett vezetést Hamburgban, de a HSV még a szünet előtt egyenlített, majd Ransford Yeboah Königsdörffer duplájával 3–1-re elhúzott. A hajrában a magyar középpályást is pályára küldte Steffen Baumgart, de Andrej Ilics gólja csak a szépítésre volt elég, a vereséget már nem tudta elkerülni a fővárosi alakulat. 3–2

A labda ugyan a vendég Mönchengladbachnál volt többet, de a kapura a Frankfurt jelentette a nagyobb veszélyt, s a szünetben már 2–0-ra vezettek a hazaiak. A második játékrészben Ansgar Knauff gólja lezárta a lényegi kérdéseket, így az Eintracht gyűjtötte be a három pontot. 3–0

Tovább menetel az idény meglepetéscspatának számító Hoffenheim, a kék-fehér együttes ezúttal a Freiburgnak rúgott egy hármast hazai pályán, így továbbra a harmadik helyen áll a tabellán. 3–0

NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ
Hamburg–Union Berlin 3–2 (Königsdörffer 35., 82., Capaldo 45+2., ill. Querfeld 28. – 11-esből, Ilics 89.)
Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach 3–0 (Brown 24., Ehgujab 34., Knauff 75.)
Werder Bremen–Bayern München 0–3 (Kane 22. – 11-esből, 25., Goretzka 70.)
Hoffenheim–Freiburg 3–0 (Asllani 46., Kabak 51., Gendrey 90+5.)
Bayer Leverkusen–St. Pauli 4–0 (Quansah 13., Schick 14., Tapsoba 52., Poku 78.)

Később
18.30: VfB Stuttgart–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Vasárnap
15.30: Augsburg–Heidenheim
17.30: RB Leipzig–Wolfsburg (Tv: Match4)

Pénteken játszották
Borussia Dortmund–Mainz 4–0 (Guirassy 10., 42., Beier 15., Kohr 84. – öngól)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München22183182–19+63 57 
2. Borussia Dortmund22156147–20+27 51 
3. Hoffenheim22143547–28+19 45 
4. Bayer Leverkusen21123643–27+16 39 
5. RB Leipzig21123640–28+12 39 
6. Stuttgart21123638–28+10 39 
7. Eintracht Frankfurt2287744–46–2 31 
8. Freiburg2286832–36–4 30 
9. Hamburg2167824–31–7 25 
10. Union Berlin2267928–37–9 25 
11. 1. FC Köln21651030–34–4 23 
12. Mönchengladbach22571025–37–12 22 
13. Augsburg21641124–39–15 22 
14. Mainz22561125–37–12 21 
15. Wolfsburg21541229–44–15 19 
16. Werder Bremen22471122–42–20 19 
17. St. Pauli22451320–39–19 17 
18. Heidenheim21341419–47–28 13 

 

