Niké Liga: Kovács Mátyás két gólpasszt adott a Eperjes ellen

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
2026.02.14. 21:47
Kovács Mátyás (Fotó: FC Kassa)
Eperjes Kassa Niké Liga
A kelet-szlovákiai rangadón Sároseperjesen simán, 4–1-re győzött a FC Kassa. A többségi magyar tulajdonú klub ezzel a táblázat kilencedik helyére lépett fel a Niké Liga tabelláján.

A vendégek dolgát már a mérkőzés elején megkönnyítette Moritz Römling kiállítása, aki a 9. percben piros lapot kapott. A kassaiak emberelőnyüket a telt házas Tatran Arénaban (ahol 6398 néző foglalt helyet) már az első félidőben kihasználták: egyszer Dávid Gallovic, kétszer pedig Roman Cerepkai talált a kapuba. Két esetben Kovács Mátyás adta a gólpasszt.

A 42. percben Andy Masaryk szépített, de a Kassa végig kézben tartotta a találkozót. A győzelmet az 51. percben Matej Jakúbek találata biztosította be.
A kassaiak, akiket novemberben még utolsóként sokan temettek, sorozatban negyedik győzelmüket aratták, és több csapatot megelőzve már a kilencedik helyen állnak.

„Természetesen elégedettek vagyunk. Négy gólt szereztünk, és simán győztünk. Megkönnyítette a helyzetünket a hazai játékos kiállítása. Nagy köszönettel tartozunk a szurkolóinknak, akik megtöltötték a szektorukat” – mondta Peter Cernák, a Kassa vezetőedzője.
 

 

