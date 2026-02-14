Niké Liga: Kovács Mátyás két gólpasszt adott a Eperjes ellen

A vendégek dolgát már a mérkőzés elején megkönnyítette Moritz Römling kiállítása, aki a 9. percben piros lapot kapott. A kassaiak emberelőnyüket a telt házas Tatran Arénaban (ahol 6398 néző foglalt helyet) már az első félidőben kihasználták: egyszer Dávid Gallovic, kétszer pedig Roman Cerepkai talált a kapuba. Két esetben Kovács Mátyás adta a gólpasszt.

A 42. percben Andy Masaryk szépített, de a Kassa végig kézben tartotta a találkozót. A győzelmet az 51. percben Matej Jakúbek találata biztosította be.

A kassaiak, akiket novemberben még utolsóként sokan temettek, sorozatban negyedik győzelmüket aratták, és több csapatot megelőzve már a kilencedik helyen állnak.

„Természetesen elégedettek vagyunk. Négy gólt szereztünk, és simán győztünk. Megkönnyítette a helyzetünket a hazai játékos kiállítása. Nagy köszönettel tartozunk a szurkolóinknak, akik megtöltötték a szektorukat” – mondta Peter Cernák, a Kassa vezetőedzője.

