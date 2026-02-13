Szűcs Kornél a Vojvodinában folytatja – hivatalos

A vajdasági klub a közleményében nem tért ki arra, hogy Szűcs mennyi időre kötelezte el magát az újvidékieknél, de információink szerint három évre írt alá.

Szűcs Kornél Diósgyőrben kezdte pályafutását, majd Magyarországon még a Kazincbarcika és a Kecskeméti TE játékosa is volt azt megelőzően, hogy 2024 nyarán Angliába szerződött 400 ezer fontért. Korábban rendszeresen szerepelt a magyar U-válogatottakban, és már a felnőttek között is bemutatkozott a Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Az előző idényben még alapembernek számított az angol másodosztálytól búcsúzó csapatban. Ebben az idényben az első hét bajnokit végigjátszotta csapatában, aztán viszont egyre kevesebb lehetőséget kapott. Összesen 21 bajnokin lépett pályára, de csak valamivel több mint 1100 percet játszott a bajnokságban ebben az évadban.

Mint arról a plymouthi hírportál beszámolt, a 24 éves védő célja, hogy rendszeres játéklehetőséget kapjon, és továbbra is külföldön folytassa karrierjét. „Ez egy új kihívás számomra, és már várom, hogy bizonyíthassak új csapatomnál” – idézte az oldal Szűcs Kornélt, aki állítólag 500 ezer euróért cserébe igazolt Újvidékre.

Szerbiában péntek este zárul az átigazolási időszak. A Vojvodina harmadik helyen áll a bajnokságban, öt ponttal lemaradva az első helyen álló Crvena zvezdától és néggyel az őt üldöző Partizantól. Szűcs csapata szombaton 17 órakor a Csukaricski vendége lesz.