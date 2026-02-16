Nemzeti Sportrádió

Női jégkorong divízió I/A-vb: a Vasas Jégcentrumban lesz a torna

2026.02.16. 16:26
null
Hazai pályán kísérelheti meg az elitbe jutást a magyar női jégkorongválogatott (Fotó: Getty Images)
Címkék
jégkorong-világbajnokság divízió 1/A magyar női jégkorong-válogatott
A káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban rendezik április 12. és 18. között a női jégkorong divízió I/A-világbajnokságot, amelyen a magyar válogatott a francia, a norvég, a szlovák, az olasz és a kínai csapattal találkozik.

A káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban kerül sor a női jégkorong divízió I/A-világbajnokságra. A tornán a mieinken kívül a franciák, a norvégok, a szlovákok, az olaszok és a kínaiak próbálnak szerencsét. A hatfős csoportból az első helyezett jut fel az elitbe, az utolsó kiesik a divízió I/B-be – a jegyértékesítés március 4-én indul.

A magyar szövetség hétfői bejelentésében emlékeztet, hogy az együttes ugyanebben a csarnokban harcolta ki a feljutást 2019-ben, emlékezetes módon, fennállása során először.

JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG
A program

Április 12.
12.30: Kína–Szlovákia 
16.00: Olaszország–Norvégia
19.30: Franciaország–Magyarország 

Április 13.
12.30: Szlovákia–Olaszország 
16.00: Norvégia–Franciaország 
19.30: Magyarország–Kína

Április 15.
12.30: Norvégia–Kína
16.00: Magyarország–Szlovákia
19.30: Olaszország–Franciaország

Április 17.
12.30: Franciaország–Kína
16.00: Magyarország–Olaszország 
19.30: Szlovákia–Norvégia 

Április 18. 
12.30: Kína–Olaszország 
16.00: Szlovákia–Franciaország
19.30: Norvégia–Magyarország 

 

jégkorong-világbajnokság divízió 1/A magyar női jégkorong-válogatott
Legfrissebb hírek

Biztató a helyzet a hazai női hoki-vb előtt

Jégkorong
2026.02.09. 17:34

Győzelem a dánok ellen, női jégkorong-válogatottunk megnyerte a Wörthi-tó Kupát

Jégkorong
2026.02.08. 14:17

Döntős a magyar női jégkorong-válogatott Klagenfurtban

Jégkorong
2026.02.07. 19:43

Hosszabbításos győzelem a szlovákok ellen a Wörthi-tó-kupán

Jégkorong
2026.02.05. 18:38

Női jégkorong: az utolsó nagy erőpróba a világbajnokság előtt

Jégkorong
2026.02.03. 18:56

Jégkorong: 26 játékos utazik a női válogatottal a klagenfurti felkészülési tornára

Jégkorong
2026.01.30. 11:40

A magyar női jégkorongválogatott kiütötte Szlovákiát, és megnyerte a Négy Nemzet Tornáját

Jégkorong
2025.12.13. 22:00

Női Négy Nemzet Tornája: alulmaradtunk a házigazda franciákkal szemben

Jégkorong
2025.12.12. 22:13
Ezek is érdekelhetik