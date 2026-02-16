Női jégkorong divízió I/A-vb: a Vasas Jégcentrumban lesz a torna

A káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban kerül sor a női jégkorong divízió I/A-világbajnokságra. A tornán a mieinken kívül a franciák, a norvégok, a szlovákok, az olaszok és a kínaiak próbálnak szerencsét. A hatfős csoportból az első helyezett jut fel az elitbe, az utolsó kiesik a divízió I/B-be – a jegyértékesítés március 4-én indul.
A magyar szövetség hétfői bejelentésében emlékeztet, hogy az együttes ugyanebben a csarnokban harcolta ki a feljutást 2019-ben, emlékezetes módon, fennállása során először.
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG
A program
Április 12.
12.30: Kína–Szlovákia
16.00: Olaszország–Norvégia
19.30: Franciaország–Magyarország
Április 13.
12.30: Szlovákia–Olaszország
16.00: Norvégia–Franciaország
19.30: Magyarország–Kína
Április 15.
12.30: Norvégia–Kína
16.00: Magyarország–Szlovákia
19.30: Olaszország–Franciaország
Április 17.
12.30: Franciaország–Kína
16.00: Magyarország–Olaszország
19.30: Szlovákia–Norvégia
Április 18.
12.30: Kína–Olaszország
16.00: Szlovákia–Franciaország
19.30: Norvégia–Magyarország