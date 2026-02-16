Női jégkorong divízió I/A-vb: a Vasas Jégcentrumban lesz a torna

A káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban kerül sor a női jégkorong divízió I/A-világbajnokságra. A tornán a mieinken kívül a franciák, a norvégok, a szlovákok, az olaszok és a kínaiak próbálnak szerencsét. A hatfős csoportból az első helyezett jut fel az elitbe, az utolsó kiesik a divízió I/B-be – a jegyértékesítés március 4-én indul.

A magyar szövetség hétfői bejelentésében emlékeztet, hogy az együttes ugyanebben a csarnokban harcolta ki a feljutást 2019-ben, emlékezetes módon, fennállása során először.

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG

A program

Április 12.

12.30: Kína–Szlovákia

16.00: Olaszország–Norvégia

19.30: Franciaország–Magyarország

Április 13.

12.30: Szlovákia–Olaszország

16.00: Norvégia–Franciaország

19.30: Magyarország–Kína

Április 15.

12.30: Norvégia–Kína

16.00: Magyarország–Szlovákia

19.30: Olaszország–Franciaország

Április 17.

12.30: Franciaország–Kína

16.00: Magyarország–Olaszország

19.30: Szlovákia–Norvégia

Április 18.

12.30: Kína–Olaszország

16.00: Szlovákia–Franciaország

19.30: Norvégia–Magyarország