Székesfehérváron folytatja a Vasas korábbi támadója – hivatalos

Zimonyi az átigazolási időszak utolsó napján bontott szerződést a Vasassal, és hétfőn már alá is írt másfél évre a Videotonhoz. Új csapatában a 32-es mezszámot viseli majd.

A 28 éves támadó 2020. augusztus 21-én mutatkozott be az NB I-ben a Zalaegerszeg színeiben, majd szerepelt a Paksban és a Vasasban is, összesen 61 élvonalbeli mérkőzésen játszott.

„December óta több játékossal és ügynökkel folytattunk egyeztetéseket annak érdekében, hogy megerősítsük keretünket, és a potenciális játékosok között Zimonyi Dávid is szerepelt. Múlt héten már úgy nézett ki, hogy szerződtetni tudjuk, majd rajtunk kívül álló okok miatt megakadtak a tárgyalások, mi viszont végig ragaszkodtunk az elveinkhez, hogy ne kölcsönben, hanem végleg igazoljon hozzánk. Kivártunk és végül sikerült minden féllel megegyeznünk, így Zimo végleg a mi játékosunk lett. Jó mentalitású játékos, aki jelentős NB I-es tapasztalattal is rendelkezik. Nem klasszikus befejező csatár, de elöl több poszton is tud jó teljesítményt nyújtani, a mi játékrendszerünkben főleg a csatár mögötti pozícióban lehet segítségünkre. Az utolsó éve nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, nagy bizonyítási vággyal érkezett, és bár voltak más ajánlatai is, az első naptól éreztük rajta, hogy ide szeretne igazolni. Remélem, hogy gyorsan formába tud lendülni és segítségére lesz a csapatnak” – nyilatkozta Nikolics Nemanja sportigazgató a klub hivatalos honlapján.

Zimonyi ősszel három bajnokin és három Magyar Kupa-meccsen kapott lehetőséget a Vasasban, gólt nem szerzett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Bartusz Dániel (magyar-szerb, Mezőkövesd), Geiger Bálint (Újpest – kölcsönbe), Haraszti Zsolt (Paks – kölcsönbe), Hesz Olivér (BVSC), Köllő Kende (Paks II – kölcsönbe), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd – kölcsönbe), Rideg Bálint (Paks – kölcsönbe), Zimonyi Dávid (Vasas FC)

Távozott: Árva Bence (III. Kerület – kölcsönből vissza), Bobál Gergely (Gyirmót), Kálnoki-Kis Zsombor (?), Kocsis Bence (Szentlőrinc), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – kölcsönbe, legutóbb Videoton, kölcsönben), Papp Milán (KTE – kölcsönből vissza), Tiefenbach Dániel (?), Tóth Levente Milán (?), Tóth Tamás Vid (Ajka – kölcsönbe), Svékus Olivér (Újpest – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL

Érkezett: Bánfalvi Gergő (Kazincbarcika – kölcsönből vissza)

Távozott: Kiss Ágoston (Tiszakécske), Zimonyi Dávid (Videoton FC Fehérvár)