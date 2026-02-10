Nemzeti Sportrádió

Német Kupa: tizenegyespárbajban búcsúztak Dárdaiék a Freiburg ellen

V. H. L.V. H. L.
2026.02.10. 23:40
Fabian Reese (kék-fehérben) góljával egyenlített a Hertha (Fotó: Getty Images)
Címkék
Hertha BSC Német Kupa FSV Mainz
Nem esett gól a rendes játékidőben a Hertha BSC és Freiburg Német Kupa-negyeddöntőjében, a hosszabbításban mindkét fél betalált, a tizenegyeseknél az első osztályú csapatnak kedvezett a szerencse.

Az Elversberg elleni hétvégi győztes bajnoki mérkőzés után (3–0) a Német Kupában készült bravúrra a másodosztályú bajnokság 6. helyén álló Hertha BSC. A berliniek soraiban ott volt Dárdai Márton, aki a sorozat második fordulójában az Elversberg 3–0-s legyőzése, illetve a nyolcaddöntőben a Kaiserslautern ellen kiütéses siker – 6–0-ra nyertek a fővárosiak – alkalmával is gólpasszal járult hozzá a továbbjutáshoz.

A berliniek a negyeddöntőben az első osztályban a 7. pozíciót elfoglaló Freiburggal csaptak össze, és már a 7. percben betaláltak balszélsőjük, Fabian Reese révén, ám a gólt VAR-vizsgálat után érvénytelenítette Patrick Ittrich játékvezető. Az első félidő inkább nagy küzdelmet hozott, mint sok helyzetet: a vendégeknek három, a Herthának egy igazán komoly lehetősége volt arra, hogy megszerezze a vezetést.

A szünet után is folytatódott a tempós, ám gólhelyzetekig nem igazán vezető futball, bár egy ízben Dárdainak hatalmasat kellett mentenie az öt és felesen. A találkozó végéhez közeledve nagyon döntésre akarta vinni a dolgot Freiburg, így a kapujuk elé szorultak a házigazdák, akiknek a fegyelmezett védekezésen kívül egy-két ellentámadásra is futotta az erejükből. 

Eredményre viszont ezek sem vezettek, jöhetett a ráadás, amelynek 6. percében egy pocsék Hertha-labdakihozatalnál Linus Gechter Szuzuki Juitót hozta kihagyhatatlan helyzetbe, a japán csatár pedig élt a lehetőséggel. A ritkán látható nagy hiba felpaprikázta a fővárosiakat, s a 104. percben Fabian Reese óriási lövést küldött a jobb felső sarokba. A hátralévő időben mindkét fél megtette a magáét azért, hogy megnyerje a meccset, de több gól nem esett – a tizenegyespárbajt 5–4-re a Freiburg nyerte.

NÉMET KUPA 
NEGYEDDÖNTŐ
Hertha BSC (II.)–Freiburg 1–1 (Reese 104., ill. Szuzuki J. 96.) – tizenegyesekkel 4–5

 

Hertha BSC Német Kupa FSV Mainz
Legfrissebb hírek

Ötvenötezren hajszolhatják győzelembe a Herthát a Német Kupában

Német labdarúgás
13 órája

Háromgólos győzelemmel jutott be a címvédő a Német Kupa elődöntőjébe

Német labdarúgás
2026.02.04. 22:46

Igazolta a papírformát a Leverkusen, elődöntős a Német Kupában

Német labdarúgás
2026.02.03. 22:46

A Herthától érkezett az Újpest legújabb stábtagja – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.12.30. 12:04

Edzősors: nyugdíjba vonult a BVB korábbi mestere, Lucien Favre

Minden más foci
2025.12.22. 12:26

Berlini üzenet: családtagját veszítette el a Hertha BSC…

Labdarúgó NB I
2025.12.20. 09:30

Dárdai Márton kórházba került

Légiósok
2025.12.19. 18:57

Az Union Berlin két-két tizenegyes- és öngólig jutott, a Bayern búcsúztatta Schäferéket a Német Kupában

Német labdarúgás
2025.12.03. 22:46
Ezek is érdekelhetik