Német Kupa: tizenegyespárbajban búcsúztak Dárdaiék a Freiburg ellen

Az Elversberg elleni hétvégi győztes bajnoki mérkőzés után (3–0) a Német Kupában készült bravúrra a másodosztályú bajnokság 6. helyén álló Hertha BSC. A berliniek soraiban ott volt Dárdai Márton, aki a sorozat második fordulójában az Elversberg 3–0-s legyőzése, illetve a nyolcaddöntőben a Kaiserslautern ellen kiütéses siker – 6–0-ra nyertek a fővárosiak – alkalmával is gólpasszal járult hozzá a továbbjutáshoz.

A berliniek a negyeddöntőben az első osztályban a 7. pozíciót elfoglaló Freiburggal csaptak össze, és már a 7. percben betaláltak balszélsőjük, Fabian Reese révén, ám a gólt VAR-vizsgálat után érvénytelenítette Patrick Ittrich játékvezető. Az első félidő inkább nagy küzdelmet hozott, mint sok helyzetet: a vendégeknek három, a Herthának egy igazán komoly lehetősége volt arra, hogy megszerezze a vezetést.

A szünet után is folytatódott a tempós, ám gólhelyzetekig nem igazán vezető futball, bár egy ízben Dárdainak hatalmasat kellett mentenie az öt és felesen. A találkozó végéhez közeledve nagyon döntésre akarta vinni a dolgot Freiburg, így a kapujuk elé szorultak a házigazdák, akiknek a fegyelmezett védekezésen kívül egy-két ellentámadásra is futotta az erejükből.

Eredményre viszont ezek sem vezettek, jöhetett a ráadás, amelynek 6. percében egy pocsék Hertha-labdakihozatalnál Linus Gechter Szuzuki Juitót hozta kihagyhatatlan helyzetbe, a japán csatár pedig élt a lehetőséggel. A ritkán látható nagy hiba felpaprikázta a fővárosiakat, s a 104. percben Fabian Reese óriási lövést küldött a jobb felső sarokba. A hátralévő időben mindkét fél megtette a magáét azért, hogy megnyerje a meccset, de több gól nem esett – a tizenegyespárbajt 5–4-re a Freiburg nyerte.

NÉMET KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Hertha BSC (II.)–Freiburg 1–1 (Reese 104., ill. Szuzuki J. 96.) – tizenegyesekkel 4–5