Női kézilabda NB I: a Győr bejelentette a dán beálló érkezését – hivatalos

2026.02.16. 13:18
Ida-Marie Dahl (balra) és Fata Edina (Fotó: Győri Audi ETO KC)
Ida-Marie Dahl női kézi NB I Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
Ahogyan az várható volt, a női kézilabda NB I-ben szereplő Győri Audi ETO KC hétfőn bejelentette Ida-Marie Dahl érkezését. A dán beálló a SönderjyskE Damehandboldtól érkezik a Rába-parti együtteshez.

Korábban már megírtuk, hogy komoly gondokkal kénytelen szembenézni a győriek vezetőedzője, Per Johansson, aki három beállójára sem számíthat: Kari Brattset Dale várandósságát követően Anna Lagerquist, majd Linn Blohm sérülése is tovább szűkítette a lehetőségeket, a klub ezért intenzív munkába kezdett, hogy olyan játékost találjon, aki azonnali segítséget jelenthet és tehermentesítheti a csapatot az évad hajrájában.

Kézilabda
18 órája

Dán beállót igazolhat a Győri Audi ETO – sajtóhír

A 27 éves játékost januárban a hónap legjobbjának választották jelenlegi klubcsapatában.

A győriek hétfőn hivatalos honlapjukon jelentették be, hogy szerződtették Ida-Marie Dahlt, a dán élvonalbeli SönderjyskE Damehandbold 27 éves beállóját.

„Nagyon nehéz dolgunk volt, hogy megtaláljuk a megfelelő beállót, óriási munka van az igazolás mögött, de minden szempontból olyan játékost szerettünk volna a csapat segítségére szerződtetni, aki megfelelő szintet képvisel és személyiségével is jól illeszkedik a klub szemléletéhez. Nagyon boldogok vagyunk – nemcsak én, hanem a stáb és a csapat is –, hogy ez sikerült” – nyilatkozta az átigazolásról Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője a klub hivatalos honlapjának.

„Nagyon régóta kerestük a megfelelő beállót, akit Ida-Marie Dahl személyében sikerült nemrég megtalálnunk. Nagyon mozgékony és rugalmas vonaljátékosról beszélünk, akinek megvan a megfelelő sebessége és karaktere. Korábban olyan csapatokban játszott, mint például a Viborg vagy a Beszterce. Nagyon várjuk, hogy a lehető leggyorsabban csatlakozzon hozzánk” – fogalmazott Per Johansson, az ETO vezetőedzője.

Dahl nagyszerű formában volt csapatában az elmúlt időszakban, januárban ugyanis a hónap legjobb játékosának is megválasztották. A beálló szintén megszólalt a klub hivatalos honlapjának, azt követően, hogy aláírta szerződését: „Minden játékos álma, hogy egyszer magára ölthesse az ETO szerelését, és bevallom őszintén, nem gondoltam volna, hogy ez egyszer nekem is megadatik. Nagyon büszke, boldog és izgatott vagyok, hogy csatlakozhatok a csapathoz erre az időszakra. Örülök neki, hogy megkaptam az esélyt, hiszen ez hatalmas lehetőség, ugyanakkor készenállok rá, hogy ha már adódott, éljek is vele, és a lehető legjobb teljesítménnyel segítsem a csapatot az idény hátralévő részében.”

A győriek közleményéből kiderült, hogy Dahl csütörtökön még egy mérkőzésen pályára lép a dán bajnokságban, és ezt követően csatlakozik majd végleg az ETO-hoz.

 

Ezek is érdekelhetik