Videó: elképesztő Kovács-gólok! Előbb 25-ről, majd a kapunak háttal állva is betalált
Pénteken már beszámoltunk róla, hogy a 18 éves Kovács Bendegúz a második félidőre beállva egymaga eldöntötte az AZ Alkmaar II holland másodosztályú bajnokiját az Oss ellen, ugyanis a meccs mindhárom gólját a magyar csatár szerzete. Érdemes megnézni a gólokat – előbb jó 25 méterről ballal bombázott a kapuba, majd egy kipattanót értékesített, aztán pedig a kapunak háttal állva is betalált!
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
Oss–AZ II 0–3
AZ II: Kovács Bendegúz a szünetben beállva mesterhármast szerzett, a 49., az 58. és a 68. percben talált be.
Légiósok
10 órája
Kovács Bendegúz megint triplázott, ezúttal a holland másodosztályban; Kiss Tamás betalált Cipruson
Sallai Roland a kispadról nézte végig a Galatasaray 5–1-es sikerét és Mauro Icardi mesterhármasát.
Legfrissebb hírek
Vége a találgatásnak: Gulácsi hosszabbított a Lipcsével
Légiósok
2026.02.09. 18:40
Ezek is érdekelhetik