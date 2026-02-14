Nemzeti Sportrádió

Videó: elképesztő Kovács-gólok! Előbb 25-ről, majd a kapunak háttal állva is betalált

P. K.P. K.
2026.02.14. 08:33
Kovács Bendegúz távolról is bátran lő – az első gól előtti pillanat (Forrás: youtube.com)
Címkék
videó légiósok AZ Alkmaar II Kovács Bendegúz
Pénteken már beszámoltunk róla, hogy a 18 éves Kovács Bendegúz a második félidőre beállva egymaga eldöntötte az AZ Alkmaar II holland másodosztályú bajnokiját az Oss ellen, ugyanis a meccs mindhárom gólját a magyar csatár szerzete. Érdemes megnézni a gólokat – előbb jó 25 méterről ballal bombázott a kapuba, majd egy kipattanót értékesített, aztán pedig a kapunak háttal állva is betalált!

 

 

HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
Oss–AZ II 0–3
AZ II: Kovács Bendegúz a szünetben beállva mesterhármast szerzett, a 49., az 58. és a 68. percben talált be.

 

