Videó: elképesztő Kovács-gólok! Előbb 25-ről, majd a kapunak háttal állva is betalált

Pénteken már beszámoltunk róla, hogy a 18 éves Kovács Bendegúz a második félidőre beállva egymaga eldöntötte az AZ Alkmaar II holland másodosztályú bajnokiját az Oss ellen, ugyanis a meccs mindhárom gólját a magyar csatár szerzete. Érdemes megnézni a gólokat – előbb jó 25 méterről ballal bombázott a kapuba, majd egy kipattanót értékesített, aztán pedig a kapunak háttal állva is betalált!

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

Oss–AZ II 0–3

AZ II: Kovács Bendegúz a szünetben beállva mesterhármast szerzett, a 49., az 58. és a 68. percben talált be.