Visszavágott az Universitatea, sima Csíkszereda-vereség Kolozsváron

SUPERLIGA

27. FORDULÓ

Kolozsvári Universitatea–Csíkszereda 4–1 (4–0)

Kolozsvár, Cluj Arena. 3355 néző. Vezeti: Iulian Calin

Universitatea: Gertmonas – Mikanovic (Chintes, 57.), Cristea (Capradossi, 57.), Coubis, Chipciu – Drammeh (Murgia, 72.), Bic (Simion, 72.) – Macalou (Sztanojev, 55.), Nistor, El-Sawy – Lukic.

Megbízott edző: Eugeniu Cebotaru

Kispadon: Lefter, Chintes, Capradossi, J. Cissé, Codrea, Simion, Murgia, Fábry, O. Mendy, Sztanojev, Postolachi.

Csíkszereda: Pap – Bettini (Bloj, a szünetben), Kabashi (Palmes, a szünetben), Csürös, Trif – Veres, Kleinheisler – Anderson Ceará (Szalay, 61.), Bödő, Jebari (Loeper, a szünetben) – Eppel (Nagy Z., 72.).

Vezetőedző: Ilyés Róbert

Kispadon: Simon, Bloj, Palmes, Hegedűs, Gustavo Cabral, Dusinszki, Loeper, Szalay, Bota, Noveli

Gólszerző: Macalou (25.), Csürös (32. – öngól), Nistor (36.), Drammeh (39.), ill. Eppel (71.)

A székelyföldi kezdő két anyaországi játékosáról szólt az első negyedóra, Kleinheisler szabadrúgása után Eppel Márton fejelt az ötös sarkától a hosszú sarokba, de centis lesről tette, majd az első román bajnokiját játszó Kleinheisler egy védőről a kapufára, onnan pedig Eppel elé pattant, aki azonban keresztbe lőtt az üres kapu előtt. Ezt követően viszont sorra jöttek a hazai helyzetek, amelyeket iszonyú jó százalékban be is lőttek: előbb Issouf Macalou talált be az ötösről, majd Csürös Attilának nem sikerült blokkolni Mouhamadou Drammeh lövését, és saját kapujába tolta a labdát. Az Universitatea némi játékvezetői segítséget is kapott, Omar El-Sawy esett el Kleinheisler mellett, és Iulian Calin könnyű síppal befújta a büntetőt. Pap Eduard pedig hiába ütötte ki az 500. élvonalbeli bajnoki mérkőzésén játszó Dan Nistor lövését, a kolozsvári veterán az ismétlést már bevágta, három perc múlva pedig Drammeh vágott a kapu közepébe egy jobbról visszagurított labdát.

Szünetben Ilyés Róbert csíki edző hármas cserével igyekezett stabilizálni védelmét, az Universitatea viszont kényelmesre vette a tempót, és csak az előnyét próbálta megőrizni, lövés nélkül futballozva végig a második félidőt. Eppelnek viszont egy kapusba lőtt ziccer után egy fejessel csak összejött a szépítő gól, majd át is adta a helyét Nagy Zoárdnak. Négy perc múlva Elios Capradossi kezezése nyomán az FK is büntetőhöz jutott, amelyet a megszokott végrehajtók hiányában (Pászka Lóránd eltiltását töltötte, Jozef Dolny sérült) Kleinheisler vállalt el, de a kapu fölé vágta a labdát. A csíkiak a végjátékban első szögleteikből próbáltak sikertelenül tovább faragni a hátrányból, és három győztes mérkőzés után maradtak pont nélkül. Az Universitatea visszavágott az őszi vereségért.