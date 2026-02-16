Átlagos „Joe” volt, minden idők legeredményesebb téli olimpikonja lett – 5 érdekesség Johannes Hösflot Klaebóról

1. ÁTLAGOS „JOE” VOLT, NEM TŰNT KI A TÖBBIEK KÖZÜL

Amikor Johannes kisgyerek volt, egyáltalán nem tűnt úgy, hogy minden idők legeredményesebb téli olimpikonja lesz. Jó néhány sífutóversenyen vett részt, de rengetegszer veszített, ami frusztrálta. Édesanyja, Elisabeth bevezette a szabályt, hogy miután vége volt egy versenynek, Johannes egyedül elsíelhetett a fák közé egy csendes helyre, ahol magányában feldolgozhatta a vereség okozta dühöt. Amikor ez sikerült és lenyugodott, visszament a társaihoz és gratulált nekik, majd tette tovább a dolgát, mintha mi sem történt volna.

A kis Johannes (Fotó: blog.livigno.eu)

Rune Sandöy, Klaebo U15-ös edzője elmondta a The Athleticnek adott interjújában, nem volt jele annak, hogy világklasszis válik belőle. „Csak egy átlagos Joe volt a csoportban.” Amikor 14 évesen versenyezni kezdett, egyértelműen tehetségesnek tűnt, ám kortársai fizikailag jobbak voltak. Trondheim környékén, ahol Klaebo felnőtt, rengeteg gyerek sífutott, novembertől áprilisig, kiváló környezetben. Könnyű lett volna feladni és kipróbálni mást, ám a sok barát, a jó hangulat ott tartotta a sportágban.

A társak jobban teljesítettek a különböző erőnléti teszteken fekvőtámaszokban, húzódzkodásokban, ugrásokban. Sandöy elmondta azt is, hogy grafikonokat vezetett a teljesítményekről, megmérve, hogy ki mennyit fejlődik. Johannes Klaebo kitartóan próbált jobb és jobb lenni, és ezért mindig ott volt a legtöbbet fejlődő gyerekek között. Továbbá Sandöy olyan játékokat is kitalált, amelyekben azok is jók lehettek, akik a sífutásban nem emelkedtek ki: egyensúlyozás egy lécen, lesiklás, műlesiklás, de még kvízjátékokat is rendezett. Így Johannes is megismerhette a győzelem ízét, hogy milyen érzés az, ha valaki a legjobb valamiben, és ez önbizalmat adott neki.

2. NAGYPAPÁJA KULCSSZEREPET JÁTSZOTT ABBAN, HOGY VILÁGKLASSZIS LETT

Norvégiában nemzeti sport a sífutás – habár Johannes először labdarúgó akart lenni –, így nem csoda, hogy a családokban többen is hódolnak ennek a szenvedélynek. Johannesnek édesapja, Haakon a menedzsere, s egyik nagypapája, Kaare segíti a szakmai felkészülésben. A nagypapa munkája kulcsfontosságúnak bizonyult. Johannes mindössze 15 éves volt, amikor leültek, és mindenre kiterjedő tervet készítettek, hogy egyszer olyan klasszis legyen, mint egyik példaképe, a kétszeres olimpiai bajnok Petter Northug. Utóbbit annyira kedvelte, hogy egyszer az iskolában gyomorfájást színlelt, hogy hazamehessen, és tévén megnézhesse Northugot, ahogy a világbajnokságon szerepel.

Nagy hangsúlyt fektettek Johannes technikájára, mivel tudták hogy amikor felnő, az izomtömege is nagyobb lesz. Fejlődése nem volt látványosan gyors, néhány évnek el kellett telnie, hogy a korosztályában felnőjön a legjobbakhoz. Tizennyolc évesen a legtöbb versenyét már megnyerte. Ugyanakkor a fejlődésben betegségek, megfázások is gátolták, és pont ebben az időszakban fedezték fel nála, hogy allergiás néhány élelmiszerre. Az étrendjéből kiiktatták a glutént, a tejet és a tojást, és ez újabb lökést adott a fejlődésben. Egyébként is nagyon ügyel az étkezésére és időben fekszik le. Húszéves korában már szinte minden versenyt megnyert…

Kitalálták a Klaebo-futást, egy olyan technikát, amit hegynek fölfelé alkalmaz. „Először véletlenül történt – mondta Kaare. – Nem volt elég vaksz a lécein, amelyek így túlságosan csúszóssá váltak. Johannes viszont rájött, hogy ha apró, gyors lépésekkel fut, akkor jobban tud haladni felfelé.”

Erre a technikára jó példa a milánói-cortinai játékokon sprintben szerzett győzelme:

3. ELKÉPESZTŐ REKORDOKAT DÖNTÖGET

Johannes Hösflot Klaebóról felnőttként gyorsan kiderült, hogy az adottságai, becsvágya, az egész család elhivatottsága ideális elegyet alkot ahhoz, hogy minden idők legjobb sífutója legyen. Ennek megfelelően az eredményei, rekordjai egészen elképesztőek:

– minden idők legeredményesebb téli sportolója 9 arannyal (cikkünk a téli olimpia alatt készült, amikor Klaebónak még két száma hátravolt). Összesen 11 érme van a játékokról.

– a legeredményesebb norvég olimpikon

– minden idők legtöbbszörös világkupaverseny-győztese 107 elsőséggel.

– minden idők legjobb sprintere 63 győzelemmel

– a legfiatalabb olimpiai bajnok a férfi sífutók között (21 évesen és 114 naposan, 2018-ban)

– a legfiatalabb világbajnok (22 évesen és 122 naposan 2019-ben)

– a legfiatalabb összetettvilágkupa-győztes a férfiak között (21 évesen, 2018-ban)

– a Tour de Ski legfiatalabb győztese (22 évesen és 76 naposan 2019-ben)

Még nincs 30 éves, és lehet, hogy nemcsak a „legfiatalabb”, hanem a „legidősebb” kezdetű rekordokat is felállítja majd…

4. ÖCCSE, OLA, YOUTUBE-CSATORNÁT ÜZEMELTET A FELKÉSZÜLÉSÉRŐL ÉS A MINDENNAPJAIRÓL

A YouTube-csatornája azért fantasztikus, mert tökéletesen bemutatja, milyen egy sífutó élete, nemcsak a versenyek alatt, hanem a mindennapokban is. Nem marketingterv alapján készült anyagokat mutatnak be, hanem teljesen hétköznapi videókat töltenek fel, mintha egy közeli ismerősünk tenné. A 2017 januárja óta az edzéseken, versenyhelyszíneken készült videók mellett betekintést nyerhetünk a hétköznapi életébe is: hogyan vásárol be, hogyan étkezik, hogyan nyaral. Olyan felvételeket is megnézhetünk, amilyeneket nagyon ritkán láthatunk egy profi sportoló életéből. Találkozás a barátokkal, kő-papír-ollózás a horvát tengerben a víz alatt, vadászrepülő tesztelése (!), beszélgetés a kedvesével, születésnap megünneplése, látogatás egy amerikaifutball-mérkőzésre vagy éppen a fodrászhoz. Bár manapság ritkábban jelenik meg róla friss videó (korábban hetente jött ki új), megéri egyet-kettőt megnézni, hogy megtudjuk, milyen egy szuperklasszis sportoló a hétköznapokban. Eddig 126 ezer feliratkozó látta a több mint 280 videóját.

Klaebo kő-papír-ollózik a víz alatt a horvát tengerben

5. A BÍRÓSÁG ELÍTÉLTE

Johannes Hösflot Klaebo nagyon laza srác tud lenni, vidám és tisztességes, de néha ő is hibázik. 2019 márciusában 16 napos felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, és 10 ezer koronás (akkori árfolyamon 325 ezer forint) pénzbüntetést is kellett fizetnie egy autóbaleset miatt.

Az eset Trondheimben történt egy gyalogos-átkelőhelynél. Két ember, köztük egy 12 éves kislány is megsérült, amikor vezetéskor összetévesztette a gázpedált és a fékpedált, ami miatt belerohant egy másik, az átkelőnél álló autóba. Utóbbi elsodorta a zebrán éppen átkelő kislányt, kisebb sérüléseket okozva neki. Viszont a vétlen autó söfőrjének eltört egy csontja, és hat hétre ágyba kényszerült. Mivel Klaebónak ezt megelőzően is voltak már közlekedési kihágásai, kilenc hónapra bevonták a jogosítványát (amit persze azóta visszakapott).

NÉVJEGY

JOHANNES HÖSFLOT KLAEBO

Született: 1996. október 22., Oslo

Sportága: sífutás

Legjobb eredményei: 9x olimpiai bajnok (2018: egyéni sprint, csapatsprint, váltó; 2022: egyéni sprint, csapatsprint; 2026: 10 km szabad stílus, 20 km síatlon, egyéni sprint, váltó); olimpiai ezüstérmes (2022: váltó), olimpiai bronzérmes (2022: 15 km klasszikus stílus); 15x világbajnok, 2x vb-ezüstérmes, vb-bronzérmes; 5x összetettvilágkupa-győztes, 107x világkupaverseny-győztes

Források:

https://www.nytimes.com/athletic/7018986/2026/02/04/winter-olympics-johannes-klaebo-cross-country-skiing/

https://www.olympics.com/en/athletes/klaebo

https://www.olympedia.org/athletes/137724

https://www.youtube.com/@johanneshk/featured

https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_H%C3%B8sflot_Kl%C3%A6bo

https://www.newsinenglish.no/2019/03/06/skier-klaebo-sentenced/