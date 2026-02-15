Szlovák Niké Liga: Komárom–DAC
A szlovák Niké Liga 20. fordulójában 9. helyen álló Komárom a második helyen tanyázó DAC-ot fogadja. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
20. FORDULÓ
15.30: KFC Komárom–DAC 0–0 – élőben az NSO-n!
A kezdőcsapatok:
Komárom: Dlubáč – Krčík, Pillár, M. Simko, Rudzan – Gambos – Szűcs, Kiss, Zák, Ganbold – Boda.
DAC: Bartels – Kapanadze, Djukanovics, Nemanic, Modesto – Kacsaraba, Ouro, Tuboly, Ramadan – Gruber, Kukovec.
