Szlovák Niké Liga: Komárom–DAC

2026.02.15. 15:17
(fotó: dac1904.sk)
A szlovák Niké Liga 20. fordulójában 9. helyen álló Komárom a második helyen tanyázó DAC-ot fogadja. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
20. FORDULÓ
15.30: KFC Komárom–DAC 0–0 élőben az NSO-n!

A kezdőcsapatok:

Komárom: Dlubáč – Krčík, Pillár, M. Simko, Rudzan – Gambos – Szűcs, Kiss, Zák, Ganbold – Boda.
DAC: Bartels – Kapanadze, Djukanovics, Nemanic, Modesto – Kacsaraba, Ouro, Tuboly, Ramadan – Gruber, Kukovec.

 

Közvetítésünk folyamatosan frissül, a modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.

 

