PL: Sunderland–Liverpool
Az angol labdarúgó Premier League 26. fordulójának szerdai játéknapján a Liverpool a Sunderland otthonába látogat.
ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
SUNDERLAND AFC–LIVERPOOL FC 0–0
Sunderland, Stadium of Light. Vezeti: Kavanagh
SUNDERLAND: Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Sadiki, Le Fee – Hume, Diarra, Angulo – Brobbey. Menedzser: Regis Le Bris
A kispadon: Ellborg (kapus), Cirkin, Geertruida, Isidor, Mayenda, Mundle, O'Nien, Tigg, Talbi
LIVERPOOL: Alisson – Endo, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Witz, Gakpo – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Mamardasvili (kapus), Chiesa, Joe Gomez, Kerkez, Morrison, Ngumoha, Nyoni, Ramsay
PERCRŐL PERCRE
A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.
Legfrissebb hírek
Szoboszlaié a forduló gólja a Premier League-ben
Angol labdarúgás
2026.02.09. 14:40
Ezek is érdekelhetik