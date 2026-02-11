Nemzeti Sportrádió

PL: Sunderland–Liverpool

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
2026.02.11. 20:47
null
Brian Brobbey és Ibrahima Konaté küzdenek a labdáért (Fotó: Getty Images)
Címkék
PL Liverpool Sunderland Premier League Kerkez Milos
Az angol labdarúgó Premier League 26. fordulójának szerdai játéknapján a Liverpool a Sunderland otthonába látogat.

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
SUNDERLAND AFC–LIVERPOOL FC 0–0
Sunderland, Stadium of Light. Vezeti: Kavanagh
SUNDERLAND: Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Sadiki, Le Fee – Hume, Diarra, Angulo – Brobbey. Menedzser: Regis Le Bris
A kispadon: Ellborg (kapus), Cirkin, Geertruida, Isidor, Mayenda, Mundle, O'Nien, Tigg, Talbi
LIVERPOOL: Alisson – Endo, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Witz, Gakpo – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Mamardasvili (kapus), Chiesa, Joe Gomez, Kerkez, Morrison, Ngumoha, Nyoni, Ramsay

PERCRŐL PERCRE

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.

 

PL Liverpool Sunderland Premier League Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Tóth Alexnek nem számít, melyik poszton, csak a pályán legyen

Légiósok
10 órája

Hét és fél hónap után kirúgta edzőjét a Tottenham – hivatalos

Angol labdarúgás
10 órája

Tóth Alex először kezdett a Bournemouthban, a „cseresznyések” fordítottak Liverpoolban

Angol labdarúgás
22 órája

Az UEFA ismét Szoboszlai és Haaland barátságáról posztolt – videó

Bajnokok Ligája
Tegnap, 21:44

„Elsősorban azért volt csalódott, mert elveszítettük a mérkőzést” – Slot lapunknak Szoboszlai kiállításáról

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:48

Megműtötték az angolok 100 millió fontos sztárját, nem lesz ott a vb-n

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:00

Hat ország élvonalában szereztek gólt a magyar légiósok a múlt héten

Légiósok
2026.02.09. 15:42

Szoboszlaié a forduló gólja a Premier League-ben

Angol labdarúgás
2026.02.09. 14:40
Ezek is érdekelhetik