Heti légiósprogram: rajtol az amerikai bajnokság

FEBRUÁR 16., HÉTFŐ
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Rio Ave–Moreirense
Rio Ave: Nikitscher Tamás
FEBRUÁR 17., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
A nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés
18.45: Galatasaray (török)–Juventus (olasz)
Galatasaray: Sallai Roland
ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Charlton Athletic–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
SKÓCIA
Skót Kupa, nyolcaddöntő
20.45: Dundee United–Spartans
Dundee United: Keresztes Krisztián
FEBRUÁR 18., SZERDA
SZLOVÁKIA
Szlovák kupa, nyolcaddöntő
15.30: Lipótszentmiklós–Komárom
Komárom: Szűcs Patrik
FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
A nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés
18.45: Sigma Olomouc (cseh)–Lausanne (svájci)
Olomouc: Baráth Péter
FEBRUÁR 20., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
21.00: Blackburn Rovers–Preston North End
Blackburn: Tóth Balázs
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: RFC Liege–FC Bruges II
FC Bruges II: Ostoici Stefan
IRÁN
Persian Gulf Pro League
16.15: Perszepolisz–Hejbar Horamabad
Perszepolisz: Gera Dániel
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Rizespor–Kocaelispor
Rizespor: Mocsi Attila
Kocaelispor: Balogh Botond
FEBRUÁR 21., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
18.30: West Ham United–AFC Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
Championship (II. osztály)
13.30: West Bromwich Albion–Coventry City
West Bromwich: Callum Styles
16.00: Millwall–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Hartberg–Grazer AK
GAK: Jánó Zétény
17.00: Rapid Wien–Wolfsberger AC
Rapid: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Seraing–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
20.00: Sporting Lokeren–Lommel
Lommel: Vancsa Zalán
CIPRUS
Cyprus League
17.00: Pafosz–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Vasárnap, 3.30: Los Angeles FC–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
Vasárnap, 4.30: Portland Timbers–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
Vasárnap, 4.30: San Jose Earthquakes–Sporting Kansas City
SKC: Sallói Dániel
IZRAEL
Ligat Ha’Al
16.30: Maccabi Haifa–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.45: Górnik Zabrze–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Wolfsburg–Augsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
15.30: Union Berlin–Bayer Leverkusen
Union Berlin: Schäfer András
18.30: RB Leipzig–Borussia Dortmund
RB Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
17.15: Cesena–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Poli Iasi–CSM Olimpia Szatmárnémeti
CSM Olimpia: Vida Kristopher
11.00: CS Dinamo Bucuresti–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
SKÓCIA
Premiership
16.00: Dundee United–Kilmarnock
Dundee United: Keresztes Krisztián
SZERBIA
Szuperliga
16.00: Vojvodina–Novi Pazar
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga
15.30: Dunaszerdahely–Szakolca
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
15.30: Eperjes–Komárom
Komárom: Szűcs Patrik
TÖRÖKORSZÁG
Super League
18.00: Konyaspor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
FEBRUÁR 22., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
15.00: Nottingham Forest–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: LASK–Red Bull Salzburg
Salzburg: Redzic Damir
CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.30: Teplice–Sigma Olomouc
Olomouc: Baráth Péter
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Nantes–Le Havre
Le Havre: Loic Nego
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
19.00: AEK Athén–Levadiakosz
AEK: Varga Barnabás
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Paderborn–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Porto–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
11.00: Bihor–ASA Marosvásárhely
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Major Sámuel
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
16.15: FC Andorra–Zaragoza
Andorra: Yaakobishvili Áron
SZERBIA
Szuperliga
16.00: Szpartak Szabadka–Radnicski 1923
Szpartak: Holender Filip
19.00: Topolya–Csukaricski
Topolya: Mezei Szabolcs
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Kassa–Zsolna
Kassa: Kovács Mátyás
Zsolna: Szánthó Regő
FEBRUÁR 23., HÉTFŐ
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: AZ II–Den Bosch
AZ II: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Lechia Gdansk–Zaglebie Lubin
Zaglebie Lubin: Szabó Levente
ROMÁNIA
Superliga
16.00: Csíkszereda–Hermannstadt
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence