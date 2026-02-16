A szaúdi ligából az angol vb-keretbe: Ivan Toney megpróbálja!

Pazar formában játszik a szaúdi első osztályban Ivan Toney. A 29 éves, hétszeres angol válogatott center az eddigi 21 forduló alatt hússzor talált az ellenfelek kapujába az Al-Ahli színeiben, ezzel vezeti a góllövőlistát a 18 gólos Cristiano Ronaldo előtt. Nem csoda hát, hogy a Brentfordtól 2024 nyarán 42 millió euróért megvásárolt támadó, aki a 2024–25-ös idényben ázsiai Bajnokok Ligáját nyert a zöld-fehér csapattal, jól érzi magát a Közel-Keleten, bár azért azt sem zárja ki, hogy a távolabbi jövőben ismét Premier League-csapat mezét öltse magára.

„Soha nem mondd, hogy soha – fogalmazott a Sky Sports visszatérésre vonatkozó kérdésére válaszolva a csatár. – De vannak még itt céljaim, hosszú távra szerződtem az Al-Ahlihoz. Meg akarom szolgálni a belém vetett hitet, és trófeákat akarok nyerni. Sikerült beilleszkednem, a számaim, azt hiszem, magukért beszélnek. Élvezem a futballt, és egyelőre nem látok okot a visszamenjek oda, ahol voltam.”

Toney legközelebbi Premier League-meccsére tehát feltehetően még jó darabig várnunk kell, ahogy ő is vár a nyolcadik angol válogatott fellépésére. Az Európa-bajnoki ezüstérmes labdarúgónak Thomas Tuchel szövetségi kapitánynál ugyanis eddig mindössze két perc jutott: 2025 júniusában, a Szenegál elleni felkészülési mérkőzésen volt epizodista.

A játékos tisztában van azzal, hogy a szaúdi ligából nehezebb bekerülni a „háromoroszlánosok” keretébe, mint hazulról, de versenyelőnye így is van a szigetországban futballozó vetélytársakkal szemben.

„Remek kenne kijutni a világbajnokságra, hiszen még sohasem jártam ott, minden játékos erről álmodik, s nekem ez lehet az utolsó lehetőségem. Óriási dolog lenne megnyerni a tornát, rengeteget jelentene Angliának. Hiszem, hogy előnyt jelentenék a csapatnak, mert nagyszerű játékosok, remek csatárok vannak a keretben, akik bizonyára jól alkalmazkodnak majd a hőséghez, de én már hozzászoktam az ilyen körülményekhez. Több mint harminc fokban nem lehet összevissza rohangálni, be kell osztani az erődet, mert hamar elfogy a szufla. Nekem nem kell akklimatizálódnom” – üzent finoman szövetségi kapitánynak Toney.