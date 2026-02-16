Hetekig nem számíthat Gulácsi Péterre az RB Leipzig

Az RB Leipzig honlapjáról kiderült, hogy Gulácsi Péternek részlegesen elszakadt a belső oldalszalagja a bal térdében.

A 35 éves Gulácsi stabil teljesítményt nyújt az idényben: huszonkét bajnokija közül kilencen őrizte meg kapuját a góltól, ebben a tekintetben csak a dortmundi Gregor Kobel jobb nála a Bundesligában.

Gulácsi egy héttel ezelőtt hosszabbította meg szerződését a lipcseiekkel 2027 nyaráig.

NÉMET BUNDESLIGA

22. FORDULÓ

RB Leipzig–Wolfsburg 2–2 (Y. Diomande 70., Gruda 89., ill. Amura 52., Svanberg 79.)