Hetekig nem számíthat Gulácsi Péterre az RB Leipzig

2026.02.16. 15:09
null
Gulácsi Pétert a belga Maarten Vandevoordt váltotta (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig hivatalos honlapján közölte, hogy Gulácsi Pétert nem kell műteni a térdsérülése miatt, de várhatóan március végéig nem léphet pályára a magyar kapus.

Az RB Leipzig honlapjáról kiderült, hogy Gulácsi Péternek részlegesen elszakadt a belső oldalszalagja a bal térdében.

A 35 éves Gulácsi stabil teljesítményt nyújt az idényben: huszonkét bajnokija közül kilencen őrizte meg kapuját a góltól, ebben a tekintetben csak a dortmundi Gregor Kobel jobb nála a Bundesligában.

Gulácsi egy héttel ezelőtt hosszabbította meg szerződését a lipcseiekkel 2027 nyaráig.

NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ
RB Leipzig–Wolfsburg 2–2 (Y. Diomande 70., Gruda 89., ill. Amura 52., Svanberg 79.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München22183182–19+63 57 
  2. Borussia Dortmund22156147–20+27 51 
  3. Hoffenheim22143547–28+19 45 
  4. Stuttgart22133641–29+12 42 
  5. RB Leipzig22124642–30+12 40 
  6. Bayer Leverkusen21123643–27+16 39 
  7. Eintracht Frankfurt2287744–46–2 31 
  8. Freiburg2286832–36–4 30 
  9. Hamburg2167824–31–7 25 
10. Union Berlin2267928–37–9 25 
11. Augsburg22741125–39–14 25 
12. 1. FC Köln22651131–37–6 23 
13. Mönchengladbach22571025–37–12 22 
14. Mainz22561125–37–12 21 
15. Wolfsburg22551231–46–15 20 
16. Werder Bremen22471122–42–20 19 
17. St. Pauli22451320–39–19 17 
18. Heidenheim22341519–48–29 13 

 

 

