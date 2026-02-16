Hetekig nem számíthat Gulácsi Péterre az RB Leipzig
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig hivatalos honlapján közölte, hogy Gulácsi Pétert nem kell műteni a térdsérülése miatt, de várhatóan március végéig nem léphet pályára a magyar kapus.
Az RB Leipzig honlapjáról kiderült, hogy Gulácsi Péternek részlegesen elszakadt a belső oldalszalagja a bal térdében.
A 35 éves Gulácsi stabil teljesítményt nyújt az idényben: huszonkét bajnokija közül kilencen őrizte meg kapuját a góltól, ebben a tekintetben csak a dortmundi Gregor Kobel jobb nála a Bundesligában.
Gulácsi egy héttel ezelőtt hosszabbította meg szerződését a lipcseiekkel 2027 nyaráig.
NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ
RB Leipzig–Wolfsburg 2–2 (Y. Diomande 70., Gruda 89., ill. Amura 52., Svanberg 79.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|22
|18
|3
|1
|82–19
|+63
|57
|2. Borussia Dortmund
|22
|15
|6
|1
|47–20
|+27
|51
|3. Hoffenheim
|22
|14
|3
|5
|47–28
|+19
|45
|4. Stuttgart
|22
|13
|3
|6
|41–29
|+12
|42
|5. RB Leipzig
|22
|12
|4
|6
|42–30
|+12
|40
|6. Bayer Leverkusen
|21
|12
|3
|6
|43–27
|+16
|39
|7. Eintracht Frankfurt
|22
|8
|7
|7
|44–46
|–2
|31
|8. Freiburg
|22
|8
|6
|8
|32–36
|–4
|30
|9. Hamburg
|21
|6
|7
|8
|24–31
|–7
|25
|10. Union Berlin
|22
|6
|7
|9
|28–37
|–9
|25
|11. Augsburg
|22
|7
|4
|11
|25–39
|–14
|25
|12. 1. FC Köln
|22
|6
|5
|11
|31–37
|–6
|23
|13. Mönchengladbach
|22
|5
|7
|10
|25–37
|–12
|22
|14. Mainz
|22
|5
|6
|11
|25–37
|–12
|21
|15. Wolfsburg
|22
|5
|5
|12
|31–46
|–15
|20
|16. Werder Bremen
|22
|4
|7
|11
|22–42
|–20
|19
|17. St. Pauli
|22
|4
|5
|13
|20–39
|–19
|17
|18. Heidenheim
|22
|3
|4
|15
|19–48
|–29
|13
Legfrissebb hírek
Kórházi ágyából posztolt Lindsey Vonn – fotó
Téli olimpia 2026
2026.02.11. 20:54
Vége a találgatásnak: Gulácsi hosszabbított a Lipcsével
Légiósok
2026.02.09. 18:40
Ezek is érdekelhetik