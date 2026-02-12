Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik a világ legjobb szabadrúgáslövője?

2026.02.12. 17:58
null
Címkék
légiósok NS-podcast podcast Liverpool Szoboszlai Dominik Dupla Tízes Premier League
Sok szempontból volt Szoboszlai Dominik a hétvégi Liverpool-rangadó főszereplője: ezekről, szabadrúgásairól és posztjáról is beszélgettünk a Dupla Tízes e heti adásában.

 

 

légiósok NS-podcast podcast Liverpool Szoboszlai Dominik Dupla Tízes Premier League
Legfrissebb hírek

Hiába a kétkedések, Varga Barnabás egyre magasabb szinten bizonyít

Paunoch Péter blogja
5 órája

Végleg Tóth Alexéket erősíti a Real Madrid nevelése – hivatalos

Angol labdarúgás
7 órája

Premier League: négy hónap után menesztette Dyche-t a Nottingham Forest

Angol labdarúgás
8 órája

Arne Slot aggódik a Szoboszlait helyettesítő játékosa miatt

Angol labdarúgás
9 órája

Erre még egyszer sem volt példa a Liverpool mostani idényében

Angol labdarúgás
19 órája

Semenyo ismét remekelt, a Manchester City szűk 40 perc alatt lerendezte a Fulhamet

Angol labdarúgás
20 órája

Tóth Alexnek nem számít, melyik poszton, csak a pályán legyen

Légiósok
Tegnap, 11:25

Hét és fél hónap után kirúgta edzőjét a Tottenham – hivatalos

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:15
Ezek is érdekelhetik