Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik a világ legjobb szabadrúgáslövője?
CSELŐTEI MÁRK
SMAHULYA ÁDÁM
2026.02.12. 17:58
légiósok
NS-podcast
podcast
Liverpool
Szoboszlai Dominik
Dupla Tízes
Premier League
Sok szempontból volt Szoboszlai Dominik a hétvégi Liverpool-rangadó főszereplője: ezekről, szabadrúgásairól és posztjáról is beszélgettünk a Dupla Tízes e heti adásában.
