Szoboszlai-gól, Kerkez-gólpassz, magabiztos Liverpool-továbbjutás

FA-KUPA

4. FORDULÓ

Liverpool FC–Brighton 3–0 (1–0)

Liverpool, Anfield, 60 227 néző. Vezette: Stuart Attwell

Liverpool: Alisson – C. Jones (Ramsay, 89.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Szoboszlai, A. Mac Allister – Szalah (Ngumoha, 77.), Wirtz (J. Gomez, 71.), Gakpo (Nyoni, 89.) – Chiesa (Ekitiké, 77.). Menedzser: Arne Slot

Brighton: Steele – Veltman, Van Hecke (Boscagli, 72.), Dunk, Kadioglu – Gross, Baleba (Mitoma, 62.), Hinshelwood (Wieffer, 81.) – D. Gómez (Rutter, 62.), Kosztulasz, Howell (Minteh, 62.). Menedzser: Fabian Hürzeler

Gólszerző: C. Jones (42.), Szoboszlai (56.), Szalah (68. – 11-esből)

A Sunderland elleni bajnokit magyarjai nélkül nyerte meg a Pool, de a Brighton ellen Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is visszatért a kezdőbe. Utóbbi ezúttal a középpályán kapott helyet, a Liverpoolnál rendre problémás jobbhátvédposztot Curtis Jones töltötte be.

Az első fél órában elég visszafogott volt mindkét csapat, de az első játékrész utolsó negyedórájában sebességet váltottak a „vörösök”. A 36. percben a Brighton kapujába került a labda, de Szoboszlai szabadrúgása után Cody Gakpo lesről fejelt, így a játékvezető nem adta meg a találatot.

Kerkez Milos az egész első félidőben nagyon aktív volt, a 38. percben remek lövéssel tesztelte Jason Steele-t, majd a 42. percben az ő beadását vágta a léc alá Curtis Jones. A Brighton szinte a semmiből egyenlíthetett volna, de Jones elcsúszása után Diego Gómez lövését Alisson lábbal védte, így a Liverpool vonulhatott előnnyel a szünetre.

Az 56. percben növelte előnyét a hazai csapat, Mohamed Szalah remekül készítette le a labdát a nagy lendülettel érkező Szoboszlai Dominiknak, és a magyar középpályás a jobbösszekötő helyéről kilőtte Steele kapujának jobb felső sarkát.

A gólpasszt adó egyiptomi 12 perccel később tizenegyest harcolt ki, és saját maga értékesítette is, eldöntve ezzel a mérkőzést. Rio Ngumoha eljutott egy érvénytelenített gólig, bár úgy tűnt, a fiatal cserejátékos nem volt lesen. Szoboszlai és Kerkez is végigjátszotta a mérkőzést, a Liverpool pedig várhatja az ötödik forduló hétfői sorsolását. 3–0