Vasárnapi sportműsor: két számban három magyarért szoríthatunk a téli olimpián
FEBRUÁR 15., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
22. FORDULÓ
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
18. FORDULÓ
14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC – élőben az NSO-n!
14.00: Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
14.00: Tiszakécskei LC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
15.00: Aqvital FC Csákvár–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
15.00: Kecskeméti TE–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL FA-KUPA
4. FORDULÓ
13.00: Birmingham City (II.)–Leeds United (Tv: Spíler1)
14.30: Grimsby Town (IV.)–Wolverhampton Wanderers
15.00: Oxford United (II.)–Sunderland
15.00: Stoke City (II.)–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Wigan Athletic (III.) (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
22. FORDULÓ
15.00: Le Havre–Toulouse
17.15: Lorient–Angers
17.15: Metz–Auxerre
20.45: Lyon–Nice
NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Heidenheim
17.30: RB Leipzig–Wolfsburg (Tv: Match4)
NÉMET MÁSODOSZTÁLY
13.30: Kiel–Schalke 04 (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ
12.30: Udinese–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Genoa
15.00: Parma–Hellas Verona (Tv: Match4)
18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)
20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
14.00: Oviedo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
23. FORDULÓ
17.00: Mladoszt Lucsani–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
20. FORDULÓ
15.30: KFC Komárom–DAC – élőben az NSO-n!
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.30: Sporting CP–Famalicao (Tv: Sport2)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
ALPESI SÍ
10.00: női óriás-műlesiklás, 1. futam (Tóth Zita)
13.30: női óriás-műlesiklás, 2. futam, DÖNTŐ
BOB
10.00: női egyes, 1. futam
11.50: női egyes, 2. futam
CURLING
9.05: férfi selejtező
Egyesült Államok–Svédország
Németország–Nagy-Britannia
Norvégia–Olaszország
14.05: női selejtező
Japán–Dél-Korea
Dánia–Olaszország
Nagy-Britannia–Svédország
Egyesült Államok–Kína
19.05: férfi selejtező
Kína–Kanada
Norvégia–Egyesült Államok
Olaszország–Csehország
Nagy-Britannia–Svájc
GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi üldözéses csapatverseny, negyeddöntő
17.00: női 500 m, DÖNTŐ
HÓDESZKA
13.45: vegyes krossz, kieséses szakasz
14.40: vegyes krossz, DÖNTŐ
JÉGKORONG
FÉRFIAK
A-csoport, 3. forduló
12.10: Svájc–Csehország
16.40: Kanada–Franciaország
C-csoport, 3. forduló
19.10: Dánia–Lettország
21.10: Egyesült Államok–Németország
MŰKORCSOLYA
19.45: páros, rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
SÍFUTÁS
12.00: 4x7.5 km-es férfi váltó, DÖNTŐ
SÍLÖVÉSZET
11.15: férfi 12.5 km üldözéses, DÖNTŐ
14.45: női 10 km üldözéses, DÖNTŐ
SÍUGRÁS
18.45: női nagysánc, egyéni, DÖNTŐ
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30: férfi páros mogul, DÖNTŐ
19.30: férfi big air, selejtező
SZKELETON
18.00: vegyes váltó, DÖNTŐ
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
11.00: többpróba országos bajnokság és nyílt verseny (BOK-csarnok), 2. nap
AUTOSPORT
20.30: NASCAR Cup Series, Daytona 500 (Tv: Arena4)
GOLF
PGA TOUR
20.40: Pebble Beach Tournament, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ICEHL, alapszakasz
15.30: FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák)
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Villach (osztrák)
KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
14.30: Almería Classic, férfiak (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 13. forduló
A-csoport
14.00: Borussia Dortmund (német)–Metz Handball (francia) (Tv: Sport2)
16.00: Gloria Bistrita (román)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Storhamar HE (norvég)
B-csoport
16.00: Ikast Handbold (dán)–Odense Handbold (dán) (Tv: Sport2)
Női Európa-liga, csoportkör, 5. forduló
A-csoport
14.00: Thüringer HC (német)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)
B-csoport
18.00: Mol Esztergom–Nyköbing Falster HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
Német férfibajnokság
18.00: THW Kiel–Magdeburg (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
Női NB I
17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd
18.00: Dávid Kornél KA–Tarr KSC Szekszárd
NBA
All Star Weekend, Los Angeles
23.00: All Star-gála, Amerikai Sztárok–Világválogatott (Tv: Sport1)
RALI
Svéd rali, a világbajnokság 2. futama, Umea
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
14.00: Swissten Dág KSE –Szolnoki RK-SC SI
18.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn
18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–Fino Kaposvár
18.00: Debreceni EAC–MAFC
18.30: MEAFC-Peka Bau–Dunaújvárosi KSE
NŐI EXTRAIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
17.00: Vasas Óbuda–Vasas SC
TENISZ
ATP-torna, Rotterdam
Döntő
15.30: De Minaur (ausztrál)–Auger-Aliassime (kanadai) (Tv: Arena4)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Erdei Márk Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika
7.00: Kovács Erikát, a Nemzeti Sport tudósítóját kapcsoljuk a téli olimpiáról
7.40: Megint sikerül hibátlan hétvégét zárni női kézilabdacsapatainknak Európában?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Szabó Zoltánt hívjuk, hiszen véget ért a férfi vízilabda BL és Európa-kupa csoportköre
9.05: Tóth Ivett hatszoros magyar bajnok, olimpikon műkorcsolyázó érkezik a stúdióba
10.00: Best of
11.00: Csillagok állása
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél Szerkesztő: Jó András
15.30: Közvetítés a Kazincbarcika–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin, szakértő: Wukovics László
16.00: Közvetítés a Gloria Bistrita–DVSC női kézilabda BL-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, szakértő: Marosán György
17.00: Közvetítés a Bp. Honvéd FC–Szentlőrinc NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence
17.45: Közvetítés az ETO FC–Kisvárda NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Katona László, szakértő: Wukovics László
18.00: Közvetítés az Esztergom–Nyköbing női kézilabda Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Marosán György
19.30: Kapcsoljuk a téli olimpia helyszíneit
22.30: Sportvilág