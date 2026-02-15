Vasárnapi sportműsor: két számban három magyarért szoríthatunk a téli olimpián

FEBRUÁR 15., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

22. FORDULÓ

15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

18. FORDULÓ

14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC – élőben az NSO-n!

14.00: Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

14.00: Tiszakécskei LC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

14.00: HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

15.00: Aqvital FC Csákvár–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

15.00: Kecskeméti TE–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL FA-KUPA

4. FORDULÓ

13.00: Birmingham City (II.)–Leeds United (Tv: Spíler1)

14.30: Grimsby Town (IV.)–Wolverhampton Wanderers

15.00: Oxford United (II.)–Sunderland

15.00: Stoke City (II.)–Fulham (Tv: Spíler1)

17.30: Arsenal–Wigan Athletic (III.) (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

22. FORDULÓ

15.00: Le Havre–Toulouse

17.15: Lorient–Angers

17.15: Metz–Auxerre

20.45: Lyon–Nice

NÉMET BUNDESLIGA

22. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Heidenheim

17.30: RB Leipzig–Wolfsburg (Tv: Match4)

NÉMET MÁSODOSZTÁLY

13.30: Kiel–Schalke 04 (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ

12.30: Udinese–Sassuolo (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Genoa

15.00: Parma–Hellas Verona (Tv: Match4)

18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)

20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

14.00: Oviedo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

23. FORDULÓ

17.00: Mladoszt Lucsani–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

20. FORDULÓ

15.30: KFC Komárom–DAC – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

21.30: Sporting CP–Famalicao (Tv: Sport2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ

10.00: női óriás-műlesiklás, 1. futam (Tóth Zita)

13.30: női óriás-műlesiklás, 2. futam, DÖNTŐ

BOB

10.00: női egyes, 1. futam

11.50: női egyes, 2. futam

CURLING

9.05: férfi selejtező

Egyesült Államok–Svédország

Németország–Nagy-Britannia

Norvégia–Olaszország

14.05: női selejtező

Japán–Dél-Korea

Dánia–Olaszország

Nagy-Britannia–Svédország

Egyesült Államok–Kína

19.05: férfi selejtező

Kína–Kanada

Norvégia–Egyesült Államok

Olaszország–Csehország

Nagy-Britannia–Svájc

GYORSKORCSOLYA

16.00: férfi üldözéses csapatverseny, negyeddöntő

17.00: női 500 m, DÖNTŐ

HÓDESZKA

13.45: vegyes krossz, kieséses szakasz

14.40: vegyes krossz, DÖNTŐ

JÉGKORONG

FÉRFIAK

A-csoport, 3. forduló

12.10: Svájc–Csehország

16.40: Kanada–Franciaország

C-csoport, 3. forduló

19.10: Dánia–Lettország

21.10: Egyesült Államok–Németország

MŰKORCSOLYA

19.45: páros, rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

SÍFUTÁS

12.00: 4x7.5 km-es férfi váltó, DÖNTŐ

SÍLÖVÉSZET

11.15: férfi 12.5 km üldözéses, DÖNTŐ

14.45: női 10 km üldözéses, DÖNTŐ

SÍUGRÁS

18.45: női nagysánc, egyéni, DÖNTŐ

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.30: férfi páros mogul, DÖNTŐ

19.30: férfi big air, selejtező

SZKELETON

18.00: vegyes váltó, DÖNTŐ

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

11.00: többpróba országos bajnokság és nyílt verseny (BOK-csarnok), 2. nap

AUTOSPORT

20.30: NASCAR Cup Series, Daytona 500 (Tv: Arena4)

GOLF

PGA TOUR

20.40: Pebble Beach Tournament, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ICEHL, alapszakasz

15.30: FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák)

16.00: Hydro Fehérvár AV19–Villach (osztrák)

KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

14.30: Almería Classic, férfiak (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 13. forduló

A-csoport

14.00: Borussia Dortmund (német)–Metz Handball (francia) (Tv: Sport2)

16.00: Gloria Bistrita (román)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Storhamar HE (norvég)

B-csoport

16.00: Ikast Handbold (dán)–Odense Handbold (dán) (Tv: Sport2)

Női Európa-liga, csoportkör, 5. forduló

A-csoport

14.00: Thüringer HC (német)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)

B-csoport

18.00: Mol Esztergom–Nyköbing Falster HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Német férfibajnokság

18.00: THW Kiel–Magdeburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

Női NB I

17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd

18.00: Dávid Kornél KA–Tarr KSC Szekszárd

NBA

All Star Weekend, Los Angeles

23.00: All Star-gála, Amerikai Sztárok–Világválogatott (Tv: Sport1)

RALI

Svéd rali, a világbajnokság 2. futama, Umea

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

14.00: Swissten Dág KSE –Szolnoki RK-SC SI

18.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn

18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–Fino Kaposvár

18.00: Debreceni EAC–MAFC

18.30: MEAFC-Peka Bau–Dunaújvárosi KSE

NŐI EXTRAIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

17.00: Vasas Óbuda–Vasas SC

TENISZ

ATP-torna, Rotterdam

Döntő

15.30: De Minaur (ausztrál)–Auger-Aliassime (kanadai) (Tv: Arena4)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Erdei Márk Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika

7.00: Kovács Erikát, a Nemzeti Sport tudósítóját kapcsoljuk a téli olimpiáról

7.40: Megint sikerül hibátlan hétvégét zárni női kézilabdacsapatainknak Európában?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Szabó Zoltánt hívjuk, hiszen véget ért a férfi vízilabda BL és Európa-kupa csoportköre

9.05: Tóth Ivett hatszoros magyar bajnok, olimpikon műkorcsolyázó érkezik a stúdióba

10.00: Best of

11.00: Csillagok állása

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél Szerkesztő: Jó András

15.30: Közvetítés a Kazincbarcika–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin, szakértő: Wukovics László

16.00: Közvetítés a Gloria Bistrita–DVSC női kézilabda BL-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, szakértő: Marosán György

17.00: Közvetítés a Bp. Honvéd FC–Szentlőrinc NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence

17.45: Közvetítés az ETO FC–Kisvárda NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Katona László, szakértő: Wukovics László

18.00: Közvetítés az Esztergom–Nyköbing női kézilabda Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Marosán György

19.30: Kapcsoljuk a téli olimpia helyszíneit

22.30: Sportvilág



