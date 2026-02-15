Nemzeti Sportrádió

Vasárnapi sportműsor: két számban három magyarért szoríthatunk a téli olimpián

I. SZ.I. SZ.
2026.02.15. 00:12
Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Vasárnap kilenc számban osztanak érmeket a milánói-cortinai téli olimpián, és véget érnek a férfi jégkorongozók csoportküzdelmei is. Magyar részről bemutatkozik műkorcsolyában a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros, míg az alpesi sízőknél Tóth Zita áll rajthoz női óriás-műlesiklásban. Az NB I a Kazincbarcika–Nyíregyháza és az ETO–Kisvárda mérkőzéssel folytatódik, és NB II-es dömping is lesz. Női kézilabdacsapataink közül a DVSC játszik Bajnokok Ligája-mérkőzést, míg a Mosonmagyaróvár és az Esztergom az Európa-ligában lép pályára. Rotterdamból teniszdöntőt követhetünk, az NBA-ben All Star-meccset játszanak, a NASCAR-idény Daytonában indul. Íme, a vasárnapi sportműsor!

 FEBRUÁR 15., VASÁRNAP 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I 
22. FORDULÓ
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II
18. FORDULÓ
14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC – élőben az NSO-n!
14.00: Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
14.00: Tiszakécskei LC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
15.00: Aqvital FC Csákvár–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
15.00: Kecskeméti TE–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL FA-KUPA
4. FORDULÓ
13.00: Birmingham City (II.)–Leeds United (Tv: Spíler1)
14.30: Grimsby Town (IV.)–Wolverhampton Wanderers
15.00: Oxford United (II.)–Sunderland
15.00: Stoke City (II.)–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Wigan Athletic (III.) (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1
22. FORDULÓ
15.00: Le Havre–Toulouse
17.15: Lorient–Angers
17.15: Metz–Auxerre
20.45: Lyon–Nice

NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Heidenheim
17.30: RB Leipzig–Wolfsburg (Tv: Match4)

NÉMET MÁSODOSZTÁLY
13.30: Kiel–Schalke 04 (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ
12.30: Udinese–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Genoa
15.00: Parma–Hellas Verona (Tv: Match4)
18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)
20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
14.00: Oviedo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) 
18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA
23. FORDULÓ
17.00: Mladoszt Lucsani–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
20. FORDULÓ
15.30: KFC Komárom–DAC – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.30: Sporting CP–Famalicao (Tv: Sport2)

 XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ
10.00: női óriás-műlesiklás, 1. futam (Tóth Zita)
13.30: női óriás-műlesiklás, 2. futam, DÖNTŐ

BOB
10.00: női egyes, 1. futam
11.50: női egyes, 2. futam

CURLING
9.05: férfi selejtező
Egyesült Államok–Svédország
Németország–Nagy-Britannia
Norvégia–Olaszország
14.05: női selejtező
Japán–Dél-Korea
Dánia–Olaszország
Nagy-Britannia–Svédország
Egyesült Államok–Kína
19.05: férfi selejtező
Kína–Kanada
Norvégia–Egyesült Államok
Olaszország–Csehország
Nagy-Britannia–Svájc

GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi üldözéses csapatverseny, negyeddöntő
17.00: női 500 m, DÖNTŐ

HÓDESZKA
13.45: vegyes krossz, kieséses szakasz 
14.40: vegyes krossz, DÖNTŐ

JÉGKORONG
FÉRFIAK
A-csoport, 3. forduló
12.10: Svájc–Csehország
16.40: Kanada–Franciaország
C-csoport, 3. forduló
19.10: Dánia–Lettország
21.10: Egyesült Államok–Németország 

MŰKORCSOLYA
19.45: páros, rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

SÍFUTÁS
12.00: 4x7.5 km-es férfi váltó, DÖNTŐ

SÍLÖVÉSZET
11.15: férfi 12.5 km üldözéses, DÖNTŐ
14.45: női 10 km üldözéses, DÖNTŐ

SÍUGRÁS
18.45: női nagysánc, egyéni, DÖNTŐ

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30: férfi páros mogul, DÖNTŐ
19.30: férfi big air, selejtező 

SZKELETON
18.00: vegyes váltó, DÖNTŐ

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
11.00: többpróba országos bajnokság és nyílt verseny (BOK-csarnok), 2. nap

AUTOSPORT
20.30: NASCAR Cup Series, Daytona 500 (Tv: Arena4)

GOLF
PGA TOUR
20.40: Pebble Beach Tournament, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG 
ICEHL, alapszakasz
15.30: FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák)
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Villach (osztrák)

KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
14.30: Almería Classic, férfiak (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA
Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 13. forduló
A-csoport
14.00: Borussia Dortmund (német)–Metz Handball (francia) (Tv: Sport2)
16.00: Gloria Bistrita (román)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Storhamar HE (norvég)
B-csoport
16.00: Ikast Handbold (dán)–Odense Handbold (dán) (Tv: Sport2)
Női Európa-liga, csoportkör, 5. forduló
A-csoport
14.00: Thüringer HC (német)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)
B-csoport
18.00: Mol Esztergom–Nyköbing Falster HB (dán) (Tv: Sport1) élőben a Nemzeti Sportrádióban!
Német férfibajnokság
18.00: THW Kiel–Magdeburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA
Női NB I
17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd 
18.00: Dávid Kornél KA–Tarr KSC Szekszárd 
NBA
All Star Weekend, Los Angeles
23.00: All Star-gála, Amerikai Sztárok–Világválogatott (Tv: Sport1)

RALI
Svéd rali, a világbajnokság 2. futama, Umea

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
14.00: Swissten Dág KSE –Szolnoki RK-SC SI
18.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn
18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–Fino Kaposvár
18.00: Debreceni EAC–MAFC
18.30: MEAFC-Peka Bau–Dunaújvárosi KSE 
NŐI EXTRAIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
17.00: Vasas Óbuda–Vasas SC

TENISZ
ATP-torna, Rotterdam
Döntő
15.30: De Minaur (ausztrál)–Auger-Aliassime (kanadai) (Tv: Arena4)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Erdei Márk Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika
7.00: Kovács Erikát, a Nemzeti Sport tudósítóját kapcsoljuk a téli olimpiáról
7.40: Megint sikerül hibátlan hétvégét zárni női kézilabdacsapatainknak Európában?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Szabó Zoltánt hívjuk, hiszen véget ért a férfi vízilabda BL és Európa-kupa csoportköre
9.05: Tóth Ivett hatszoros magyar bajnok, olimpikon műkorcsolyázó érkezik a stúdióba

10.00: Best of
11.00: Csillagok állása
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél Szerkesztő: Jó András
15.30: Közvetítés a Kazincbarcika–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin, szakértő: Wukovics László 
16.00: Közvetítés a Gloria Bistrita–DVSC női kézilabda BL-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, szakértő: Marosán György 
17.00: Közvetítés a Bp. Honvéd FC–Szentlőrinc NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence
17.45: Közvetítés az ETO FC–Kisvárda NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Katona László, szakértő: Wukovics László 
18.00: Közvetítés az Esztergom–Nyköbing női kézilabda Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Marosán György 
19.30: Kapcsoljuk a téli olimpia helyszíneit

22.30: Sportvilág 


 

 

