A Ferencváros hétfőn fogadja a Puskás Akadémiát
A 23. forduló után a 26. fordulóban is hétfői mérkőzést játszik a Ferencváros, a Puskás Akadémia elleni mérkőzés 20 órakor kezdődik.
24. FORDULÓ
Február 27., péntek
20.15: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Február 28., szombat
14.30: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Március 1., vasárnap
16.15: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
25. FORDULÓ
Március 6., péntek
20.00: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Március 7., szombat
17.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Március 8., vasárnap
13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)
18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
26. FORDULÓ
Március 13., péntek
17.45: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Március 14., szombat
14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Március 16., hétfő
20.00: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
27. FORDULÓ
Március 20., péntek
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Március 21., szombat
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Március 22., vasárnap
14.30: Puskás Akadémia–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)