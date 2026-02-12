Hiába a kétkedések, Varga Barnabás egyre magasabb szinten bizonyít

Mint azt nem rég a Nemzeti Sportrádióban is elmondtam nem rég, Varga Barna teljes eddigi pályafutását végigkísérték a kétkedések. Még ifistaként csalódottan hagyta el a magyar futballt, mert nem bíztak benne Szombathelyen, és már le is mondott arról, hogy profi futballista legyen. Aztán Ausztriában egyre magasabb osztályokban is képes volt gólerős játékra, de ekkor sem álltak sorban érte a hazai kérők.

Éppen ezért, amikor Tamási Zsolt, a Gyirmót FC szakmai igazgatója szerződést ajánlott neki, nem volt egyértelmű, hogy vissza szeretne-e jönni abba a közegbe, amely egyszer már lemondott róla. Én, akkor már a menedzsereként támogattam a hazatérését, és a 0gyirmóti időszak egy nagyon fontos lépcsőfoknak bizonyult a karrierjében. Előbb az NB II-ben 12 góljaival fontos szerepet játszott a csapat feljutásában, majd az élvonalban is szerzett 13 gólt, amivel már felhívta magára figyelmet.

Akkor már sok kérője volt, és azért választottuk tudatosan a Paksot, mert látszott, hogy a csapat játéka nagyon fekszik neki, maximálisan ki tudja bontakoztatni a képességeit a tolnaiaknál. Az a szerződés kellett ahhoz, hogy először gólkirály lehessen az NB I-ben és bemutatkozhasson a válogatottban. Ez hozta meg a Ferencváros ajánlatát, amikor már volt külföldi lehetősége, de a folyamatos nemzetközi szereplés miatt az FTC bizonyult a legjobb választásnak – ezt is többször elmondtam már korábbi interjúkban, és most is így gondolom.

A válogatott szereplés és a Fradiba történő átigazolása kapcsán újra hallottam itthon a kétkedő hangokat, mondván magasabb szinten már nem lesz képes megismételni azt a góltermést, amit Pakson, ahol a 2022 – 2023-as idényben 31 meccsen szerzett 26 góllal (0.83-as átlag) lett gólkirály az NB I-ben. Ezek után aztán a Ferencvárosban 24 mérkőzésen szerzett húsz góllal, tehát ugyancsak meccsenkénti 0.83-as átlaggal lett gólkirály. Úgy, hogy közben a Ferencvárosban európai kupameccseken is szerepelt és már válogatott meccseket is játszott, ott is elkezdte a gólgyártást. Olyannyira belelendült, hogy a 2025-ben nyolc meccsen szerzett hat góllal a válogatott legeredményesebb játékosának bizonyult. Összesen 28 válogatott mérkőzésen 13-szor volt eredményes, és sokoldalúságát jelzi hogy jobbal, ballal és (a leggyakrabban) fejjel is eredményes tudott lenni a nemzeti csapatban, és ki kel emelni, hogy a világelitbe tartozó, Nemzetek Ligája-győztes portugál válogatott elleni hazai mérkőzésen kétszer is betalált. A Ferencvárosban pedig két és fél év alatt, 113 meccsen eljutott hetven gólig.

Az őszi szezon olyan időszak volt, hogy a teljesítményével arányosan megnövekedett az érdeklődök száma is. A fél idény alatt a Fradiban és a válogatottban 34 meccsen szerzett 25 gól már olyan szám volt, amire mindenhol felkapják a fejüket. Sok mindent kellett mérlegelni, és tudtam, hogy jó eséllyel fog érkezni olyan ajánlat, amely minden fél számára megfelelő. Az öt legerősebb európai bajnokságból is volt több érdeklődő, ám ezek inkább alsóházi csapatok voltak, és főleg az olasz együttesek esetében át kellett gondolni, mennyire illeszkedik Barna játékstílusa abba a rendszerbe, amit az adott gárda szakmai stábja képvisel. Fontos volt számunkra, hogy az új csapata támadófutballt játsszon, a mérkőzések döntő többségében domináljon, mert ez garanciát jelent arra, hogy őt ki fogják szolgálni.

Továbbra is úgy gondolom, ezt is kifejtettem már, nem kell álszentnek lenni, természetesen az anyagi tényezők is fontos szerepet játszottak. Egyrészt volt egy elképzelése a Ferencvárosnak, és itt már elég sok csapat kiesett a rostán, több klub nem vállalta ezeket az anyagi kondíciókat. Az AEK Athén ajánlatánál jó eséllyel már nem érkezett volna jobb, ami nem is az első volt a görögök részéről. Már novemberben felvették velünk a kapcsolatot, ám akkor azt érezték, nem tudják teljesíteni a feltételeket, amit elmondtunk nekik. Decemberben viszont visszatértek, hogy nekifutnának még egyszer.

Több klub esetében magyarázkodnom kellett, mert megint jöttek a kétkedések, azt mondták, nagyon jók Barna statisztikái, de »31 évesen még mindig Magyarországon játszik, miért nem szerepelt még külföldön?« – az ausztriai időszakát leszámítva. Így szortíroztam is a csapatokat, mert amikor ilyen irányba mentek el, akkor azt éreztem, nem is akarják őt annyira. Eközben az AEK három és fél éves szerződést kínált neki, pedig elmúlt 31 esztendős, tehát mi ez, ha nem határtalan bizalom a klub részéről? Szerintem Barna is azt érezte a tárgyalások végén, amit én, hogy az athéniak nemcsak egy csatárt szerettek volna igazolni, Varga Barnabást akarták szerződtetni. Ebben kiemelt szerepet játszott persze Marko Nikolics vezetőedző személye is, hiszen a Videoton korábbi vezetőedzője jól ismeri a magyar bajnokságot, tudta, mire számíthat Barnától.

Persze kétkedő hangok az athéni szerződés kapcsán is elhangzottak, hogy valóban ez lehet-e a legjobb választás számára, főleg miután az első három meccsen még nem jöttek a gólok. Aztán azzal, hogy az Olympiakosz elleni rangadón csereként beállva rögtön gólt tudott szerezni több mint 30 ezer ember előtt, jelzi, ezen a szinten is képes megbirkózni a nyomással. Ezt azóta a Panszerraikosz elleni vasárnapi meccsen is bizonyította, amin egy újabb fejessel vezetést szerzett csapatának, majd egy remek kiugratást higgadtan váltott gólra úgy, hogy a kapus mellett is elhúzta a labdát.

És akkor álljanak itt végül, de nem utolsó sorban a legfontosabb, a mértékadónak számító IFFHS által kimutatott statisztikák amik a leginkább kimutatják, hogy az emelkedő meccsszám és az egyre magasabb szint mellet is képes Barna kiegyensúlyozott góltermésre.

Varga Barnabás a naptári évet nézve (januártól decemberig) 2025-ben a világ 20. legeredményesebb csatára lett a nemzetközi meccseken, a válogatottban és a klubjában szerzett gólok alapján. Ugyanakkor egy másik, friss, a napokban publikált IFFHS-kimutatás szerint pedig Varga Barnabás a 21. a világon az elmúlt öt évben a klubcsapataiban, tétmeccseken és a válogatott mérkőzéseken szerzett gólok alapján, öt év alatt 132 gólt szerzett. És, ha ezt a formát amit a legutóbbi két mérkőzésen mutatott tartani, tudja ez a szám a következő időszakban még jelentősen nőhet is. Attól függetlenül, hogy most már nem a hazai NB I-ben, hanem a görög Szuperligában kell helytállnia hétről hétre.

Egyébként az első görögországi visszajelzések nagyon pozitívak a kllub, illetve a szakmai stáb részéről is, ez már az első gólja előtt is így volt. Abszolút elégedettek a hozzáállásával, megnyerő a személyisége, gyorsan be is tudott illeszkedni a csapatba. Amit még nyilván szoknia kell Barninak, az a futballt körülvevő közeg, az hogy egy gól után az összes újság címlapjáról az ő képe mosolyog vissza, mindenki vele foglalkozik. Otthon is nagy figyelem övezte a szereplését, ám Görögországban ez még hatványozottabban érvényes, de nem féltem őt, ezt is a helyén tudja kezelni.