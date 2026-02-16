Nemzeti Sportrádió

Knoch Viktor: Ez benne van ebben a sportágban

Milánó-Cortina
2026.02.16.
null
Knoch Viktor (Fotó: Szalmás Péter/Team Hungary)
Knoch Viktor, a rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott edzője értékelte a hétfői nap milánói történéseit.

„Ez benne van ebben a sportágban – kezdte mindenféle kérdés nélkül Knoch Viktor. – Ha az erőviszonyokat, a világranglistát nézzük, a B-döntőbe jutás volt a realitás, abból a futamból kell kihoznunk a legtöbbet.”

Ez nem vitás, csak az emberben ott a kérdés, mi lett volna, ha… Merthogy a kicsúszásig remekül tartották a tempót a fiúk, éppen azt csinálták, amit előzetesen megbeszéltek, ott maradtak a három erős csapattal.
– Ez igaz, sajnos ez most így alakult – akik ebben a sportágban nőttek fel, tudják, hogy fel kell állni és menni kell tovább. Liu Shaoang alatt is kitört a jég, hibáztak mások is ezen a napon, ez ilyen. Kár, hogy ez éppen egy olimpián történt meg velünk, de nem hiszem, hogy bárkit is hibáztatni kellene, nem is tesszük.

Moon Wonjun továbbjutott ötszázon, meglepte önöket, hiszen nem a fő száma a sprinttáv?
– Két előzés, egyéni legjobb idő – már önmagában emiatt mondhatjuk, hogy nagyszerűen futott, ha ehhez hozzáteszem, hogy valóban nem ez a fő száma, még inkább dicsérhető. Többen megkérdezték már, mennyire kellett őt vigasztalni, miután elrontotta az ezerötszázat. Megint csak azt tudom mondani, hogy aki ebben a sportágban nő fel, megszokja, ha elront egy távot, hamar túl kell tennie magát rajta, mert jön a következő. Lehet, hogy Moon szomorkodott egy órát, fél napot, de nem kellett őt összekaparni – a hétfői nap pozitív történését ő szolgáltatta számunkra.

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: a magyar férfi váltó a B-döntőben folytatja rövid pályás gyorskorcsolyában

A Liu Shaoangot soraiban tudó kínaiak is a kisdöntőben szerepelnek majd.

 

 

