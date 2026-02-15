Ligue 1: Nego csapata a 2. percben emberhátrányba került, aztán hősies győzelmet aratott
A Le Havre az előző fordulóban másfél félidőnyit emberelőnyben játszott, most azonban nehéz helyzetbe került egy korai játékvezetői döntés következtében: a csapatkapitány, Arouna Sangante durva belépőjéért már a 2. percben piros lapot kapott.
A kapitányi karszalagot Issa Soumaré örökölte meg, és az egy héttel ezelőtti, Strasbourg elleni meccsen győztes gólt szerző szenegáli csatár igazi vezérként tevékenykedett: az első félidő hajrájában, majd a második elején is rúgott egy gólt, ami elég volt a bravúros győzelemhez.
A Téfécé 2–1-nél másodszor is a kapuba talált, ám Santiago Hidalgo gólját kezezés miatt nem adták meg, elmaradt az egyenlítés.
A hősiesen védekező Le Havre a kapusát, Mory Diaw-t is elvesztette sérülés miatt, de a helyére a szünetben beálló Lionel Mpasi nagyokat védett, mindkettejüknek nagy szerepe volt a győzelemben.
A magyar válogatott Loic Nego szokás szerint végigjátszotta a mérkőzést a Le Havre soraiban.
FRANCIA LIGUE 1
22. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Le Havre–Toulouse 2–1 (Soumaré 43., 53., ill. D. Sidibe 45+3.)
Kiállítva: Sangante (2., Le Havre)
Lorient–Angers 2–0 (Pagis 9., Makengo 58.)
Metz–Auxerre 1–3 (Mbala 90+4., ill. S. Sané 4. – öngól, Sinayoko 76., Danois 89.)
Később
20.45: Lyon–Nice
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Szombaton játszották
Olympique Marseille–Strasbourg 2–2 (Greenwood 14., Guiri 47., ill. Nanasi 73., Panichelli 90+7. – 11-esből)
Lille–Brest 1–1 (Perrin 71., ill. Labeau Lascary 58.)
Paris FC–Lens 0–5 (Said 24., 38., Thauvin 58. – 11-esből, R. Fofana 90., 90+5.)
Pénteken játszották
Rennes–Paris SG 3–1 (Tamari 34., Lepaul 69., Embolo 81., ill. O. Dembélé 71.)
Monaco–Nantes 3–1 (Adingra 25., 28., Zakaria 30., ill. Centonze 45+1.)
Kiállítva: Golovin (65., Monaco)
|1. Lens
22
17
1
4
42–17
+25
52
|2. Paris SG
22
16
3
3
49–19
+30
51
|3. Lyon
21
13
3
5
33–20
+13
42
|4. Marseille
22
12
4
6
45–28
+17
40
|5. Lille
22
10
4
8
35–31
+4
34
|6. Rennes
22
9
7
6
34–35
–1
34
|7. Strasbourg
22
9
4
9
36–29
+7
31
|8. Monaco
22
9
4
9
35–34
+1
31
|9. Lorient
22
8
7
7
29–33
–4
31
|10. Toulouse
22
8
6
8
32–26
+6
30
|11. Angers
22
8
5
9
22–27
–5
29
|12. Brest
22
7
6
9
29–34
–5
27
|13. Le Havre
22
6
8
8
20–27
–7
26
|14. Nice
21
6
5
10
27–37
–10
23
|15. Paris FC
22
5
7
10
25–36
–11
22
|16. Auxerre
22
4
5
13
17–30
–13
17
|17. Nantes
22
3
5
14
20–40
–20
14
|18. Metz
22
3
4
15
22–49
–27
13