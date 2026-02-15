Ligue 1: Nego csapata a 2. percben emberhátrányba került, aztán hősies győzelmet aratott

A Le Havre az előző fordulóban másfél félidőnyit emberelőnyben játszott, most azonban nehéz helyzetbe került egy korai játékvezetői döntés következtében: a csapatkapitány, Arouna Sangante durva belépőjéért már a 2. percben piros lapot kapott.

A kapitányi karszalagot Issa Soumaré örökölte meg, és az egy héttel ezelőtti, Strasbourg elleni meccsen győztes gólt szerző szenegáli csatár igazi vezérként tevékenykedett: az első félidő hajrájában, majd a második elején is rúgott egy gólt, ami elég volt a bravúros győzelemhez.

A Téfécé 2–1-nél másodszor is a kapuba talált, ám Santiago Hidalgo gólját kezezés miatt nem adták meg, elmaradt az egyenlítés.

A hősiesen védekező Le Havre a kapusát, Mory Diaw-t is elvesztette sérülés miatt, de a helyére a szünetben beálló Lionel Mpasi nagyokat védett, mindkettejüknek nagy szerepe volt a győzelemben.

A magyar válogatott Loic Nego szokás szerint végigjátszotta a mérkőzést a Le Havre soraiban.

FRANCIA LIGUE 1

22. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Le Havre–Toulouse 2–1 (Soumaré 43., 53., ill. D. Sidibe 45+3.)

Kiállítva: Sangante (2., Le Havre)

Lorient–Angers 2–0 (Pagis 9., Makengo 58.)

Metz–Auxerre 1–3 (Mbala 90+4., ill. S. Sané 4. – öngól, Sinayoko 76., Danois 89.)

Később

20.45: Lyon–Nice

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Szombaton játszották

Olympique Marseille–Strasbourg 2–2 (Greenwood 14., Guiri 47., ill. Nanasi 73., Panichelli 90+7. – 11-esből)

Lille–Brest 1–1 (Perrin 71., ill. Labeau Lascary 58.)

Paris FC–Lens 0–5 (Said 24., 38., Thauvin 58. – 11-esből, R. Fofana 90., 90+5.)

Pénteken játszották

Rennes–Paris SG 3–1 (Tamari 34., Lepaul 69., Embolo 81., ill. O. Dembélé 71.)

Monaco–Nantes 3–1 (Adingra 25., 28., Zakaria 30., ill. Centonze 45+1.)

Kiállítva: Golovin (65., Monaco)