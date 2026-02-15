Ligue 1: Nego csapata a 2. percben emberhátrányba került, aztán hősies győzelmet aratott

Nemzeti Sportrádió

2026.02.15.
Loic Nego (balra) és a toulouse-i Yann Gboho egyik csatája a vasárnapi mérkőzésen (Fotó: AFP)
Loic Nego csapata, a Le Havre hazai pályán 2–1-re legyőzte a Toulouse-t a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 22. fordulójának vasárnapi játéknapján, és megint távolodott valamennyit a kieséssel fenyegető helyektől.

A Le Havre az előző fordulóban másfél félidőnyit emberelőnyben játszott, most azonban nehéz helyzetbe került egy korai játékvezetői döntés következtében: a csapatkapitány, Arouna Sangante durva belépőjéért már a 2. percben piros lapot kapott.

A kapitányi karszalagot Issa Soumaré örökölte meg, és az egy héttel ezelőtti, Strasbourg elleni meccsen győztes gólt szerző szenegáli csatár igazi vezérként tevékenykedett: az első félidő hajrájában, majd a második elején is rúgott egy gólt, ami elég volt a bravúros győzelemhez.

A Téfécé 2–1-nél másodszor is a kapuba talált, ám Santiago Hidalgo gólját kezezés miatt nem adták meg, elmaradt az egyenlítés.

A hősiesen védekező Le Havre a kapusát, Mory Diaw-t is elvesztette sérülés miatt, de a helyére a szünetben beálló Lionel Mpasi nagyokat védett, mindkettejüknek nagy szerepe volt a győzelemben.

A magyar válogatott Loic Nego szokás szerint végigjátszotta a mérkőzést a Le Havre soraiban.

FRANCIA LIGUE 1
22. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Le Havre–Toulouse 2–1 (Soumaré 43., 53., ill. D. Sidibe 45+3.)
Kiállítva: Sangante (2., Le Havre)
Lorient–Angers 2–0 (Pagis 9., Makengo 58.)
Metz–Auxerre 1–3 (Mbala 90+4., ill. S. Sané 4. – öngól, Sinayoko 76., Danois 89.)
Később
20.45: Lyon–Nice

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Szombaton játszották
Olympique Marseille–Strasbourg 2–2 (Greenwood 14., Guiri 47., ill. Nanasi 73., Panichelli 90+7. – 11-esből)
Lille–Brest 1–1 (Perrin 71., ill. Labeau Lascary 58.)
Paris FC–Lens 0–5 (Said 24., 38., Thauvin 58. – 11-esből, R. Fofana 90., 90+5.)
Pénteken játszották
Rennes–Paris SG 3–1 (Tamari 34., Lepaul 69., Embolo 81., ill. O. Dembélé 71.)
Monaco–Nantes 3–1 (Adingra 25., 28., Zakaria 30., ill. Centonze 45+1.)
Kiállítva: Golovin (65., Monaco)

  1. Lens

22

17

1

4

42–17

+25 

52 

  2. Paris SG

22

16

3

3

49–19

+30 

51 

  3. Lyon

21

13

3

5

33–20

+13 

42 

  4. Marseille

22

12

4

6

45–28

+17 

40 

  5. Lille

22

10

4

8

35–31

+4 

34 

  6. Rennes

22

9

7

6

34–35

–1 

34 

  7. Strasbourg

22

9

4

9

36–29

+7 

31 

  8. Monaco

22

9

4

9

35–34

+1 

31 

  9. Lorient

22

8

7

7

29–33

–4 

31 

10. Toulouse

22

8

6

8

32–26

+6 

30 

11. Angers

22

8

5

9

22–27

–5 

29 

12. Brest

22

7

6

9

29–34

–5 

27 

13. Le Havre

22

6

8

8

20–27

–7 

26 

14. Nice

21

6

5

10

27–37

–10 

23 

15. Paris FC

22

5

7

10

25–36

–11 

22 

16. Auxerre

22

4

5

13

17–30

–13 

17 

17. Nantes

22

3

5

14

20–40

–20 

14 

18. Metz

22

3

4

15

22–49

–27 

13 

 

 

