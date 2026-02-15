Gulácsi Péter megsérült, nehezen tartott otthon egy pontot a Leipzig

Gulácsi Péter kihagyta a Bayern München ellen 2–0-ra elveszített kupanegyeddöntőt, a bajnokságban viszont ismét ő kezdett, de már a 29. percben le kellett őt cserélni. Egy korábbi szituációnál sérülhetett meg, vélhetően meghúzódott, de csak később derül ki, mennyire súlyos a probléma.

A lipcseieknél az eltiltott David Raum személyében eleve hiányzott egy alapember, míg a túloldalon sérülés miatt Dárdai Bence a keretben sem volt, így Gulácsi lecserélése után Willi Orbán maradt az egyetlen magyar futballista a pályán. A lipcsei kapuba a belga Maarten Vandevoordt állt be; sok dolga nem akadt az első félidőben, az RB Leipzignek ellenben több lehetősége is volt, de gól nem született a szünetig.

A második játékrész elején, az első nagyobb helyzetéből vezetést szerzett a Wolfsburg. Adam Daghim cselezte be magát szépen a tizenhatos jobb szélénél, majd letette a labdát Mohamed Amurának, aki gyönyörű mozdulattal a jobb felső sarokba lőtt. Nagyszerűen helyezte a labdát, nem Vandevoordt hibája volt, hogy nem tudta hárítani az algériai csatár lövését.

A túloldalon ellenben hatalmasat hibázott az addig nagyszerűen védő Kamil Grabara. A lengyel kapus Brajan Grudához passzolt, ő élt a lehetőséggel, Yan Diomande-hoz játszott, aki közelről az üres kapuba lőtt. De nem sokáig bosszankodtak a vendégek, Jeanuel Belocian nagyszerű kiugratása után Mattias Svanberg a kapuba lőtt, ezzel meglepetésre ismét a Wolfsburg szerzett vezetést.

Ám volt még fordulat a találkozóban. A Brightontól a télen kölcsönvett Brajan Gruda szépen tekert a kapuba, így a gólpassza után megszerezte az első gólját is az RB Leipzig színeiben.

Mivel sokat állt a játék, hét percet hosszabbított a játékvezető, ennyi idejük maradt a csapatoknak, hogy megnyerjék az összecsapást – újabb gól nem született, egy pont jutott mindkét félnek.

NÉMET BUNDESLIGA

22. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

RB Leipzig–Wolfsburg 2–2 (Y. Diomande 70., Gruda 89., ill. Amura 52., Svanberg 79.)

Korábban

Augsburg–Heidenheim 1–0 (Claude-Maurice 80. – 11-esből)

Szombaton játszották:

Hamburg–Union Berlin 3–2 (Königsdörffer 35., 82., Capaldo 45+2., ill. Querfeld 28. – 11-esből, Ilics 89.)

Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach 3–0 (Brown 24., Ehgujab 34., Knauff 75.)

Werder Bremen–Bayern München 0–3 (Kane 22. – 11-esből, 25., Goretzka 70.)

Hoffenheim–Freiburg 3–0 (Asllani 46., Kabak 51., Gendrey 90+5.)

Bayer Leverkusen–St. Pauli 4–0 (Quansah 13., Schick 14., Tapsoba 52., Poku 78.)

VfB Stuttgart–1. FC Köln 3–1 (Demirovic 15., 85., Undav 90+2., ill. Ache 79.)

Pénteken játszották

Borussia Dortmund–Mainz 4–0 (Guirassy 10., 42., Beier 15., Kohr 84. – öngól)