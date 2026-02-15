Nemzeti Sportrádió

Gulácsi Péter megsérült, nehezen tartott otthon egy pontot a Leipzig

S. Á.S. Á.
2026.02.15. 19:39
null
Yan Diomande, a lipcseiek gólszerzője balra, a wolfsburgi Maximilian Arnold jobbra (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bundesliga Wolfsburg Leipzig
Kétszer vezetett a vendég Wolfsburg, kétszer egyenlített a Leipzig – 2–2-re végződött a két csapat vasárnap esti mérkőzése a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 22. fordulójában. A hazaiak kapusa, Gulácsi Péter az első félidőben megsérült, le kellett cserélni, Willi Orbán végigjátszotta a meccset.

Gulácsi Péter kihagyta a Bayern München ellen 2–0-ra elveszített kupanegyeddöntőt, a bajnokságban viszont ismét ő kezdett, de már a 29. percben le kellett őt cserélni. Egy korábbi szituációnál sérülhetett meg, vélhetően meghúzódott, de csak később derül ki, mennyire súlyos a probléma.

A lipcseieknél az eltiltott David Raum személyében eleve hiányzott egy alapember, míg a túloldalon sérülés miatt Dárdai Bence a keretben sem volt, így Gulácsi lecserélése után Willi Orbán maradt az egyetlen magyar futballista a pályán. A lipcsei kapuba a belga Maarten Vandevoordt állt be; sok dolga nem akadt az első félidőben, az RB Leipzignek ellenben több lehetősége is volt, de gól nem született a szünetig.

A második játékrész elején, az első nagyobb helyzetéből vezetést szerzett a Wolfsburg. Adam Daghim cselezte be magát szépen a tizenhatos jobb szélénél, majd letette a labdát Mohamed Amurának, aki gyönyörű mozdulattal a jobb felső sarokba lőtt. Nagyszerűen helyezte a labdát, nem Vandevoordt hibája volt, hogy nem tudta hárítani az algériai csatár lövését.

A túloldalon ellenben hatalmasat hibázott az addig nagyszerűen védő Kamil Grabara. A lengyel kapus Brajan Grudához passzolt, ő élt a lehetőséggel, Yan Diomande-hoz játszott, aki közelről az üres kapuba lőtt. De nem sokáig bosszankodtak a vendégek, Jeanuel Belocian nagyszerű kiugratása után Mattias Svanberg a kapuba lőtt, ezzel meglepetésre ismét a Wolfsburg szerzett vezetést.

Ám volt még fordulat a találkozóban. A Brightontól a télen kölcsönvett Brajan Gruda szépen tekert a kapuba, így a gólpassza után megszerezte az első gólját is az RB Leipzig színeiben. 

Mivel sokat állt a játék, hét percet hosszabbított a játékvezető, ennyi idejük maradt a csapatoknak, hogy megnyerjék az összecsapást – újabb gól nem született, egy pont jutott mindkét félnek.

NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
RB Leipzig–Wolfsburg 2–2 (Y. Diomande 70., Gruda 89., ill. Amura 52., Svanberg 79.)
Korábban
Augsburg–Heidenheim 1–0 (Claude-Maurice 80. – 11-esből)

Szombaton játszották:
Hamburg–Union Berlin 3–2 (Königsdörffer 35., 82., Capaldo 45+2., ill. Querfeld 28. – 11-esből, Ilics 89.)
Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach 3–0 (Brown 24., Ehgujab 34., Knauff 75.)
Werder Bremen–Bayern München 0–3 (Kane 22. – 11-esből, 25., Goretzka 70.)
Hoffenheim–Freiburg 3–0 (Asllani 46., Kabak 51., Gendrey 90+5.)
Bayer Leverkusen–St. Pauli 4–0 (Quansah 13., Schick 14., Tapsoba 52., Poku 78.)
VfB Stuttgart–1. FC Köln 3–1 (Demirovic 15., 85., Undav 90+2., ill. Ache 79.)

Pénteken játszották
Borussia Dortmund–Mainz 4–0 (Guirassy 10., 42., Beier 15., Kohr 84. – öngól)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA       
  1. Bayern München

22

18

3

1

82–19

+63 

57 

  2. Borussia Dortmund

22

15

6

1

47–20

+27 

51 

  3. Hoffenheim

22

14

3

5

47–28

+19 

45 

  4. Stuttgart

22

13

3

6

41–29

+12 

42 

  5. RB Leipzig

22

12

4

6

42–30

+12 

40 

  6. Bayer Leverkusen

21

12

3

6

43–27

+16 

39 

  7. Eintracht Frankfurt

22

8

7

7

44–46

–2 

31 

  8. Freiburg

22

8

6

8

32–36

–4 

30 

  9. Hamburg

21

6

7

8

24–31

–7 

25 

10. Union Berlin

22

6

7

9

28–37

–9 

25 

11. Augsburg

22

7

4

11

25–39

–14 

25 

12. 1. FC Köln

22

6

5

11

31–37

–6 

23 

13. Mönchengladbach

22

5

7

10

25–37

–12 

22 

14. Mainz

22

5

6

11

25–37

–12 

21 

15. Wolfsburg

22

5

5

12

31–46

–15 

20 

16. Werder Bremen

22

4

7

11

22–42

–20 

19 

17. St. Pauli

22

4

5

13

20–39

–19 

17 

18. Heidenheim

22

3

4

15

19–48

–29 

13 

 

Kapcsolódó tartalom

Folytatódott a Heidenheim rossz sorozata

Egymás után a negyedik vereségét szenvedte el a Bundesliga utolsó helyezettje, az Augsburg a hajrában döntötte el a mérkőzést.

A Bayern Brémában, a Frankfurt és a Leverkusen hazai pályán aratott könnyed győzelmet a Bundesligában

Schäfer András a hajrában állt be az Union Berlinbe, csapata kikapott a HSV otthonában.

Továbbra is nagy formában a Dortmund a Bundesligában

Serhou Guirassy duplázott, Julian Ryerson három gólpasszt adott a Mainz ellen.

Ötvenötezren hajszolhatják győzelembe a Herthát a Német Kupában

Dárdai Márton játéka csípősérülés miatt kétséges a Freiburg ellen.

 

 

Bundesliga Wolfsburg Leipzig
Legfrissebb hírek

Folytatódott a Heidenheim rossz sorozata

Német labdarúgás
4 órája

A Bayern Brémában, a Frankfurt és a Leverkusen hazai pályán aratott könnyed győzelmet a Bundesligában

Német labdarúgás
Tegnap, 17:31

Továbbra is nagy formában a Dortmund a Bundesligában

Német labdarúgás
2026.02.13. 22:25

A Bayern München hosszú távú szerződést kötött francia légiósával

Német labdarúgás
2026.02.13. 13:44

Kane-dupla, Díaz-tripla: kiütötte a Bayern a Hoffenheimet

Német labdarúgás
2026.02.08. 19:33

Bundesliga: a videóbíró is segített, nyertek Kölnben Gulácsiék

Német labdarúgás
2026.02.08. 16:07

Sorozatban öt sikernél jár a Dortmund; a Leverkusen pontot szerzett Mönchengladbachban

Német labdarúgás
2026.02.07. 17:33

Az Union Berlin és az Eintracht Frankfurt sem tudta megszakítani rossz sorozatát

Német labdarúgás
2026.02.06. 22:38
Ezek is érdekelhetik