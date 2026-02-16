Mozgó tehervonaton landolt a Red Bull-gép, majd fel is szállt ugyanonnan – videó

A Train Landing nevű projektet Dario Costa mintegy 2.5 kilométeres vasúti pályaszakaszon teljesítette. A kihívást nemcsak a rövid rendelkezésre álló idő – összesen 50 másodperc – jelentette, hanem a változó légáramlás és az erős turbulencia is. Ennyi idő alatt kellett megközelítenie a 120 km/órával haladó szerelvényt, pontosan földet érnie a kilencedik konténeren, stabilizálnia a repülőgépet, majd újra a levegőbe emelkednie.

A tehervonat maximális üzemi tempóban haladt, miközben Costa a megszokott, körülbelül 148 km/órás leszállósebesség helyett 87 km/órára lassította gépét. A siker kulcsa a tökéletes sebesség-összehangolás volt: a repülőnek szinte „együtt kellett mozognia” a szerelvénnyel.

A Red Bull pilótája a vonat utolsó, kilencedik konténerét választotta célpontnak. A szerelvény által keltett örvénylés és instabil légmozgás folyamatos korrekcióra kényszerítette, ráadásul a turbulencia további 33 km/órával csökkentette a konténer feletti tényleges légsebességet, ami tovább növelte a művelet nehézségét.

A megközelítés során a repülőgép körülbelül 8 fokos orremelkedéssel haladt, és a konstrukció sajátosságai, valamint a vonat méretei miatt a célpont a végső pillanatokban kikerült a pilóta látóteréből. Costa így gyakorlatilag „vakon” hajtotta végre a leszállást, kizárólag térérzékelésére, mentális felkészültségére és többéves tapasztalatára támaszkodva.

Az olasz pilóta nem először hajtott végre rendkívüli mutatványt: 2021-ben Isztambul közelében két közúti alagúton is átrepült, ami világszerte nagy visszhangot váltott ki. Ezt követően fogalmazódott meg benne az ötlet, hogy statikus környezet után egy mozgó platformon is megkíséreljen leszállni.

Costa pályafutása során több mint húsz világrekord-értékű projektben vett részt. Ő az egyetlen olasz pilóta, aki kvalifikált, versenyzett és győzni tudott a Red Bull Air Race sorozatban, emellett a rangos Bob Hoover Freedom of Flight Award legfiatalabb olasz kitüntetettje is. Jelenleg öt Guinness-világrekordot tart, és a precíziós, technikailag összetett repülési projektek egyik legismertebb alakja a nemzetközi repülés világában.