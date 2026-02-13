Dénes Vilmos szeretné, ha aranyérmes lenne a Kortrijkkel

Nagy meccs vár a hétvégén Dénes Vilmos csapatára: a belga másodosztály második helyezettje, a Kortrijk fogadja a harmadikat, a Beerschotot. Kettejük között négy pont a különbség, így hazai sikerével elléphet a magyar légióst is alkalmazó együttes, vendéggyőzelemmel szoros lesz a feljutásért zajló harc – a belga másodosztályban az első kettő jut fel egyenes ágon az élvonalba.

„Győzelmet várok, le akarjuk szakítani magunkról a Beerschotot – mondta lapunknak Dénes Vilmos, a Kortrijk 21 éves támadója. – A siker nagy lökést adna, míg ellenfelünket visszavetheti a vereség. A feljutás szempontjából fontos rangadó lesz, de nem szabad elfelejteni, hogy a Beerschotot három csapat is szorosan követi, s döntetlen esetén felzárkózhatnak. Nyílt a verseny, mindent bele kell adnunk.”

A Kortrijk az idényben az első vagy a második feljutó helyen állt, s bár sokáig listavezető volt, néhány rosszabb eredmény miatt visszacsúszott egy pozíciót. A Beveren kiemelkedően teljesítve veretlenül áll az élen, a megszerezhető pontok 90 százalékát megszerezte (a Kortrijknél ez a szám valamivel több mint 70), előnye 12 pont a magyar légiós együttese előtt, ráadásul eggyel kevesebb bajnokit játszott.

„Ha reálisan nézzük a helyzetünket, a második hely lehet a célunk. De amíg van matematikai esélyünk az aranyéremre, nem mondunk le róla, bár be kell látni, jelentős a Beveren előnye, megsüvegelendő a teljesítménye. Hazai pályán csupán egyszer kaptunk ki a bajnokságban, a pontok kilencven százalékát itthon tartottuk, így nem kérdés, győzelmet várok a Beerschot ellen is. Az elmúlt időszakban becsúszott néhány vereség, ám még sok van hátra a bajnokságból, van időnk javítani. Ilyen kimagasló idénnyel, amilyen nekünk van, bajnokok szoktak lenni a csapatok, de balszerencsénkre a Beveren páratlan évadot fut.”

Tehát a második hely is feljutást ér, ráadásul szeptembertől még jobb körülmények között készülhetnek Dénes Vilmosék – reményeik szerint már az első osztályban.

„A vezetőség a feljutást tűzte ki célul, ez most a legfontosabb. Fiatal, kitűnő képességű játékosok alkotják az együttest, szeptemberre pedig elkészül az új, ultramodern edzőközpontunk, nem kérdés, meg kell tisztelni a klubot a feljutással. Egyébként nekünk van az egyik legerősebb keretünk a másodosztályban, jó néhány futballistánk egymaga képes eldönteni egy-egy meccset.”

A szeptember elején Zalaegerszegről Belgiumba szerződő szélsőnek ez az első idénye légiósként, 17 tétmérkőzésen szerepelve egy gól és három gólpassz szerepel a statisztikájában.

„Nagyszerű formában vagyok, úgy érzem, amikor megkapom a lehetőséget, élek vele. Van már gólom és gólpasszom is, a közelmúltban pedig kétszer is előfordult, hogy a beállásom után tudtunk nyerni. Nem egyszerű a helyzetem, mert akkor érkeztem a klubhoz, amikor már zajlott a bajnokság, kialakult a kezdőcsapat, ráadásul nagyon jó formában volt a Kortrijk, amikor csatlakoztam. Küzdenem kellett és kell is a helyemért, de remélem, sikerül a feljutás, és a következő kiírásban már mindenki – így én is – tiszta lappal indulhat, már az élvonalban.”

Az utánpótlás-válogatott futballista nem titkolja, nehéz volt a beilleszkedés, sokan riválist láttak benne, kellett egy kis idő, amíg elfogadták.

„Az elején nehezen ment a beilleszkedés, de mostanra ez megoldódott, már barátaim is vannak a csapatnál. Egyedül élek Kortrijkben, a barátnőm és a szüleim gyakran meglátogatnak, anyu és apu most hétvégén is jön. Ami a nyelvet illeti, az öltözőben az elsődleges az angol, szerencsére azt kiválóan beszélem, de tanulok franciául, az is egyre jobban megy.”

Belga Challenger Pro League (II. osztály)

25. forduló

Szombat, 20.00: Kortrijk–Beerschot VA